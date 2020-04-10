社評：工資補貼門檻低 企業良心臨考驗

保就業盡早推出

補漏拾遺不可缺

第二輪防疫抗疫基金一擲千億撐經濟保就業，當中以800億元保就業計劃最受注目。政府補貼非公營部門打工仔五成工資，每人每月上限9000元。當局表示，今次補貼私人企業和僱主出糧，條件是僱主不可減少聘用人數，以及所有資助金額都是給予僱員，措施預料惠及超過250萬人。本港勞動人口約390萬，扣除數十萬公務員與公營機構僱員不計，整項工資補貼計劃粗略估計涵蓋全港逾七成打工仔。

政府補貼出糧，普羅大眾最關心當然是自己有無份。有人提到，部分綠色小巴司機年齡因為高於65歲毋須供強積金，無法受惠；自僱者、「炒散」兼職和失業人士能夠獲得什麼支援，同樣引來討論。勞福局長羅致光表示，不同行業有不同情况，即使同一行業內亦有很大差異，要確保措施滴水不漏人人受惠「相當困難」，容易「掛一漏萬」，呼籲外界表達意見，同時重申當局尚有其他措施，諸如未來半年大幅放寬綜援申請資產上限等，協助失業者和有需要人士。

疫情下很多公司慘淡經營，甚或因為社區防疫措施而要停業，出現資金周轉壓力「無錢出糧」，又或僅夠錢支付一兩成人工，倘若這些公司紛紛倒閉，必然引發失業潮，屆時政府出手拯救為時已晚。支援打工仔措施，愈早推出愈好，若有不足，當局應與持份者協商「補漏拾遺」。

放眼其他國家做法，工資補貼目標是希望「疫境」陷困的僱主，失去裁員誘因，部分已經「炒人省錢」的僱主，甚至可能因為政府補貼人工，同意重新聘用已辭退的僱員，又或讓放無薪假的員工重新開工，這對於保持公司營運、避免失業問題一下子急速惡化，應有一定作用。新加坡、英國等地的工資補貼，為期介乎1個月至3個月，相比之下，港府措施為期半年，願意看遠一些，始終是好事。當然，工資補貼目標只是「保就業」，不涉失業救濟，倘若失業情况嚴重惡化，當局亦要想想如何加強支援失業者。

對於打工仔來說，疫情持續愈久，保飯碗愈重要，月月有工開有糧出，比起「加碼」派錢，可以令市民較為安心，對社會作用更大。為了盡快讓最多打工仔受惠，工資補貼申請門檻不能太高，太多審查關卡，必然拖慢補貼發放。可是申請門檻低，亦容易衍生公平公道問題。

疫情下百業凋敝，惟總有個別行業得益，售賣防疫物資的商戶、一些專做外賣送貨或網購的公司以至大型超市，近月不愁生意，它們是否需要政府補貼工資，值得思考；一些年年賺錢百億元的大財團，刻下景况是否慘到要靠公帑補貼，也有商榷餘地。理論上，當局可以僱員人數劃線，一刀切規定僱用上千人以上的大企業不得申請，不過這又會衍生新問題。舉例說，疫情重挫飲食業，一些僱用上千人的連鎖店集團生意慘淡，一旦提高申請門檻將它們拒諸門外，若然這些公司紛紛裁員，隨時影響千計人的飯碗，令保就業計劃成效大打折扣。

全民抗疫戰，人人都應該以大我為先，本着力所能及原則，有不同程度的犧牲和付出。工資補貼門檻無法定得太高，正是考驗企業和僱主良心的時候。一邊發「疫市財」一邊照收補貼，肯定談不上公道；大財團「疫境」下應該更積極回饋社會，而非趁機「搵着數」收補貼。保就業計劃公布後，賽馬會和個別大企業已承諾，既不會申請補貼，也不會「疫境」下裁員，值得其他大企業大財團效法，以示與民共渡時艱。

從政者共渡時艱

同舟共濟為團結

共渡時艱對抗「疫境」，有錢出錢有力出力，最重要是體現同舟共濟的團結精神，而非只從自身的立場和利益看問題。商場大業主和發展商，應該多些體諒租戶，積極響應減免租金的呼籲；從政者為民請命，「疫境」下亦應該展示對社會的承擔，發揮團結抗疫精神，而不是以政見為界，只願幫自己的支持者或同路人，加深社會分化。政府高官宣布減薪後，一些政黨和議員亦表示願意捐薪減薪，雖然金額寥寥，總算一份心意，希望之後會有更多公職人士和從政者，願意以各種行動，展現同舟共濟、共渡時艱之心。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com