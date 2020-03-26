社評：自律不可或缺 他律無可避免

賣酒爭議早日決定

限制群聚值得考慮

社區防疫需要減少社交活動、保持人際距離，由新加坡到歐美，多國因應疫情，推出力度不一的限制群聚措施。本周初港府提出暫時禁止酒吧食肆賣酒，理由亦是希望減少飲酒場所人群聚集，降低交叉感染風險，然而酒吧業界反應強烈，擔心生存空間遭扼殺，全行毁於一旦；有行政會議成員則從截然不同角度，質疑「不准賣酒能否阻止公眾在酒吧聚集」，認為措施「無法達到防疫目的」，容易受到法律挑戰。有酒吧業界代表要求政府補貼受影響商戶、禁售令只限14天；有飲食界代表則以全年生意額1100億元計算，開價20億元，提議政府索性補貼全港所有食肆停業兩周，說政府「付得起」，云云。迄今政府仍未有清晰說法，交代怎麼做。

疫症當前，人人都要為抗疫付出代價，不能只顧私利甚或趁機開天索價。政府有責任支援受影響商戶，參考英國等地做法代付部分薪金等，當然可以考慮，然而對於一些不合理要求，亦應斷然拒絕。本月以來，歐美疫區港人紛紛返港避疫，輸入病例湧現，觸發本港第二波疫潮，社區感染個案增加，這兩周是遏阻疫情失控擴散的關鍵期，再無時間拖拖拉拉。禁止酒吧食肆賣酒與否，政府應盡快決定，不能議而不決；若認為有其他更佳選擇，便應盡快調整方案，不要蹉跎光陰。

過去數天，有連鎖快餐店宣布未來兩周黃昏起不提供堂食只限外賣，部分食肆亦同意將座位減半，拉遠客人之間的距離。部分食肆希望為抗疫出一分力，願意少做一些生意，當然值得肯定，然而這不過是加強社區防疫的一個小環節，究竟有多少食肆參與亦需拭目以待。全民抗疫，自律不可或缺，惟世上必有不合作之人，他律有其必要。歐美疫情嚴峻，不少國家為了控制疫情，紛紛宣布限制人群聚集措施，例如英國和德國便下令，除了家居同住外，原則上禁止兩人以上在公眾場所聚集；美國一些疫情嚴重地區，地方當局更頒布「禁足令」，除非有必須從事的工作或活動，否則所有人應留在家中。在香港，有行政會議成員亦建議仿效外國經驗，暫時限制社交活動人數，例如禁止4人以上聚會。

COVID-19疫情百年一遇，控制疫情是眼前首務，非常時期需要非常手段。根據國際人權公約，公共衛生需要可以凌駕部分個人權利。港府援引法例限制市民聚集，只要合理合度，普羅大眾相信亦會理解和支持。各地限制人群聚集措施有鬆有緊，尺度不一，並且往往與其他社區防疫安排緊扣相連。港府可以借鑑外地經驗，具體做法則應該以本地疫情形勢和社會需要為依歸。

社區防疫拖慢疫情

限制措施未必快撤

以英國為例，之前防疫工作太鬆懈，導致疫情失控蔓延，當局唯有頒布為期3周的「居家令」，要求全民盡量留在家中；禁止兩人以上聚會，是整套防疫措施的一環。英國的「居家令」，其實並非完全不准民眾外出，人們仍可每天外出做運動，可以去求醫又或到商店購買必需品，若從事必要行業，亦可照常乘車上班，然而不應與朋友聚會，除喪禮外，其他社交活動如婚禮等均要取消。這一系列防疫措施，實際令英國社會處於半停頓狀態，相比之下，新加坡最新公布的限制群聚措施則較為寬鬆。就像英國一樣，星洲當局也下令所有酒吧停業，至於社交聚會人數，則以10人為上限，有關規定不適用於職場或學校，措施生效日期將維持到下月底。

英國限制群聚措施主要是亡羊補牢，出手較重，但為時較短；新加坡一直有大力控疫，雖然最近與香港一樣疫情加劇，惟未至於失控，當局亦一直強調，必須設法讓社會持續運作，未有全面停課。香港抗疫從緊從嚴，新加坡的做法未必適用，然而是否要做到英國的地步，亦可以斟酌。香港應設法找出適合自身的社區防疫步伐，與此同時，公眾亦要明白，社區防疫措施的最大作用，是要拖慢疫情速度，確保醫療系統有能力負荷，避免疫情一下子大爆發，令整個醫療系統崩潰。拖慢疫情速度，意味疫情會持續一段較長時間，有關社區防疫措施不一定很快可以撤去，市民對此要有一定心理準備。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com