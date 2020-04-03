社評：利益轇轕妨礙抗疫 停業堵漏姍姍來遲

酒吧K場紛爆疫

政府遲頒停業令

全球疫情嚴峻，確診病例直逼百萬，之前抗疫戰守得較好的地方，亦面對愈來愈大壓力。世衛官員之前曾推許新加坡和香港的抗疫表現，然而近期兩地確診病例都在持續急增，新加坡突破千宗，香港亦超過800宗。因應疫情全球大流行，上月19日港府宣布，所有從外國抵港者，均須強制檢疫14天。措施實施至今剛滿兩周，無論本地感染還是輸入病例均告急升，歐美回來的港人，成為輸入病例主要來源，幾乎每天都有10多名返港留學生證實感染，突顯他們返港後必須嚴格遵守強制隔離令的必要；至於本地感染個案，不少都涉及酒吧等娛樂場所。

為了加強社區防疫，政府最初提出禁止酒吧及食肆賣酒，業界大力反對，行政會議多名成員亦提異議，最終政府改為限制餐飲業入座人數，以及限制4人以上公眾聚會，同時要求6類高風險場所，包括健身中心、浴室、派對房間等關閉14天。當時不少人已關注，為何停業令不包括另一些高風險場所，諸如麻將館以及需要持有食肆牌的卡拉OK等；有人則指出美容院人際接觸密切，顧客做面部美容不會戴口罩，何解未有納入關閉範圍。最近出現的「K場」群組感染、美容院確診者增至3人，還有無日無之的酒吧相關感染個案，在在證明當局「漏招」。

本周政府急急修訂法例，先將卡拉OK、麻將館及夜店等「新6類」場所納入關閉之列，昨天再下令酒吧停業14天。政府亡羊補牢當然好過什麼也不做，可是相關決定未免姍姍來遲。防疫需要自律，自律不夠就要他律。酒吧是病毒社區散播的高危場所，早已清楚不過，近期相關確診病例亦說明，出現疫情的不僅是蘭桂坊或尖沙嘴的酒吧，可是不少人仍然繼續「蒲吧」，酒吧內依舊三五成群。英澳等國為了防疫，早已禁止酒吧營業，港府卻拖拉至今才出手，處理豈止慢半拍。另外，政府周三下午宣布擴大停業場所行列，消息發布混亂，規例同日生效前數分鐘才有清晰說明，引起不少混亂，同樣需要認真檢討。

政府上周曾說毋須關閉卡拉OK，如今朝令夕改，政府辯稱一直有留意卡拉OK情况，最初認為以規管餐飲的規例處理已適合，群組感染後已立即行動「應變迅速」，云云。防疫工作應該走在疫情前頭，不能一味追落後，政府防疫專家亦一再強調此原則。有行會成員透露，上周會議已就援引法例關閉不同類型處所，制定相關計劃，需要時可即時動用。若說不少市民和上班族仍要外出用膳，一刀切禁止所有食肆停業可能令社會停擺，相比之下，酒吧、卡拉OK等高風險消遣場所，疫下絕對可以亦應該早些停業，可是政府卻是等到疫情出現甚至再三爆發才去「應變」，做法明顯有問題。

社區防疫放下私利

商舖業主齊齊出力

社區防疫需要齊心，人人為我我為人人，所有人都要犧牲一些。疫情之下哪些行業應該停業、政府如何支援、其他持份者可以承擔什麼，牽涉大量複雜敏感的利益問題。有些人眼見生意仍有可為，明知「播毒」風險甚高，仍然希望繼續開門做生意，一再反對關門停業；有些人則向政府開天索價，作為暫停營業的交換條件，例如變相要政府「包起」業界所有損失，由租金到出糧全由公帑代支，自己不出分毫。社區防疫滲入大量利益角力討價還價，自然容易出現防疫措施「做一半不做一半」的問題，不利整體社會利益。

沒有行業希望關門停業，可是為了遏阻疫情擴散，始終要顧全大局，不能只看業界利益；政府有責任協助受影響行業渡過難關，至於具體支援補貼，由於涉及公帑，必須合理合度，不能慷納稅人之慨，隨便答應無理要求。英國下令關閉部分場所，同時答應代付八成薪酬，換取僱主不炒人，是一個值得參考的做法。與此同時，商舖商場大業主亦應該與商戶共渡時艱，減免租金。有意見主張，政府應該提供誘因，諸如寬減稅務等，鼓勵業主減租。有關做法若是針對一些財力不太雄厚的業主，也許還可以考慮，然而一些財雄勢大的發展商，是否也應該獲得優待，卻值得斟酌，一旦扯上官商勾結利益輸送等紛爭，只會令問題更為複雜。

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