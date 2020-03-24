社評：忍痛捱過「疫情海嘯」 社區防疫須更嚴厲

單靠自律未必管用

強制檢疫違者嚴懲

全球疫情惡化，確診病例和死亡人數均以驚人速度暴增。上月23日，全球共約8萬宗病例，中國佔近九成九，未料歐美疫情急轉直下，本月6日全球確診病例突破10萬，12天後（即上周三）超過20萬，3天後（上周六）突破30萬，美國疫情大爆發，成為繼中國和意大利之後，確診個案最多國家。之前一直苦苦堅守的亞洲多個地區，包括星港台等，近期出現很多輸入病例，確診個案顯著增加。本港確診病例4天內增加百多宗，昨天累計357宗，抗疫形勢嚴峻。

「疫情海嘯」直撲而來，各地紛紛採取更嚴厲手段抗疫。昨天港府宣布進一步限制入境，所有非香港居民從海外乘飛機抵港，均不准入境，機場轉機服務亦告暫停，措施暫定為期14日。另外，當局亦宣布禁止全港酒吧食肆賣酒，希望設法減少交際群聚機會。

政府上周宣布所有入境者不分國籍一律強制檢疫，有意見則認為港府應全面封關。平情而論，單看數字，近期本港大多數輸入病例均屬歐美回來的港人，涉及非本港居民的病例不多，上周四強制檢疫新措施生效後，非本港居民入境大減，平均每日只有約600人抵港，大多是台灣澳門人，外國人屬少數。當下香港防疫工作一大挑戰，在於大批港人從歐美疫區返港，港府沒理由也不可以將他們拒諸門外，全面向外國人封關，對控疫工作的幫助，也許遠比很多人想像為小。不管如何，現時香港最需要的是上下一心，各方克盡己責，確保檢疫隔離有效到位，同時亦要減少不必要的交際接觸，設法切斷病毒傳播鏈，捱過未來艱難的兩三周。

近日網上不時流傳有人不理強制檢疫令離家，有人到山頂打球，有人外出娛樂。有戴上電子手帶的人，在社交媒體教人如何剪斷手帶逃避監察，亦有相片顯示有人戴手帶到食肆用膳。當局表示，強制檢疫新措施實施以來，有41名抵港者涉嫌違反檢疫令，其中5人曾經擅離居所，當中兩人更除去或剪斷監察手帶。抗疫考驗公民素質，每個人都要忍耐克制，一小撮人自私不合作，已足以引起社區爆發，不管家境有多富裕、學歴有多高，任何人無視強制檢疫令，就是危害整個社會和所有市民，必須嚴厲譴責。自律不行就要用重典，當局應加強抽查，設立舉報熱線，同時多派人員到消遣娛樂場所巡查，確保檢疫令得到遵守，若有離譜違規者，更要盡快檢控嚴懲，以儆效尤。

除了有人不守檢疫令，最近接連出現的一些社區群組感染，亦反映部分人防疫意識鬆懈下來，忘記保持社交距離、減少交際活動，例如有數人參與大型派對後染疫、至少10人出席婚宴後中招，蘭桂坊則出現多宗源頭未明病例。酒吧環境較為複雜，酒興大發亦較易失態，戒備放鬆容易忘記防疫，增加交叉感染風險。澳洲、新西蘭和英國政府為了遏阻疫情擴散，皆下令關閉全國酒吧和餐廳，最多只能維持外賣服務，戲院、健身室以及其他娛樂設施，亦受到不同程度管制甚或停業。港府暫禁酒吧食肆賣酒、呼籲市民減少舉辦婚宴和大型聚會，減少群聚用餐感染風險，當然是正確一步，惟未必足夠。

禁賣酒未必足夠

人際區隔要更嚴

抗疫很難單靠勸喻及自律。為了減少人際接觸，政府已恢復上月的特別工作安排，非緊急服務公務員在家工作、暫停開放康文署文娛設施，同時鼓勵私人機構彈性安排員工在家工作。當局可參考外國做法 ，因應疫情發展，考慮推出更多強制措施，要求公眾和私人機構配合，諸如下令一些高危傳染場所暫停營業，又或至少縮短營業時間、限制座位數目等。當然，食肆等場所暫停營業，對僱主和打工仔的打擊都很大，可是不願忍痛防疫，最終代價可能更高。最近英國、丹麥等地政府提出，可以視乎情况，代替企業向受疫情影響無工開的低下層僱員，支付一定比例薪金，前提是企業不能炒人，疫情過後要讓他們重回工作崗位。有關做法耗費不少公帑，然而抗疫亦要敢作敢為。倘若疫情嚴重惡化，再激進的人際區隔措施，亦要認真考慮。

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