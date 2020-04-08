社評：抗疫減薪共渡時艱 高官議員須當表率

高官「疫境」下減薪

外國經驗可借鑑

行政長官林鄭月娥本財政年度年薪預算增加12萬元，升至521萬元。立法會財委會特別會議上，不同陣營都有議員表示不滿；政府則解釋，高官薪酬調整是按機制處理，2017年財委會通過，政治委任官員現金薪酬由2018年7月起，每年跟隨丙類消費物價指數的按年平均變動調整。林鄭月娥表示，個人對薪酬安排持開放態度，又說有關調整去年7月1日起生效，正如立法會議員亦由去年10月1日起按通脹調整薪金，強調這只是預算案納入的周年撥款。

本港高官薪酬水平位居世界前列，近年一再有前高官貪腐入獄，「高薪養廉」神話不再，不時有人質疑高官薪酬太高。不過比起很多地方，本港官員薪酬調整安排，還算有規有矩。以行政長官為例，薪金調整有既定制度，每年按消費物價指數釐定，並由獨立委員會建議、立法會批准。2005年財委會還將行政長官薪酬，定於政務司長薪酬112.5%的水平。

這些規則本意是確保高官加薪合理合度，適用於正常情况，可是「疫境」下的香港，明顯處於非常時期，由入境強制檢疫到限聚令、停業令，全都是前所未有的破格做法；疫情對香港經濟的衝擊，更是史無前例，不少行業慘淡經營，減薪、裁員、放無薪假比比皆是。為了撐經濟保就業，無論香港還是其他地方，都在大膽突破既有框框辦事；為了協助受停業令影響的行業，就連以往一些難以想像的做法也得考慮，諸如代付部分僱員薪酬等。政府為了抗疫可以破格行事，談到高官薪酬安排和減薪，卻強調按機制處理，市民難免會想，這究竟是真的別無他法，還是托辭不欲為之。

作為一個負責任的政府，無論情况如何特殊，一些基本管治原則仍應堅守貫徹，至於具體技術操作，可以多些酌情變通。平情而論，特首和問責團隊相關薪酬調整，去年7月1日已自動生效，不是最近提出薪酬調整，然而「疫境加人工」的印象一旦形成，不管高官如何花唇舌說明，恐怕也很難改變公眾觀感，真正明智做法，應該是順勢而為減薪。

放眼世界，多國政府都宣布高官或議員集體減薪，與民共渡時艱。韓國次官級以上高級官員，包括總統和總理，連續4個月一律減薪30％；大馬政府則宣布，首相和所有閣員減薪兩個月；本周印度政府亦決定，總理、內閣部長及所有國會議員，從4月1日起的一年減薪30%。各地政府提出減薪，具體做法不一，若與疫情重挫經濟程度相比，高官減薪所省下來的錢，其實相當有限，最大意義在於體現「共渡時艱」的精神。

從政者展示承擔

議員沒理由例外

問到會否帶頭減薪，林鄭提到她和問責團隊今年2月宣布，將一個月薪酬捐給公益金行善，展示與民同心抗疫，往後亦會「審慎再考慮」共渡時艱應該採取的行動。捐薪與減薪，性質始終有別；就算有人認為兩者效果大致雷同，政府高官依然可以「加碼」付出。新加坡政府2月底宣布減薪，總統與全體閣員減薪一個月，所有國會議員也減少一個月津貼，高級公務員則減薪半個月；大半個月後，星洲當局發表追加預算案聲明，進一步宣布所有擔任政治職務者帶頭減薪3個月。1998年以來，新加坡政府曾4次宣布部長減薪，其中有3次是危機時期措施，這種因時制宜、特事特辦的處理，值得港府借鑑。

社區防疫措施對各行各業打擊巨大，牽動不少人的利益，雖然不少人明白，為了配合抗疫，人人都要有所犧牲，惟總有人只看自身利益，要麼對防疫措施諸多推搪，要麼向政府開天索價。政府高官帶頭減薪，作用之一是可以穩站抗疫道德高地，敦促其他人放下小我顧全大我。政府高官權力大薪酬厚，「疫境」下帶頭減薪，至少可以展示從政者對社會應有的承擔；同一原則，其實亦應該適用於議員身上。若說本港高官薪酬水平高，本地議員薪津與外國議會同儕相比，水平也不低。本港立法會議員月薪近10萬，連同各類津貼和實報實銷支出，每月有近20萬元，區議員月薪連津貼及實報實銷開支，也接近10萬元。議員們為民請命，與民共渡時艱也很合理。

■歡迎回應editorial@mingpao.com