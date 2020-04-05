社評：粵港兩地缺乏溝通 防疫漏洞無法堵塞

特區政府關閉大量來往粵港兩地的口岸，最後強制要求所有從內地來香港的旅客需要隔離14天，及後廣東一方也對從香港入關的旅客實施同樣的措施，嚴厲的限制手段，目的是為了防止不必要的行程。而兩地政府對於限制人員流動的措施不能妨礙貨物運輸的看法是一致的，因為香港大部分生活必需品從內地進口，所以特區政府在宣布要求從內地入境香港的旅客需要隔離時，豁免了跨境貨車司機。

疫情下跨境長途運輸的通關政策，香港面對的問題也發生在歐洲。歐洲眾多國家也是臨時關閉某些口岸，或者縮短開放時間，對於貨車司機，也是豁免隔離要求的，但也會有不同的額外防護措施。克羅地亞和匈牙利是要求入境的貨車司機必須當天離開，羅馬尼亞是要求司機戴口罩和防護手套，奧地利要求司機提供健康證明，意大利則需要貨物的來源、行車路線等等詳細證明，而各種措施會因應疫情的變化，隨時變更或加碼。

疫情發展

粵港背馳

廣東檢疫部門要求貨車司機要有「免疫紙」，是為了方便貨運不至於受阻，但發給貨車司機的「免疫紙」隨人使用，被部分人濫用，作為開客運車帶人過關以謀取額外收入的手段，東窗事發後，廣東檢疫部門嚴格執行「免疫紙」只能跟車而且必須走貨車通道。同時，香港的疫情也愈發嚴重，廣東方面為防止輸入病例而增加疫情擴散風險，進一步要求貨車司機必須提供健康證明及做核酸檢測。

粵港兩地的疫情近日朝相反方向發生變化，香港近一周以來每天的新增病例都是雙位數，現存病例超過800宗，而廣東則從高峰回落，近一周來每天只有數宗，而且以外來輸入型居多。過去是香港提防病例從內地經廣東輸入，現在反過來是廣東提防病例從香港或經香港輸入。廣東已經控制住疫情，現存病例只有134宗，現在的主要任務是防止疫情反彈。

無論廣東方面是為堵塞漏洞還是因應兩地疫情變化而提高要求，但宣布新的措施後要求立即實施，則存在令人無所適從的問題，一是香港衛生署宣布不會為貨車司機提供健康證明，從私家醫生每隔一周取得健康證明也會增加營運成本，廣東方面也未宣布認可醫生的名單，而貨車司機找深圳醫生取得健康證明也有問題，因為並非所有貨車都能夠在深圳停留檢測，足見廣東方面在宣布措施前，沒有考慮到周全的執行細則。現在暫緩一周執行，並宣布免費為貨車司機在通關時做核酸檢測，算是平息了業界的憂慮，但考慮到今後還將長時間執行這項措施，也有可能隨時因應新的變化而改變，粵港兩地政府的合作不可或缺。

觀乎香港特區政府和廣東方面各自宣布限制旅客往來的措施，到廣東檢疫部門宣布要求跨境貨車司機提供健康證明的加碼措施，都反映粵港兩地政府在抗疫問題上缺乏溝通。

本來，粵港兩地在不同的時間點上，疫情的流向和面對的問題都不同，兩地政府為控制疫情，各自分別採取不同的應對措施，無可厚非。况且，在疫情瞬息萬變的情况下，「各家自掃門前雪」都是自然的反應。然而，兩地在人員流動和貨物運輸方面交往頻繁，各自的措施如果不能及時知會對方，以及在事前沒有磋商和達成共識，只會事倍功半，跨境貨車司機的檢疫安排即是一例。

兩地政府合作

抗疫事半功倍

香港大部分的生活用品依靠內地供應，香港貨櫃碼頭的貨源也多來自內地，通關安排牽涉到香港千家萬戶的日常生活，也是數以萬計貨車司機的生計，即使兩地政府各自有周密的政策，保證貨運順暢往來，但若任何一方單方面宣布新措施，引起不必要的誤會，也會造成謠言四起，令香港或出現新一輪的搶購潮。

觀乎疫情的發展趨勢，抗疫模式可能還需要在未來維持很長一段時間，粵港兩地政府加強溝通刻不容緩。對於跨境貨車司機過關檢疫安排的風波，特區政府聲明表示，「會繼續與深圳當局保持緊密聯繫，以確保跨境貨運物流正常運作」。先不說要保持聯繫是廣東海關和檢疫部門而不是深圳當局，連聯繫的對象都搞錯，而在處理時只說確保貨運正常，而不提相互配合檢疫措施，以落實防疫抗疫的任務，是欠缺考慮對方處境所需要的合作精神。中聯辦作為協調香港與內地有關部門溝通的機構，有必要介入，促成粵港兩地政府溝通與合作。

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