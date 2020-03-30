社評：中美合作抗疫 角力難言緩和

G20及習特通電話

成國際抗疫轉捩點

全球疫症爆不停，確診病例一周倍增至超過60萬宗，歐美成為重災區。美國確診病例突破12萬宗，成為全球確診病例最多國家，逾2000人喪生；意大利逾9.2萬宗，死亡人數逾萬，西班牙則直逼8萬宗，累計逾6000人亡。論人口規模，意國和西班牙分別跟一個湖北省差不多，現在歐洲的情况是出現了至少兩個「湖北級」疫區。美國方面，單是紐約州已有逾5萬人確診，芝加哥和底特律恐成下一波大爆發熱點。英國權威防疫專家弗格森（Neil Ferguson）一項研究推算，美國疫情最壞情况是上百萬人死亡，《華爾街日報》則援引34名經濟學家意見，估計美國經濟最壞情况是全年GDP萎縮7%，失業率由3.5%升至10%，比金融海嘯更糟。

白宮之前淡化疫情，病毒檢測嚴重滯後，惹來不少批評。特朗普上周與習近平通電話前，回應美國確診病例超過中國一事，表示那是因為「我們病毒檢測做得很好」，並反過來公開質疑中國的數字。平情而論，近期美國病毒檢測「追落後」有一定成果，迄今已做了接近60萬次，惟以每10萬人均計算，美國仍不足200人，較韓國的700人和意大利的600人仍差很遠。在中國，單是廣東省便測試了超過30萬人。美國現時的確診數字仍屬冰山一角。

確診病例是各地抗疫重要參考數字，然而如果只是拿來作為文宣操作，看成是比賽勝負、但求佔嘴上便宜，其實相當無謂。病毒一日不受控制，全人類都是輸家，上一刻隔岸觀火幸災樂禍，若不做好自身控疫工作，下一刻隨時風水輪流轉。近期有些人關注，中國就確診病例的定義，跟歐美不一樣，檢測呈陽性但無症狀者不列作確診病例，這類人可能引發新一輪爆發；內地官方則強調，無症狀感染者一經發現，會集中隔離14天，兩次檢測陰性才會解除隔離，其間若出現臨牀症狀，會即時改列確診病例。各地控疫做法不一，摸着石頭過河，比起爭論病例誰多誰少，更重要是看能否遏阻疫情。未來中國疫情走勢需要密切留意，惟目前中國情况大致受控、歐美疫情遠未見頂，乃是國際專家普遍看法，不會因為口舌之爭有變。

疫症爆發以來，各國以鄰為壑多，協調合作少。就抗疫而言，上周四的G20峰會以及翌日習特通話十分重要，是國際合作抗疫的轉捩點。之前七大工業國（G7）磋商疫情，主要集中撐經濟，惟控制疫情才是救經濟之本，無論治療藥物及疫苗研發、防疫物資及資訊分享，均需協調。G20峰會提出各成員國衛生部長4月開會，討論實質抗疫措施，是重要一步。中美作為G20兩個最主要國家，卻因疫源問題屢起齟齬。近日特朗普暫停外交文宣操作，不再將「中國病毒」掛在嘴邊，主動致電習近平共商疫情，無疑為國際抗疫合作暫時除去一大障礙。

特朗普未提改善關係

疫後鬥爭隨時更尖銳

通話中，特朗普讚揚中國防疫工作，「我們學了很多」，又感謝中方向美方提供醫療物資，習近平則說願意提供力所能及支持。美國控疫臨急抱佛腳，防疫物資嚴重不足，紐約有醫護殉職，同袍直指醫院缺乏防護裝備，甚至無奈要用垃圾膠袋權充防護衣。美國政府的口罩戰略庫存，僅及實際需要的1%，最近國務院下令各地使領館人員「撲物資」，然而現在就算向盟友施壓，也未必能索要到太多物資，中國始終是醫療物資生產大國，華府鷹派即使老不願意也要找中國相助。G7其他成員國無意跟隨華府鷹派拿「武漢病毒」來操作，亦令白宮不得不收口。

習特通話標誌兩國外交文宣戰暫息，惟中美關係難望真正好轉。特朗普在疫情問題上對華前倨後恭，不過是權宜之計，不代表華府會改變近年全方位遏制中國崛起的戰略。習近平在通話中促請美方採取實質行動，改善兩國關係，特朗普並未正面回應，僅說他會親自過問，確保兩國「排除干擾」合作抗疫，說明白宮着眼的只限抗疫。

近期美軍在台海南海活動有增無減，操作台灣問題更是變本加厲，上周美軍導彈驅逐艦「麥克坎貝爾」號駛經台海，以及特朗普簽署美國國會通過的《台北法案》，均惹來北京強烈抗議。路透社更報道，華府計劃修例，限制外國供應商向中國電訊設備商華為提供晶片。凡此種種，均為中美關係以至抗疫合作，添上不少陰霾。今次疫情衝擊全球，抗疫表現將決定哪個國家受打擊相對較小、哪個國家受挫最深。倘若未來疫情發展令華府認為，相對於美國以至整個西方，中國成為了疫情之下的「政治經濟贏家」，大有可能加強打壓中國的力度。疫症過後，也許是更尖銳的中美競逐和角力。

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