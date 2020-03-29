社評：疫情反彈須嚴防 歧視湖北欠情理

從1月底到2月中，湖北省每天的新增確診病例都是4位數，到本月11日起降到單位數，從18日至今除每天有1例之外，連續接近10天零增長，顯示疫情確實受到控制，再也沒有理由繼續限制湖北人自由流動。湖北省宣布自本月25日起開放，然而，出師不利的原因並非新冠病毒，而是由於無知的偏見，以及各地政府之間缺乏協調。

為湖北人出行

兩省警察打架

3月27日，湖北和江西兩省警察因湖北人出行發生衝突，兩省交界的湖北黃梅縣有40萬人出外打工，都是跨過大橋經九江進入江西，再到廣東或者浙江，衝突的起因是江西省對湖北省發出的健康證明要多辦一道手續。

湖北人出省，與所有內地居民跨省流動一樣，都需由原居地提供健康證明，但由於湖北省疫情比其他省份都嚴重，確診病例佔全國總數的83%，而且也是最遲受到控制的，其他省份對於湖北人的「忌諱」，事出有因，即使湖北省的疫情確實受到控制，人們的戒心很難一下子徹底改變。

取得由原居地發出的健康證明，按理到達目的地就毋須再接受隔離，廣州和深圳對待來自湖北的旅客，確實是這樣做的。但有些地方卻另有政策，如北京要求來自湖北的旅客，必須提前登記，並且要求計劃前往的居住地派人來接走，保證落實居家隔離14天的監督責任。之前還發生過運送勞工到上海的專車，被上海市警方以湖北車牌的車不准進入為由擋在城外。這些都只是制度上的歧視，更甚者是無形的歧視。

一名來自湖北的孕婦，在廣東惠州做產檢，被醫院拒絕。很多湖北人投訴，在北京和上海租屋，屢吃閉門羹。一些城市甚至出現「湖北回來的人都是定時炸彈」大幅標語，雖然後來被除下，但歧視之嚴重程度可見一斑。

其他省份對湖北人「避之則吉」的原因，更多是來自於嚴防疫情反彈的壓力，剛剛召開的中央政治局會議發出指示，稱疫情持續向好「成績來之不易」，「要繼續抓緊抓實抓細疫情防控各項重點工作，不斷鞏固和拓展疫情防控成效」。任何一個地方領導，也不敢冒風險掉以輕心。不但政府機關會嚴防死守，商業機構亦怕有新的確診病例會影響整個復工計劃，加劇經濟損失。新冠病毒確實傳染力強而且十分「狡猾」，不少沒有病徵的感染者，也能夠取得健康證，廣東佛山新近一個確診案例，就是從湖北到佛山後才出現病徵的。

放鬆心情太早

須防疫情反彈

目前全國的疫情確已得到緩解，人們的心情放鬆了許多，他們急於回復到疫情發生前的正常生活狀態，對於人群聚集可能帶來的風險減少了戒備，商業運作也急於彌補過去兩個多月封城造成的損失，政府則處於一方面希望刺激消費，另一方面又怕疫情再爆的矛盾心理。此時要是全民麻痹大意，確實容易會使控制疫情功虧一簣。

然而，根據確診的數據，已經無理由再限制湖北人出行，况且馬上要進一步放寬，4月8日武漢要解封，而湖北人在外地卻仍受到不必要的「另類」嚴苛對待。目前由於各種交通工具的線路和班次尚未全面恢復到正常水平，高鐵要求乘客隔開距離也降低了運力，導致很多有必要外出找工作的農民工大軍還在觀望，只有那些滯留在湖北的外地人，以及必須盡快返回原工作崗位的員工，才會急於出行，但仍一票難求。

問題在於其他省份對湖北各城鎮發出的健康證明沒有信心，造成這種「信用危機」的原因，是有鄉鎮政府有把人送走的誘因，而檢測不嚴，同時也有標準不一的問題，小城鎮的檢測水準是否及格等等，都難令人有信心，由更高層級的政府發出健康證明，則會為出行者帶來更多的手續和更大不便。此時，中央政府有必要介入，起碼在統一標準以及抽樣檢查以提高信用程度方面，還是可以彌補不足的。

湖北省委書記應勇親筆寫陳情書稱，「湖北人民是英雄的人民，為打贏疫情防控阻擊戰，付出了極大的努力，作出了重大的貢獻，呼籲請求全國各地全社會，善待湖北人民。」這是動之以情、曉之以義的做法，善意盈盈，但還需要政策的配合，運用更高的標準去測試出行者的健康狀况，才能既保障湖北人的健康，也能提高健康證明被接受的程度，這樣才能真正幫助湖北人在出行時受到公正的待遇。

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