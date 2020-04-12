社評：天文數字刺激經濟 疫後付帳激化矛盾

疫情導致全球經濟活動幾乎完全停擺，飛機都泊在地面，人民都在家中，工廠的機器不再發出聲響。各個主要的發達國家首腦，一方面在為籌措醫療儀器抗疫費煞思量，另一方面則為應對即將來臨的經濟蕭條提出對策。英國提出的援助疫情計劃，涵蓋資助停工工人工資、中小企補助以及商業貸款擔保等等，設計金額3500億英鎊（約4358億美元），德國的類似方案涉及8210億美元，日本近1萬億美元，但相對於美國的方案，都是小巫見大巫。

美國各行各業都受到嚴重打擊，單以航空業為例，很難想像美國的波音飛機公司和幾間大航空公司同時申請破產，對整體經濟帶來心理和實質影響。疫情開始大規模爆發後不到兩周，美國新申領失業救濟人數達700萬人登，數字還在不斷升高。

美國總統特朗普早就開始為此籌謀，2月24日即提出25億美元的救市方案，3月6日變為83億美元的應急方案，但金額的提升速度追不上疫情發展的速度，到3月中經過層層加碼，已經到達史無前例的2萬億美元，這套方案包羅萬有，不一而足，最簡單直接的是，九成國民幾周之內都會收到支票，最高每人1200美元。刺激經濟的方案能否奏效，不妨拭目以待。

美國為解決眼前難題

2萬億救市朝野支持

特朗普的建議迅速得到朝野共識，最後在參議院以96票對○票獲得通過。美國上下一致的看法是，眼前的經濟危機不能袖手旁觀，至於誰來還債，如何還債，則是以後的事情。對於即將面臨選舉的美國兩黨而言，沒有人會對救急扶危的建議提出異議，美國人儲蓄率低，工人手停口停，生活難以為繼的國民不會反對。但此舉將為美國以至全球的經濟帶來的深遠影響，則不能忽略。

2萬億美元是什麼概念？是2字後面的12個零。美國國債已經達到20萬億美元，多加2萬億好像「並不過分」，但經濟學家估計，按此趨勢，美國到了2030年，國債將達到31.5萬億，即相當於其年度GDP的98%，而一般認為，超過90%即會帶來經濟衰退，美國作為世界經濟的龍頭，2019年佔全球GDP總額的15.11%，美國不景氣，全球也不會好過。

美國將如何為2萬億美元埋單呢？有人異想天開地提出，只要鑄幣局鑄造兩個面額1萬億元的硬幣，放到聯邦儲備銀行即可。實際的做法是，美國將發行債券分發給銀行，沒有足夠資金購入債券的銀行可以向聯邦儲備銀行借貸，銀行可以向全球推銷債券，仍然有利可圖。

美國的國債由外國以購買債券的方式來為美國埋單，是歷來「行之有效」的方法，截至今年1月，美國的外債一共6.85萬億美元，頭5個持有國家分別是日本、中國、英國、巴西和愛爾蘭，合共佔美國債券金額總額的近一半。問題是這種做法是否有可持續性？在舊債未清還要填新債的話，這些國家是否還會一如既往地支持？更何况每個國家的經濟都受到疫情打擊，還有能力為美國承擔新債嗎？中國在最近幾個月連續減持美國債券，已經為兩國關係帶來陰影，將來的矛盾是否會因此而加劇，不難預料。

美國自身和國際問題

都不再可能單獨應對

任何國家要解決債務問題，不外乎兩種方法，一是削減開支，一是加稅，美國也不例外。然而，美國的財政政策早就習慣於寅吃卯糧，這兩個方法在美國行得通嗎？撇開政黨政治要為爭取選票而受到極大的限制因素，美國的債務已經到了「大到不能倒」（too big to fail）的地步，加稅會導致通脹，削減開支會導致經濟萎縮，兩種情况的出現都需要新一輪的經濟刺激方案解決，這個惡性循環已經到了無止境的地步。

要是世界任何一個國家的經濟和財政狀况出現難以為繼的情况，國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行等金融機構會給它提出一套「挽救方案」，但現今世界上有什麼機構可以給美國建議呢？如果有國際組織向美國提出建議，美國會以停繳會費甚至退出該國際機構作為威脅；如果有任何國家向美國提出建議，美國會不會動用航母去提出「反建議」呢？

目下疫情為全球經濟帶來的打擊是史無前例的，必須要有即時的應對辦法，但正如抗疫見不到國際合作，共同應對金融和經濟危機，更難想像有合作的餘地，大難臨頭各自飛，可能無可厚非，但疫後的全球治理，離不開合作，問題是如何建立一套新的國際秩序，讓世界更多的持份者享有合理的話語權，而不是繼續將美國一家之言奉為神明，更需要有一個共存共榮的精神去指引，問題是美國是否願意接受新的國際秩序。

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