社評：第二波疫情危機未解 堅持防控措施勿放鬆

病毒社區傳播鏈未斷

難憑3天數字論疫情

3月初歐美疫情告急，大批港人從歐美回來，香港爆發第二波疫情，情况較之前由內地觸發的第一波更嚴重。上月初本港確診病例才100宗，昨天累計已增至914宗。過去一個月的新增確診個案，很多均為留學生或有外遊紀錄，亦有不少涉及酒吧的本地感染個案。根據衛生署資料，酒吧群組累計至少80多宗，相當於確診總數約一成，並已出現第四代傳播。直至上周，政府才下定決心，堵塞酒吧這個防疫缺口。

最近3周本港每天新增確診病例一直維持在雙位數，上月底更試過單日新增近60宗。海外港人要回來，不可能拒諸門外，當局先於3月19日下令所有抵港者接受14天強制檢疫，其後又推出限聚令和停業令等社區防疫措施，希望遏阻本地感染情况。迄今強制檢疫令實施已超過14天，留學生返港人潮高峰期算是過去，多數市民亦有提高警惕，過去3天，本地新增確診病例有所放緩，分別為17宗、28宗及24宗，之前有專家憂慮天天出現百計感染個案的惡劣情况，暫時未有發生，惟第二波疫情衝擊遠未過去，不能單憑兩三天數字判斷疫情是否回落，需要較長時間觀察，現在絕對不能鬆懈下來。

衛生防護中心官員表示，對於跟上月回港人潮直接相關的輸入病例，現在可以較為放心，可是部分本地感染個案源頭未明、本地一些確診者在傳染期內可能接觸過不少人，都令人擔心社區內隱伏了不少病毒傳播鏈。剛過去的清明節，掃墓者比去年大減九成，拜山者普遍均有遵守限聚令，反映多數市民都有留意保持社交距離，然而亦有一些人並未克己自律。部分本地感染確診者，都是在高風險場所中招，日前葵涌更有6人因為違反限聚令被罰，成為限聚令實施後首例。自律不夠就要他律，限聚令、停業令和限制食肆入座措施等，實施才一周，切斷社區傳播鏈的作用尚未真正發揮，現在應該聚焦如何嚴格執行，直到確診病例連續多天回落到個位數甚至歸零，才可考慮放鬆。

冠狀病毒大流行前所未有，各地抗疫摸着石頭過河，果斷採取抗疫措施，固然是一大考驗；什麼時候可以逐步放寬措施，讓社會慢慢恢復運作，難度可能更大，倘若操之過急，隨時可令之前努力付諸白費，美國總統特朗普早前揚言要在4月復活節前後，讓社會運作「恢復正常」，防疫專家便強調萬萬不可。疫情發展至今，各地抗疫互相借鑑，初步已有一些套路，包括大規模病毒檢測、爆疫重災區「封城」隔離，以及頒令限制群聚減少人際接觸等，可是防疫措施可以怎樣逐步放鬆，並無太多經驗參考。

疫症海嘯衝擊如波浪

短暫緩和易令人鬆懈

內地疫情2月中漸趨緩和，當局2月底開始逐步復工復產。根據國家衛健委數字，最近全國每天新增確診病例一般約為數十宗，當中多為輸入病例，可是隨着各省市各行各業陸續放寬限制，疫情會否出現反覆，仍是未知數。內地清明節3天小長假，黃山市推出「安徽人免費遊黃山」，遊客蜂擁而至，雖然黃山市當局強調，為了疫情控制，黃山景區流量上限已從5萬降至2萬人，然而人頭湧湧情况難免令人擔心病毒傳播，內地專家亦強調要引以為鑑，景區復工不能放鬆防疫要求。歐洲方面，意大利、西班牙等國疫情終有緩和迹象，雖然多國強調短期不會取消限制措施，然而法國、西班牙、比利時已成立專家委員會研究「解封」，意大利有官員更表示「快將解封」，有專家擔心防疫措施撤得太早，亦憂慮復活節假期到來，民眾防疫意識鬆懈下來。

今次疫情發展，或許可以海嘯作比喻，每當出現新「震央」，就會在全球引起新一浪「疫症海嘯」，每場「海嘯」衝擊力不一，兩場「海嘯」之間也可能有一段短暫緩和期，3月初的香港，便是處於這樣的狀態，可是如果就此鬆懈下來、以為危機過去，隨時會被下一波「疫症海嘯」殺個措手不及。歐陸疫情趨緩，惟美英疫情未知何時見頂，印度巴西等國疫情山雨欲來，同樣不能忽視，香港絕對不能大意。疫情威脅的波浪式起伏，意味所有人都要有心理準備，就算稍後部分社區防疫措施可以暫時放寬，一旦新一波「疫症海嘯」湧來，隨時可能要採取更嚴厲的防疫手段。

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