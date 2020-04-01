社評：「吊鹽水」難應付持久戰 政府須「戰時經濟」思維

零售寒冬食肆慘淡

合理合度支援紓困

香港經濟寒冬不知何時結束，疫情之下訪港旅遊業停頓，無薪假情况普遍，不少人近乎零收入；疫情嚴重打擊本地消費，飲食業和零售業首當其衝。昨天政府公布，本港零售市道連續13個月下跌，2月份零售業總銷售貨值約為227億元，按年急跌44%，跌幅較1月的21.4%更大，是有紀錄以來最大單月跌幅，政府形容香港正面對史無前例的經濟打擊，零售業環境短期極為嚴峻。

政府財政預算案全民派錢1萬元，另外撥款300億元成立「防疫抗疫基金」，支援受影響行業，首輪紓困措施，包括支持零售和旅遊業等，合資格中小商戶一般可獲8萬元，首批津貼可望4月初發放。津貼措施並非人人有份，總有人會不滿，美容業、補習社和網店未有受惠，怨言甚多；政府支援受影響行業，盼以各式紓困措施「吊鹽水」，阻止倒閉潮出現、失業惡化，工會質疑當局為何不直接出錢幫打工仔，以及提供失業救濟，至於受助中小企則覺得區區8萬元幫助有限，僅屬「止咳」，聊勝於無。

疫情同時引爆公共衛生、經濟和金融三重危機，更複雜是三者交織糾纏，出手救這邊，可能加深另一邊危機。西方疫情失控，大批港人從歐美返港，香港輸入病例大增，社區大爆發風險日增，政府為了設法切斷社區傳播鏈，推出嚴厲社交疏離措施，包括限制食肆入座人數及4人以上公眾聚會，對食肆及不少零售商戶均是沉重打擊。放眼英國等地，當局推出嚴厲社交疏離措施之餘，均有補助受影響商戶，諸如代付一定比例薪酬換取僱主不炒人，港府當然亦應提供支援，只要金額合理，相信公眾亦會接受。政府表示會啟動第二輪抗疫基金，再次動用數以百億計港元，協助水深火熱行業及員工。當局應展示誠意，與相關持份者會面，盡快提出一個合理合度的具體援助方案，至於業界亦應明白，疫症當前必須顧全大我，現在不是開天索價的時候，更不應該以罷市作為談判要脅手段。

戰時狀態曠日持久

政府協助供求配對

全球疫情急轉直下，確診病例突破80萬。看待疫情的正確態度，應該是抱最好期望、作最壞打算，倘若入夏後疫情真的退卻，當然最好不過，可是觀乎疫情走勢，年底前會否緩和下來也是疑問。人人要有心理準備，嚴厲社區疏離措施短期內未必消失，有可能隨着全球疫情起伏，在今年斷斷續續實施，最壞情况可能要等到明年疫苗面世，疫情全面結束後方能徹底解除，這亦意味人們因為疫情而改變的生活習慣及社會運作模式，將要維持一段較長時間。倘若不幸出現這種情况，港府縱有近萬億元財政儲備，也不可能單靠派錢紓困，又或與大業主攜手減免租金，給受影響行業長期「吊鹽水」；即使當局肯持續出錢，受影響商戶也未必能捱這麼久。無論政府還是各行各業都要跳出既有思維框框，在抗疫持久戰中尋找出路。

世紀疫情當前，各地政府皆將抗疫視作一場「戰爭」，「戰時狀態」曠日持久，無可避免需要「戰時經濟」配合。社會進入抗疫戰時狀態，以往不少需求驟然消失，既有的生意模式自然行不通，這亦是刻下旅遊、飲食和零售業的困局，不過「戰時狀態」下，人們生活模式改變，其實亦衍生很多新需求，問題在於商業經濟運作存在慣性，不易一下子突改配合新需求。舉例說，市民留家減少外出，外賣需求理應顯著增加，惟以往港人外出用膳實在太方便，外賣支援網絡不算成熟。雖然近年本港出現一些網上外賣平台，以收取佣金形式代食肆送外賣，可是現有送貨隊伍規模始終有限，部分中小型食肆及茶餐廳人手緊張，外賣送貨能力更加有限。

市場無法一下子自行調節，政府應該拋開自由市場包袱，思考能否扮演「戰時經濟活動協調者」角色，促進疫下市場新需求和服務供應的有機結合，而非僅僅「吊鹽水」。商場業主可否與場內食肆合作，找暫時無工開的旅行社導遊幫手送外賣？校巴公司生意慘淡，若暫時伙拍速遞公司協助送貨又如何？只要肯想像，總有很多配對組合可以考慮，當局可積極接觸不同業界，了解各方情况和市場需求，讓供與求有較佳的結合。

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