社評：減少高風險場所群聚 人人忍痛抗疫為大我

違反強制檢疫應譴責

酒吧群組感染須正視

疫症當前，社會上下要齊心，人人為我我為人人。抗疫呼喚人性光輝，同時亦暴露人性陰暗面，鄰避心態（Not In My Back Yard） 、偏見歧視、自私自利隨處可見。最近數以萬計港人陸續從歐美疫區返港，上周政府規定所有抵港者均要強制檢疫14天，遺憾是部分人並未克己自律，沒有遵守強制家居檢疫要求，有人戴着檢疫手帶光顧食肆，有人發燒仍然肆無忌憚外出吃車仔麵，有人甚至剪掉電子手帶。凡此種種，全屬任性、自私和不負責任行為，罔顧社會整體利益，必須譴責。任何人若發現有人不守強制檢疫令，均應主動舉報，這不是什麼「篤灰」，而是為了公共衛生利益。根據現行規定，擅自離開家居檢疫地點，最高罰款2.5萬元及監禁半年。對於一些不惜花數萬元買機票回港的人來說，2.5萬元不過是一張機票的價錢，當局有必要嚴懲違規者以儆效尤，監禁是一個選擇，港府也可參考台北當局「重罰100萬新台幣」（約25萬港元）的做法，大幅提高罰款以收阻嚇作用。

過去大半個月，本港確診個案以外國輸入為主，惟最近本地社區群組感染亦有增加之勢，當中既有涉及婚宴，亦有百人大型派對，反映部分人防疫意識鬆懈下來；蘭桂坊群組感染人數持續增加，尤其令人關注。昨天本港新增30宗確診病例，當中大部分人有外遊紀錄，至於涉及本地感染個案，6人與蘭桂坊群組有關。酒吧群聚聊天，酒意容易令人失態忘記防疫。港府提出制訂法例，暫時禁止全港約8600家領有酒牌的酒吧、食肆及會社供應酒類飲品，希望人們減少在飲酒場所群聚消遣，業界強烈反對，有人不滿未有諮詢，有人質疑「禁酒防疫」邏輯，有人指出市民可能「轉場」買酒回家照開派對，亦有酒吧業人士直言，禁止買酒等於斷絕他們的生意。

社區防疫按優次

限制食肆看需要

「禁止飲酒」本身與防疫沾不上邊，可是「禁酒」與「禁止場所售酒即場飲用」，其實是兩個不同概念，後者是要避免人們聚集在飲酒地方消遣作樂，現在港府亦非禁止市民飲酒，不能將兩者混為一談。疫情之下，在外進膳風險當然比在家吃飯、自攜飯盒又或吃外賣要高，若疫情嚴重惡化，為了減少社區人際接觸，勒令所有食肆停業又或只准外賣，也許亦是迫不得已之舉，惟現階段是否有必要「去盡」行到這一步，亦需認真思考。部分打工仔必須上班服務大眾，當中很多人始終要靠光顧食肆解決三餐，食肆全面停業帶來的連鎖效應，有可能導致社會運作半癱瘓。理論上，「只准外賣」是一個解決方法，惟人手限制注定不可能做到人人可享「上門外賣」服務，到頭來大批人在食肆排隊等外賣，難免亦有群聚風險。

社區防疫要義，在於減少不必要人際接觸、避免高風險場所群聚，一切應視乎疫情發展，按優次需要去做。酒吧一類場所，明顯屬於交叉感染高風險場所，若非如此，英國等地也不會下令酒吧停業。疫情之下，部分人仍得外出吃飯「醫肚」，相比而言，到酒吧等場所一邊飲酒一邊「吹水」，明顯沒有必要，論優次，一定是限制這類場所為先。暫禁酒吧等場所賣酒供酒，是因應疫情管束食肆第一步，當局應主動跟業界商討紓困措施，例如考慮仿效英國做法，代付部分員工薪酬；與此同時，若有進一步防疫需要，當局應考慮追加新的限制，由規定座位距離、限制營業時間，又或暫停火鍋供應等，全都可以考慮。

當前本港確診病例急增，一大原因是大批歐美疫區港人回來，跟封關無關；美國經驗亦說明，只靠封關不去做好社區防疫，最終難逃大爆發，業界不能以封關問題作為擋箭牌，反對加強社區防疫措施。誠然，市民不去酒吧改為買酒在家開派對，確實很難阻止，然而這正正突出了防疫必須人人克己自律。如果人人都以個人自由或自身利益為先、大我利益為後，抗疫工作不可能成功。

■歡迎回應editorial@mingpao.com