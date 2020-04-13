社評：國際秩序迎變局 疫後世界更紛亂

「疫情永改世界秩序」

基辛格促美採行動

近年基辛格的著作，相當關注中國崛起以及世界秩序演變這兩個課題，在他眼中，今次疫情將永久改變世界秩序，一大原因是「國家團結興旺，取決於國民覺得他們的制度機關（institutions）能否預視災難來臨、控制災難影響並恢復穩定」，疫情過後，相信「很多國家的制度機關將被視為失敗」。基辛格指出，疫情對政治、經濟、社會的翻天覆地影響，可以相當深遠，當下各國領袖面對的歷史挑戰，是一邊控制眼前危機，一邊謀劃未來。

疫症全球大流行，沒有國家能獨力應付。基辛格亦提到，各國不能各自為政，必須有全球合作視野和相應的合力抗疫方案。基辛格以此為前提，就美國應做何事，提出了三點。他強調，美國應借鑑二戰「曼哈頓計劃」（原子彈研發）及戰後「馬歇爾計劃」（支援歐洲重建），一邊發展新科技加強傳染病控制，一邊致力修復全球經濟傷口，拿出援助方案，為全球弱勢國家和民眾紓困。最後一點則是設法捍衛自由世界秩序原則。

基辛格是現實主義者，視世界為「大棋盤」，當年他促成中美修好改變世界格局，中國雖是得益者，可是基辛格的目的，始終是如何透過「聯華制俄」伸張美國利益。基辛格看待疫後世界秩序，當然亦是從維護美國全球一哥地位出發，雖然他談的是國際合作，可是整篇文章從沒提過中國或歐盟。基辛格「肯定」華府有下工夫抗疫，避免了「即時浩劫」，可是從他細談美國疫情嚴峻、醫療物資短缺、病毒檢測不足等，卻是拐了一個彎批評華府；特朗普任內大減傳染病控制和公共衛生開支、強調「美國優先」威脅削減對外援助，更有損美國軟實力。基辛格三點建議，放眼的是美國如何塑造和領導疫後世界，白宮現在所做的，在基辛格眼中顯然有所欠缺。

隨着中國疫情緩和，推動抗疫科研、支援他國抗疫，正是目前內地全力在做的事。基辛格似乎想提醒華府，若不急起直追，這兩方面都可能輸給中國。美國輿論不斷抨擊中國爆疫初期的處理，又對中國援助外國抗疫提出很多質疑，可是對於疫情嚴重國家，沒有什麼比雪中送炭更實際。當一個先進發達國家確診病例多達數十萬宗、死者數以萬計，不管怎樣質疑其他國家報細數、自己如何受連累，也很難遮掩自身抗疫的失敗。

國際秩序演變，要麼由於權力均勢重大變化，要麼涉及秩序合法性的重新界定。冷戰後的國際秩序體現了美國獨大，政治自由和經濟開放則是秩序合法性所在，今次疫情不僅重挫歐美經濟，同時亦是對西方制度機關優勢的一次挑戰。危機當前，公眾信任至關重要，歐美多國的制度會否被視為失敗，相信是基辛格其中一個最關心的問題。西方眼中，中國預視災難的表現肯定不合格，可是中國在控制災難恢復穩定方面，迄今至少有不俗成績，反觀歐美三方面都出了大問題。倘若西方富國只顧自救，對貧窮發展國疫情袖手，現有秩序合法性可能受到更大衝擊。基辛格顯然不希望，疫後國際秩序演變，會朝着嚴重不利美國和西方的方向走。

兩地鷹派輕言戰爭

疫後中美較勁凶險

疫後國際秩序不明朗，各地民眾患得患失，容易失去分寸，甚至以為訴諸武力是確保自身利益的最佳方法。基辛格文章在中美兩地惹來甚多議論。在美國，有鷹派學者抨擊中國「可惡」，「其行動甚至可能導致台海開戰」，有必要跟中國算帳；在中國，有評論則稱「舊世界就要滅亡」，形容基辛格是在「第三次世界大戰（美國）戰敗之際」發表文章。

過去3年，中美關係急轉直下，修昔底德陷阱愈陷愈深，疫情下兩國在台海南海軍事活動未見減少，美軍戰艦一再駛經台海，北京大表不滿；美國退休海軍高官則質疑，解放軍可能想趁美軍駐西太平洋兩艘航母相繼爆疫，在南海擴張勢力挑戰美國，有美國媒體更稱，疫症令南海爆發衝突風險增加。中美「疫境」下軍事較勁不息猜疑不斷，兩地輿論不乏好勇鬥狠之聲，一旦爆發海上爭端、鷹派推波助瀾，執政者任何誤判，都有可能燃點火藥庫。

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