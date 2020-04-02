社評：匯控「救國」不派息 香港散戶意難平

順應英倫銀行要求

匯控違諾散戶「硬食」

匯控是全球資產規模第八大的銀行，香港業務是匯控收入和利潤最大來源，貢獻約三分之一的收入和一半的稅前盈利。曾幾何時，這頭「大笨象」在香港股壇更是舉足輕重，恒指是升是跌，還看匯控股價走勢，即使近10多年風光不再，基於歷史原因，部分股民對這間以倫敦為總部的英資大行，至今仍有一些情意結，覺得匯控與香港緊扣相連、休戚與共。去年反修例風暴期間，有市民眼看中環匯控「總行」門外銅獅子遭破壞，更感觸落淚，足證匯豐這個品牌在香港仍然具有象徵意義。

2008年金融海嘯，匯控亦受衝擊，需要供股集資救亡，當日匯控對本港股民動之以情，信心喊話，呼籲本港散户相助，共渡時艱，匯控對此不會忘記，云云，最終香港股民參與供股的比例亦相當高。自2006年至今，14年間匯控一直堅持分紅派息，累計現金分紅數以千億港元計。雖然近年匯控業績表現平平，比不上恒生銀行，可是作為典型的收息股，仍然有不少散戶鍾情，尤其是「食息一族」和有積蓄的退休人士。即使上月初歐美疫情大爆發，美國重招救市也阻不了股市暴挫，本港不少散戶仍然發揮「血肉長城」作用，幫手支持匯控股價，沒料到匯控竟會背棄派息承諾，突然叫停派息，受影響散戶難免有被出賣之感。一些退休人士原本打算以股息作為生活費，更是大失預算。

匯控今年2月公布2019年業績，信誓旦旦派息不變，4月中將派發每股21美仙的第4次中期息，小股民從沒想過，堂堂大行也會食言，股息一天未到手，承諾仍可一筆勾銷。堅持派息是近年匯控撐股價的重要手段，匯控今年不再派息，股價固然受壓，商譽難免亦受影響。匯控解釋，董事會本周接獲英倫銀行監管部門書面通知，因應疫情的經濟衝擊，當局要求年底前不要派息或回購股份，匯控對影響香港、英國散戶感到遺憾，公司會在環球經濟前景較為明朗、疫情影響大致清楚後，重新檢討派息政策，云云，可是根據《金融時報》等說法，早在英倫銀行提出要求前，上周末匯控高層已討論不派息，現在不過是因利乘便。

疫情重挫歐美，西方「央行治世」，盼阻經濟危機。早前歐洲央行已率先要求歐元區銀行在10月1日前不應派息，這次英倫銀行叫停銀行派息，除了匯控，其他英國大行包括蘇格蘭皇家銀行、萊斯銀行、巴克萊銀行等亦有跟隨，分析師估計涉及金額全年高達156億鎊。巴克萊銀行原本承諾明天派息10億鎊，現在一樣告吹。英倫銀行強調，疫情大爆發期間，銀行不應再向小股東派股息，應該保留更多資本，支持受疫情衝擊的英國經濟，幫助可能破產的中小企和家庭住戶，以及應付可能驟增的呆壞帳。

英國保經濟防患未然

跨國企業護國家利益

疫情之下，現金是王，英國約百間大企業取消或暫停派息，盼有足夠現金周轉，美國達美航空和福特汽車亦有類似做法，然而放眼西方整個銀行體系，資金仍然相當充裕。金融海嘯後，歐美銀行均有提高資本水平，各國央行量寬印鈔「水浸市場」，匯控等銀行根本毋須「撲水」。當然，疫情發展難料，以重災區意大利為例，當地銀行問題多多，疫情對意國企業和實體經濟的打擊，會否意外引爆債務違約危機、演變成金融風暴，再一次在西方「火燒連環船」，無人可以斷然排除，不過當下西方銀行體系流動性，確比起海嘯前充足得多，就連英倫銀行亦承認，英國各大銀行有足夠資本應付全球衰退及金融震盪，當局下令銀行不得派息等，只是防患未然，並不預期真的需要用上這些錢。

西方銀行業的貪婪，引發2008年金融海嘯，結果全球都要幫手埋單。10多年後的今天，疫症肆虐歐美經濟有難，當年作為「罪人」的大行，現在搖身一變成為協助穩定西方經濟的「救世主」，然而所謂「救世主」，依然是講國旗看國界的。西方跨國企業常標榜以全球為家，一旦重大危機爆發，優先效忠對象仍是國家利益，西方各國政府為了經濟安全和金融穩定，也不會繼續高談什麼尊重自由經濟原則又或保障投資者。匯控放棄派息，也許符合英國國家利益，然而對遠在香港的小股東是否公道，確是一大疑問。

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