社評：社區大爆發風險日增 建臨時醫院收治病人

確診者未能即時送院

等候一天半不能接受

過去10天，本港確診病例急增，歐美回港人士以及酒吧群組感染，成為兩個主要來源，部分人不守強制檢疫令游走社區，酒吧內依舊可見三五成群。政府向外國抵港者派發深喉唾液收集瓶，希望加強檢測無症狀者，多數人配合之餘，仍有一些人不合作，未有交回樣本瓶。部分人自律不足，唯有他律嚴懲。昨天3名男子分別因為虛報地址及違反強制檢疫令，遭法院判囚10天至3個月不等。疫症當前，人人均要克盡己責，遵守檢疫要求，任何不負責任的自私行為，都是罔顧社會安全，足以令醫護人員的努力付諸東流，政府必須加強規管酒吧及強制檢疫執行力度，倘若昨天的監禁判決仍不足以起到阻嚇作用，當局應考慮加重懲罰。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，3月19日前有大批海外返港市民沒有做病毒測試，形成很大問題，可能導致大量社區傳播鏈出現，現時疫情非常嚴峻，「有少少進入失控狀態」，不排除香港會出現2000宗本地個案。目前本港3間檢疫中心合共1652個檢疫單位，逾五成已使用；根據醫管局數字，500多間隔離病房，使用率超過74%，1000張隔離病牀用了62%，使用率是爆疫以來最高。近期本港確診個案持續每天增加數十宗，檢疫設施和醫療系統負荷與日俱增，倘若疫情惡化，有可能壓垮整個系統，當局需要加緊籌謀，為有可能出現的最壞情况做準備。

政府正增建約千個檢疫單位，希望8月前陸續到位，醫管局本周亦將啟用400張二線隔離病牀，供病情相對穩定及無發燒症狀患者入住，以便騰出一線病牀收新症，然而有關安排是否足夠，仍是一大疑問。近日有居於劏房的病人表示，接獲確診通知後，在家呆等一天半，才獲安排送院，亦有回港本地學生說，衛生署告知確診後，過了大半天方能入院。當局承認，昨天仍有數十名確診者尚未入院。

確診者不能即時送院是非常嚴重的問題，等於遺留「病毒炸彈」在社區。當局不能假設確診者一定會自律寸步不離居所，也不能假設密切接觸者沒有沾染病毒、不會在社區散播病毒。劏房環境擠迫，一人中招，可能令鄰近住戶紛紛感染。武漢到意大利的爆疫經驗顯示，未有及早收治病人，可能是社區大爆發先兆，等候一天半才送院，完全不能接受，政府需要拿出穩妥有效法子處理，居於劏房的確診者應優先送院，以免更多同住者成為密切接觸者，需要接受檢疫。

參考方艙經驗收輕症

家居隔離屬最後手段

醫管局行政總裁高拔陞表示，由於隔離病牀供應緊張，亦要預留一些牀位照顧嚴重病人，倘若確診者如外國般大幅上升，症狀輕微或沒有病徵患者，可以安排社區隔離，例如入住駿洋邨等檢疫中心。有防疫專家則提到，現時病人出院要求非常嚴格，連續兩次測試呈陰性方能出院，有病情穩定者因為未符此一條件，留在醫院一個月，倘若未來病人太多，當局需要考慮放寬出院原則，讓輕症者回家隔離。誠如袁國勇所言，抗疫資源並非無限，倘若資源不足，始終也得面對現實，退而求其次，萬一出現最壞情况，就算要安排輕症者家居隔離也得考慮，然而這只能是迫不得已的最後選擇。

檢疫中心現時主要是用來隔離密切接觸者等高風險人士，單位已然不足，若要改為用來處理輕症病人，如何妥善隔離高風險人士，又是一大問題。現階段當局仍應積極考慮其他方法，調動手上資源，設法集中收治所有病人，而非透過社區隔離處理輕症，設立臨時醫院，做法值得考慮。

武漢爆疫高峰期，內地火速興建方艙醫院，集中收治病人；近期歐美疫情嚴峻，各國也參考內地做法，設立臨時醫院。COVID-19未有藥物可醫，現時仍得靠病人自身免疫系統抵抗，重症者則依靠呼吸機等設備幫助，臨時醫院一大作用，是將所有病人集中起來隔離處理，減少社區感染。本港疫情加劇，港府應借鑑內地及外國經驗，設立臨時醫院處理輕症者和康復進度良好的病人。當局應積極探討，是否可以動用紅館、會展及亞博館等場地，改建為臨時醫院。當然，臨時改建必然面對很多具體操作問題，諸如廁所設施及公共衛生安排等，均要妥善處理，然而事急馬行田，當下疫情嚴峻，當局再無時間左顧右盼，必須盡快拍板定案。政府應設法克服各種技術障礙，而不是以技術困難為藉口放棄作為，輕易排除各種可能性。

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