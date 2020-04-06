社評：疫情尚未到頂 油價何來見底

中國在1月因春節停工，2月因疫情無法復工，3月開始復工復產，但疫情卻在歐洲和北美洲開始爆發，工廠漸次停工，對中國產品的需求逐步下降至幾乎停頓。中國是全球最大的石油進口國，全球大部分飛機停飛、工商業對能源需求下降，這個客觀因素本已經將油價推低，屋漏偏逢連夜雨，佔世界石油出口15%的兩大油國，沙特阿拉伯和俄羅斯在此關鍵時刻發動「暗戰」。初而不肯就即將屆滿的減產協議是否續約鬆口，沙特乾脆減價傾銷，導致油價拾級而下。

油價下跌對美國本有利

美國本土壓力減產無望

美國總統特朗普上月在油價下跌時還在社交媒體上表示高興，將國民減輕負擔比喻為最大的減稅。這只是對美國的本土影響而已，相信特朗普對國際政治的盤算，還隱藏着不宜宣之於口的帳本。美國早就想將委內瑞拉、伊朗置之死地，在全球抗疫戰正酣之際，美國對打擊「異己」毫不手軟，宣布懸紅1500萬美元緝拿委內瑞拉總統馬杜羅，還以「非法」協助委內瑞拉出口石油為由，制裁俄羅斯最大的石油公司。這三個國家對石油的依賴十分高，油價大幅下跌，能夠使美國的計謀加速得逞。

瀕臨破產的委內瑞拉，九成出口收益來自石油；伊朗雖然向來致力減低對石油的依賴，但仍佔其年收支預算的三成；俄羅斯六成的出口收益來自能源，能源工業佔GDP的三成，該國今年的收支預算是以油價維持在42美元一桶作為基數的，而且大量的生活必需品依靠進口，油價下跌加上國際匯市因素，盧布貶值將會使進口成本提高，俄羅斯的經濟將會受到嚴重影響。這些都是特朗普不期然發出暗笑的背後原因。

然而，笑聲不能維持多久，因為美國的石油企業開始叫苦連天，美國開採石油的平均成本約為40美元一桶，岩頁油則更高一些，油價長期低企，石油公司都在虧本經營，同時也會推低股票市場的指數，更何况美國能源工業提供1000萬個就業職位，一間規模較大的岩頁油企業在本周宣布破產，為整個工業敲響警鐘，疫情在美國爆發後，一周之內新增登記失業人數上升近700萬，特朗普因此坐不住了，而且還要面對石油企業的壓力，再深的一個層次是他要面臨競選連任的壓力。

特朗普在本月2日興高采烈宣布，已經跟沙特王子和俄羅斯總統通氣，他們有望同意每天減產100萬桶，甚至可以達到150萬桶，國際油價和美國股價「應聲而起」。美國一些評論認為，這是美國國際霸主地位的體現，是耶非耶，不妨拭目。

沙特和俄羅斯沒有因為特朗普的一家之言而放棄互相推諉的做法，本來答應今天召開會議磋商，會期因未有共識而推遲4天，屆時如何還是未知之數。石油輸出國之間本來就是各懷鬼胎，如果能夠一致信守承諾，減產能使油價回升，皆大歡喜，但不守承諾是沒有成本的，在動盪的國際環境中，達到共識的難度十分之大。

疫情打擊經濟何時了

油價探底花落知多少

其實，減產協議共識有兩個最關鍵的因素，一是美國作為霸主，可以振臂一呼呼籲各石油輸出國減產，但本身作為全球最大的石油消費國，以及第四大出口國，美國對減產沒有任何承諾，豈非沒有「反求諸己」，還要苛求於人，而觀乎上述特朗普的各種壓力，他能要求石油企業減產嗎？

第二個因素可能影響更大，目前全球受感染人數已經超過120萬，死亡人數6萬多，預計在未來兩三周，數字還會進一步大幅上升，而疫情將會發展到什麼地步，控制疫情需要多長時間，一切都存在很大的不確定，全球經濟將會受到何等程度的打擊，目前言之尚早。既然對未來各種發展都無從估計，何來訂定減產數量並按此推斷油價的走勢？

全球面臨前所未有的疫情，各國仍抱着各家自掃門前雪的態度，缺乏合作的精神與措施，美國更將「本國優先」的政策發揮到「淋漓盡致」，連盟友的鄰國加拿大，也採取禁止出口醫療保護物資，合作抗疫的前景堪憂。

在這個大背景之下，讓石油輸出國磋商減產協議，的確是緣木求魚之舉，企望美國發揮霸主地位協調各石油輸出國放棄利益爭端，更是水中撈月的非分之想，際此多事之秋，各國只能自求多福，好自為之。

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