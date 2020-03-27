社評：G20抗疫合作邁首步 中美角力仍外弛內張

國際抗疫未見領導

G20峰會填補真空

G20領袖發表聯合聲明，承諾在公共衛生及財政措施方面採取協同行動，合力控制疫情，維持金融穩定，支援有需要國家，各國衛生部門官員將分享抗疫經驗，在下月會議前制訂一套緊急行動方案，應付全球疫情，各國亦承諾在抗病毒藥物和疫苗研發、生產和銷售全面協調。

21世紀以來，全球挑戰接二連三，先有九一一襲擊和國際恐怖主義，之後又有金融海嘯，這次瘟疫是第三場考驗。回看之前兩次挑戰，國際社會大抵都能團結一致，2009年時任英國首相白高敦提倡以G20為平台，由發達工業國與新興國家攜手應對環球經濟危機，更成為21世紀國際合作典範。西方主導國際秩序百多年，以往每遇國際危機，通常都由西方大國牽頭應對，然而面對今次疫情，國際社會未見同心協力，更多是自私自利勾心鬥角。

內地爆疫初期，西方只作壁上觀，及至本月初歐美疫情大爆發，七大工業國（G7）這個「富國俱樂部」，同意合力撐經濟，然而救市措施基本上仍是各有各做，也未見到各大工業國有何合力抗疫措施；美國總統特朗普未有諮詢歐洲盟友，突然宣布對歐洲封關，令歐洲多國大為不滿。至於歐盟內部亦一盤散沙，多國為求自保，除向其他成員國封關，還嚴限醫療物資出口到其他歐洲國家，最近中國捐給意大利的一批口罩物資，竟被近鄰捷克扣起，雖然事後捷克強調是一場誤會，可是事件已令意大利相當不滿。

國際社會群龍無首亂作一團，今次G20峰會是國際領袖首度共商疫情，標誌國際抗疫合作重要一步。國家主席習近平在會上就表示，中國將加大力度向國際市場供應原料藥、生活必需品以及防疫物資等，同時呼籲各國減免關稅、取消壁壘、暢通貿易，重振世界經濟。今年G20的輪任主席國是沙特，這次會議亦由沙特主持，不過會前種種迹象均顯示，中國是峰會幕後主要推手。最近習近平分別與德國總理默克爾、法國總統馬克龍、英國首相約翰遜通電話商討抗疫，召開G20峰會是其中一個主要話題。國務委員兼外長王毅亦公開呼籲由G20推動團結抗疫，近期頻頻與印度、印尼等國外長通電，反觀華府對G20峰會態度卻冷淡得多。

文宣戰白宮陷孤立

「美國優先」妨礙合作

各國本應放下私心成見合力抗疫，然而近年中美角力激烈，疫情之下大國政治操作更是變本加厲。2015年世衛定下指引，不以地名國名作為病毒稱呼，以免污名化。上月初世衛宣布新病毒引發的疫病名為COVID-19，特朗普及其幕僚堅持稱「武漢肺炎」或「中國病毒」，中方不甘示弱，兩國就病源爆發外交文宣戰，嚴重妨礙國際合作；華府對中國的文宣攻擊，亦令中國很難高調牽頭國際合作。目前中國是聯合國安理會輪任主席，安理會有討論伊波拉疫症前例，絕對可以成為討論今次疫情平台，惟以當前中美惡劣氣氛，就算中方牽頭提出討論，相信只會演變成中美罵戰。現在由沙特和G20出面，至少可以減少紛爭。

特朗普放棄以往美國經常扮演的國際領導者角色，很多舉措都只考慮自身利益，強調美國優先。最近德國傳媒報道，華府想「買起」德國公司研發中的疫苗，讓美國人獨享，消息惹來甚大迴響；全球抗疫物資供應緊張，美國「缺貨」嚴重，特朗普堅稱美國永不依賴外國救援，卻被揭私下向韓國索要物資，內部文件更顯示，美國國務院下令駐各地使館人員幫手找物資，甚至要他們向所在國政府施壓，要求增加產量和出口，凡此種種，難免惹來其他國家反彈。

中國疫情緩和，最近還向很多國家提供醫療物資或派遣醫療隊，事態觸動西方神經，「口罩外交」之說不脛而走，有人質疑中國想淡化初期抗疫失誤，然而對於很多疫情嚴重的國家，現在最重要是有人雪中送炭。在歐洲，意大利和塞爾維亞一些政界官員便形容，其他歐洲國家未有施援，反而要靠中國。全球疫情嚴峻，沒有國家能獨力應付，G20峰會反映各國意識到必須加強合作。美國原先想利用病毒名稱打擊中國，國務卿蓬佩奧堅持要G7一起用「武漢病毒」，未料其他6國齊聲反對，放棄發表聯合聲明，陷入孤立的反而是美國。特朗普表示不會再用「中國病毒」這一稱呼，中美外交文宣戰可望暫緩，可是如果白宮不調整「美國優先」方針，未來國際合作抗疫仍將困難重重。

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