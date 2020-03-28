社評：東京奧運會延期與否 病毒是唯一談判對手

奧運會是全球盛事，東京為此準備了6年半，200多個國家的萬千運動員為此刻苦訓練，通過各種比賽過關斬將，厲兵秣馬以爭取優異成績和榮譽之際，一場突如其來的疫情，使得各利益相關方為此憂心忡忡。

人類生死危機

高於任何利益

東京是最大的利益方，他們原指望今次奧運會能夠為日本疲軟的經濟帶來新的活力。東京奧組委和東京都承擔了200多億美元總投資的三分之二，其餘三分一由日本政府出資。國際奧委會對電視轉播費等收益也有分成。全球各大品牌也憧憬利用擁有數以億計觀眾的盛事，提高品牌效應。奧運會舉辦若出現差池，不但各方利益都會受到影響，比賽場館要多付一年的維修費由誰來承擔等等爭議，也要重新談判。東京都知事小池百合子馬上要競選連任，日本首相安倍晉三任期明年屆滿，能否在任內圓滿舉辦盛事，都牽連甚廣。

對全球的運動員來說，沒什麼比得上在奧運會一展身手更加重要。運動員為此訓練並維持着體能巔峰狀態，延期舉行意味着為保持狀態帶來多一分風險，增加了不確定性，同時也是浪費了一年時間，而且很多年齡與狀態介乎臨界點的運動員，延期比賽甚至是宣布他們提早退出體壇的「號令槍」。

奧運會是全球體壇最高級別的比賽，不少賽事都是為此選拔合資格的參賽者，而且很多其他單項的比賽也會為它讓路，一旦延期舉行，牽一髮而動全身，還會打亂全球大型比賽的時間佈局。

因此，東京奧組委對奧運會舉辦時間的改變，十萬個不情願。即使疫情開始蔓延，日本首相安倍和東京都知事小池還是隱晦地堅持如期舉行，一再聲明不會放棄如期舉辦奧運會的目標，到了本月20日，仍舊派專機到希臘將點燃的「聖火」接回來，並宣布火炬傳遞儀式將會在26日如期展開。

然而，新冠病毒疫情迅猛發展，勢不可當，世衛宣布全球大流行，意大利和美國輪替成為新的「震中」，美國總統特朗普本月中發表「非正式」意見，希望東京奧運延期舉行，加拿大、澳洲及德國等國的體育界紛紛公開聲明，稱東京奧運若如期於今年7月24日開幕，他們將不會派隊參加。

體育比賽最重公平，當不同國家受到疫情不同程度的打擊，訓練的環境以及運動員的心情也會受到不同程度的影響，這個時候舉辦奧運會，實在無法保證比賽的公平順利，獲獎運動員也會有「勝之不武」之感。

日本政府與東京都政府不得不面對現實，姑勿論日本的疫情是否已經好轉，即使堅持如期舉辦，一是很多運動員不會前來參賽；二是來觀賽的觀眾也勢必大減；三是日本國內的志願者和工作人員是否能夠繼續參與服務也頗成疑。

經過多番磋商，最後由日本首相安倍晉三和國際奧委會主席巴赫通了一次電話，發表聯合聲明，鑑於新冠病毒疫情，東京奧運會將會推遲到明年舉行，運動員對於究竟是繼續訓練備戰奧運會，還是安心應付疫情等不確定因素終於消除，各國奧委會紛紛發表聲明支持這一決定，前日的G20峰會也表達了支持延期的態度。

東京奧組委、東京都和日本政府，乃至國際奧組委會，縱使原來有各種盤算，但在是否如期舉辦奧運會問題上，談判對手只有一個，就是新冠病毒，沒有任何因素能夠高於人類面臨生與死的標準。

各國應對疫情

都應戰戰兢兢

新冠病毒在全球範圍已經奪去近25,000條性命，約55萬人確診，最新的消息是英國首相約翰遜和衛生大臣夏國賢也告確診，疫情還在蔓延，何時能夠受控還難以逆料。隨着各國對內封城、對外鎖國，經濟活動停擺，人民的「社交距離」進一步擴大，新冠病毒的影響已經到了無遠弗屆的地步。

奧運會的歷史上，從來沒有因為戰爭以外的原因改變過舉辦日期和地點，而今美國總統特朗普也自詡為「戰時總統」，的確，將新冠病毒疫情的影響比喻為更甚於第二次世界大戰，並不為過。任何低估這場疫情所帶來的影響，要麼是因為無知而錯判形勢，要麼就是自大而一葉障目，以至有些人還盲目樂觀，表示經濟會在短期內恢復正常。希望推遲舉辦奧運會的決定，能夠警醒那些無知或者自大的人，從此戰戰兢兢地應對疫情，不管是國家領袖還是平民百姓。

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