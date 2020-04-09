社評：千億撐經濟保就業 預留彈藥疫後重建

各地銀彈支援難比較

調整力度應視乎疫情

疫情爆發不久，政府成立300億元抗疫基金，支援受疫情直接打擊的行業，諸如旅遊業等，希望透過資助企業，避免倒閉潮裁員潮出現，不幸疫情未見好轉。港府為了應付歐美歸港人士所引發的第二波疫情，推出連串嚴厲社區防疫措施，包括限制食肆入座、「限聚令」以至「停業令」等。停業令最先只涵蓋健身中心等6個行業，之後逐步擴大至卡拉OK、酒吧等，及至昨天，美容和按摩業也加入停業行列，業界叫苦連天，部分從業員「手停口停」，擔心生計無着。鑑於本港確診病例每天仍以雙位數增加，當局宣布限聚令和停業令延長至本月23日，然而屆時本地疫情是否必然已經顯著緩和，仍是未知之數。嚴厲社區防疫措施持續愈久，對經濟民生的衝擊必然愈大，第二輪抗疫基金支援措施必不可少，關鍵在於力度和涵蓋面是否合理合度。

第二輪抗疫基金大方向有三，一是動用210億元援助特定行業，包括重點支援受停業令等社區防疫措施打擊的行業，旅遊飲食等重災行業支援「加碼」，一些未獲首輪基金涵蓋的受影響行業，諸如補習社等亦有受惠；二是援助打工仔，要求僱主不要裁員，焦點落在800億元保就業計劃，政府史無前例向合資格僱主提供工資補貼，為期半年，僱主要承諾領取補貼期間不會裁員，補貼金額以員工工資五成計算，上限每人最多補貼9000元，另外還有其他補助職業司機及自僱人士等措施，預計約250萬打工仔受惠。至於「皆大歡喜」類措施，則包括港鐵減價兩成，為期半年，由政府承擔一半損失。

由新加坡到英美，多國為了應付疫情所帶來的經濟衝擊，最近都運用財政政策大灑金錢，由於國情不同，具體措施細節當然各有差異，惟手法大致雷同。港府第二輪抗疫基金的措施，基本也是同一套路，至於涵蓋面和力度是否足夠，難免言人人殊。新加坡宣布代所有企業支薪，旅遊航空等重災行業代付七成半，飲食業五成，其他一律津貼兩成半，上限約2.4萬港元，涵蓋面和力度似乎比香港高，惟相關支援暫定只限4月份，跟香港為期半年不同；英國為部分企業代付最多八成薪酬，上限每月約2.3萬港元，為期3個月，惟當局支援對象，主要是社區防疫措施下被迫停業的酒吧食肆，以及一些已經因為疫情要「炒人」的公司，當局希望以代付薪酬，換取僱主放棄炒人，改為保留職位，英國財相強調，措施宗旨是就算僱主無法支薪，相關僱員也能保住飯碗。

財政儲備非無窮

抗疫代價齊分擔

各地政府代付薪酬，具體處理不一，很難單按支援百分比或上限，判斷誰的措施更有力。港府應視乎疫情和社區防疫措施變化，以及各行各業最新情况，決定是否需要「補漏拾遺」或調整支援力度。最近不時有不同行業代表呼籲，政府應提供「全包式」財政支援，由出糧到租金都全額津貼，亦有人主張政府為全港所有僱主，代付僱員兩個月工資。「疫境」下各行各業處處艱難，家家有求，誰都想政府代為埋單，然而人人「各取所需」只存在於烏托邦。資源有限下，最重要是優先照顧最有需要的一群，然後逐步擴大支援網，按比例惠及其他有需要的人。

港府坐擁近萬億元財政儲備，論財力確比很多國家地區充裕，可是如果不講支援優次，大水猛灌不理援助效用，再多儲備亦早晚用光。有人主張政府發債，向更多企業及市民提供援助，毋須動用儲備，然而香港不似美國，無法靠印美鈔「填債」，借債遲早要還，代價隨時要下一代承擔，何况借款後手頭看似充裕，更容易衍生揮霍亂花、人人索要等情况。最近意大利提倡歐洲發「抗疫債」，遭到德國等反對，原因也是因為一眾財政紀律較佳的國家，擔心意大利、西班牙等國家又再「大花筒」亂用錢。

全民抗疫人人有責，代價齊齊分擔，必須公平公道。政府「疫境」下撐經濟保就業，目標應該是幫所有人捱過緊日子，而不是用納稅人的錢「全包式」支援，免去僱主或某些行業持份者的應有承擔。港府已動用超過2000億元抗疫，未來抗疫道路漫長，更要考慮疫後經濟重建問題，在在需要政府動用銀彈，當局不能只看眼前，忽略往後需要，運用公帑必須更加慎重。

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