社評：確診破百萬全球驚變 疫情新「震央」山雨欲來

合力打好世紀抗疫戰

遏阻疫情變「千萬級」

上月6日，全球確診病例突破10萬宗，當時逾八成病例均在中國，意大利疫情方起，未料之後一個月歐美疫情急轉直下，綜合各地官方數字，全球確診病例昨天突破100萬宗，美國佔近兩成半，歐洲佔超過五成。論死亡人數，意大利、西班牙均超過1萬，美國6000，法國5000，美國防疫專家福奇推算，美國最終可能有10萬至20萬人死於疫情；相比之下，中國疫情大抵受到控制，確診和死亡人數維持在8萬及3000多的水平。

有關中國確診數字，外界一直有很多爭議，中國與西方疫情此消彼長，相關議論就更多。新加坡抗疫專家許勵揚形容，「各國確診病例列表，驟眼看確有點像足球聯賽排行榜」，不少人都很在意排名，「可是大家必須明白，這些數字，不管是中美意還是新加坡的，其實全不準確，全都不同程度低估了實際感染人數」。很多國家確診病例看似很少，只因檢測工作做得少，而非疫情輕微，3月初美國的情况正是典型例子。倘若真的要「精準」算帳，也許全球感染人數早已超過百萬。

在中國，確診病例只計出現肺炎症狀者，檢測陽性的無症狀感染者需要隔離，但未計入確診之列。中方確診定義與西方不一，最近惹來不少西方輿論關注和懷疑，惟早在1月爆疫初期，外國專家已知道中國採用的確診定義，只是當時尚未出現「國際排行榜」，西方輿論也不太關心。除了確診病例，即使是死亡人數也有定義問題。目前多數國家做法，是但凡證實染疫者喪生，就計入死亡數字，然而亦有人提到，部分人死於原本已有的長期病，並非直接因COVID-19而亡，部分國家甚至只計醫院死亡的染疫者。昨天法國死亡病例急增近千宗，原因便是當局之前不計死於各類護理院的染疫者，直至現在才調整統計方法。無論如何，全球官方確診病例累計突破百萬，始終是一個重要分水嶺，標誌全球疫情嚴峻，各國與其只看「排行榜」高低，五十步笑百步，不如認真打好這場世紀抗疫戰，避免疫情升至「千萬級」。

疫情爆發至今短短數月，已給世界帶來巨變。爆疫初期，西方輿論對於封城和戴口罩抗疫，有頗多懷疑，當中有人是基於科學研究提出不同觀點，惟亦有人抱着意識形態又或「看異類」心態，看待亞洲抗疫法，戴口罩甚至被歧視。然而隨着西方疫情加劇，多國也「封城」抗疫、呼籲出街戴口罩。各地抗疫摸着石頭過河，互相借鑑少講意識形態和文化差異，才有利國際合作。

發達國疫情未見頂

發展國危機恐爆發

疫情改變各地民眾生活習慣，亦對經濟帶來史無前例衝擊。西方多國和俄羅斯等為了抗疫，頒令停工，經濟活動半癱瘓；美國申領失業救濟人數急增至664萬，金融海嘯後累計增長的2480萬個職位蒸發近半。西方發達國大灑金錢救市，各大央行減息量寬，德國、意大利動用相當於GDP逾兩成的資金挽救經濟，華府更豪擲萬億美元，然而專家關注，即使疫情解除，經濟恐要兩三年才能恢復。比起發達世界，發展中地區情况更糟。資料顯示，人均GDP逾萬美元的55個國家，有45個打算動用至少相當於GDP 1%的銀彈拯救經濟；人均GDP不足1萬美元的國家，只有29國有能力這樣做。

發展中國家經濟和醫療基建薄弱，當前確診病例不多，只因很多國家無力大規模檢測。在西方，意大利疫情最近終有見頂之勢，惟美國疫情仍很嚴峻，未知何時方現轉機，現在發展中國家疫情又山雨欲來，隨時有可能成為新的「震央」。很多發展中國家並無充足資訊科技配套，很多人無法在家辦公，窮人更是手停口停，社交疏離是「奢侈品」。印度政府早前下令「全國封城」抗疫，現實根本操作不來，反而引發社會危機，大量民工頓失生計被迫返鄉，加劇疫情擴散。

發展中國家疫情是一枚計時炸彈，一旦大爆發，可以掀起新一波全球感染浪潮，倒過來再加劇東亞以至西方的疫情。疫情不知何時才能結束，最壞情况可能要等一年多後疫苗面世，才能真正停下來。全球確診病例破百萬，正正提醒國際社會必須加緊合作抗疫，問題是疫情下各國以鄰為壑，互相猜忌。西方輿論開始關注，疫情會否令國際權力天秤起變，由西方倒向中國一邊，中美「修昔底德陷阱」可能愈踩愈深；最近加拿大和法國官員關注美國有否「攔途截劫」，高價買走原本運往兩國的醫療物資，則反映西方內部對美國的不信任。凡此種種都令人擔心，各國能否同舟共濟，阻止最壞情况出現。

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