社評：武漢解封獲自由 疫情猶烈須自律

武漢經過嚴格封閉管理後，如今解封，但並不是全面放寬，當局宣布有關消息時說，城門打開不等於家門打開，交通（管控）解除不等於防控解除。電影院、網吧、舞廳等娛樂場所仍然「暫不開放」，其餘公共場所有條件開放，也要做到嚴格落實各項防控措施。

武漢人如今理論上可以自由流動，根據大數據顯示，不少人離開武漢，最多人去的是省內周邊城市，相信他們是滯留武漢的湖北其他城市人；乘坐高鐵和飛機的乘客，最主要目的地是上海和廣州，相信他們是回鄉探親、原計劃在春節後返回工作地的武漢人。目前各地生產恢復，但由於海外疫情嚴重取消訂單，現在才計劃出去找工作的人，相信不會很多。

武漢的疫情已經受到控制，連續一個月的新增病例為單位數，連續一星期新增病例為零，應該說是較為安全的。然而，全國各地對於來自武漢的人仍然存有很大的戒心，廣州、深圳等地要求計劃前來的武漢人必須持有7天內核酸檢測證明，而且到達目的地7天後仍然要再次提供核酸檢測證明，基本上還未能做到全國各地相互承認對方的檢測證明。不過，在疫情仍然存在諸多不確定因素的時候，多一重手續，就是小心駛得萬年船的保障。

從俄羅斯回國僑民

成輸入病例新來源

防控措施不能鬆懈的原因是，隨着眾多留學生以及在海外工作的人回國，輸入病例每天都以雙位數增長，目前已經達到1141宗。最新的情况是，輸入型病例又增添了新來源，大量旅居俄羅斯的華人華僑，乘坐飛機到東陲城市海參崴，轉陸路進入黑龍江綏芬河口岸，現存確診病例已達151宗。黑龍江省本來受疫情影響很小，綏芬河又是一個僅7萬居民的邊陲小鎮，醫療條件十分有限，一下子湧入眾多的病例，一時難以應付。現在該口岸已經封關，不可能再有新增病例。然而，中國不可能置眾多滯留海外的留學生及同胞於不顧，還會繼續派專機接他們回來，雖然回到境內都要執行隔離令，而且在關口及隔離期間可以篩查出感染者，但海外輸入病例始終是一個隱患，因為潛伏期有可能超過14天，這些從海外返國者到社區傳播病毒的可能始終存在，廣東近日新增的幾宗本地感染案例，都是與這些輸入型病例有密切接觸者。

此外，無症狀感染者至今已經錄得1097宗，由於情况特殊，衛生部門開始在每天公布的病例中新增此類別。由於人類對新型冠狀病毒所知仍然有限，潛伏期最長能到多少天一再有新突破，傳統的核酸檢測也未必能及時發現，這些本身也不知道自己帶毒的感染者，是有傳染性的，而身邊的人對他們毫無防備，密切接觸者受到感染的可能性很高，特別是那些來自疫情嚴重地區的無症狀感染者。

內地還要處理一個矛盾，在防範疫情反彈的同時，要逐步恢復正常的生產和生活秩序，復工復產已經開始了一段時間，由於防控措施到位，至今尚未出現因員工來自不同地方而重新爆發疫情，下一波的大規模人員聚集就是學校復課，全國29個省市區已經宣布了復課的時間表，需要應付公開考試的學生先復課，及後是其他中小學生，最後是來自四方八面的大學生，這又是一個新隱憂。

有些地方官員考慮到刺激經濟復蘇的因素，開始帶頭消費，目的是令飲食業和零售業回復生機，但這又會帶來人群的聚集，帶來病毒傳播隱患。雖然各城市對於復業的衛生標準有嚴格要求，但眾多茶樓酒館和商場店舖都有利益驅動的因素，是否能夠做到嚴格執行防疫措施，令人不無擔心。官員在鼓勵消費與防疫之間，如何把握好一個度，又會是一場考驗。

無症狀感染者增多

自制自律仍有需要

全球疫情仍然嚴峻，最新的感染病例達到160多萬。3月24日，當美國確診病例只有7000宗時，總統特朗普認為美國市場在復活節可以重開，而今美國病例已經接近47萬，他又宣告美國市場在5月1日可以重開。美國疫情能否盡快受到控制，特朗普是否能如願，人們不妨拭目觀之。但當疫情仍然在全球市場肆虐的情况下，沒有國家可以獨善其身，即使從全球撤僑後關閉了所有口岸，也未必能夠做到滴水不漏。

內地的情况亦是如此，在全球疫情沒有受到全面控制的情况下，中國也不可能宣布疫情結束。常存戒備之心，才能做到萬無一失。個人層面，由於社會上可能潛在無症狀感染者，人人繼續自制自律，仍是十分必要。

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