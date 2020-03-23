社評：疫情誘發金融危機 中美掀病源文宣戰

危機向金融領域蔓延

「特朗普升市」打回原形

疫情曠日持久，對全球經濟金融以至地緣政治的影響難以預料，不排除成為改變21世紀發展軌迹的「黑天鵝」事件。近年歐美民粹主義抬頭，民眾反全球化情緒高漲，可是當前的全球化秩序、國際分工和權力分配，實際仍是以西方為核心。疫情重挫歐美，跟中國崛起一樣，同樣衝擊着這個由西方精英主導的全球秩序。歐美多地封城封關，不僅嚴重干擾全球供應鏈和消費鏈，整個金融世界亦面臨嚴峻考驗。

歐美封城封關等措施，意味當地航空、旅遊以至很多商業活動迹近停頓「零收入」，部分企業恐嚴重「缺水」。過去10多年的寬鬆貨幣政策，導致熱錢氾濫，歐美不少企業都很依賴舉債融資，未料現在環球金融形勢忽變，「現金才是王」，一些國際投資者開始關注，倘若疫情惡化，很多企業可能債務違約破產，在歐美掀起另一場金融海嘯；市場風高浪急，人人寧可多持現金，亦有企業要四出「撲水」應付美元計價債務，導致美元在國際市場極為搶手，美匯急升對新興市場的衝擊同樣令人關注，上周韓國財金官員便警告，疫情可能觸發全球信貸危機，新興市場資金可能大舉外流。

特朗普視美股為政績指標，疫情卻令其政績毁於一旦。美國道指上周累跌17%，周五收報19,173，較上月歷史高位下跌超過1萬點，比2017年1月他上任時的19,800點水平更低。白宮淡化疫情多時，應對疫情不力，病毒檢測工作嚴重滯後，錯過遏阻疫情擴散機會，前朝政府伊波拉防疫執事官員克萊因（Ron Klain），對特朗普抗疫表現給予「F級」，美國權威防疫專家福奇（Anthony Fauci）在國會聽證會亦說， 「讓我們坦白承認，病毒檢測工作失敗不合格」，特朗普則公開說病毒檢測問題不是他的責任。

特朗普之前再三將新病毒與普通流感相提並論，強調國民感染風險很低，最近終一改態度，標榜自己是「戰時總統」領導抗疫，還揚言「早已料到」疫情大流行。美國部分地區開始封城抗疫，特朗普表示有意引用戰時法例《國防生產法》，加速生產口罩等抗疫裝備，又說會向受災最嚴重地區，派遣美軍醫療船支援。另外，他亦簽署了國會1000億美元抗疫援助法案，包括為有需要人士免費提供病毒測試、讓較多低下階層暫時享有有薪病假等，至於下一波的抗疫救市方案，更可能豪擲1萬億美元，包括向部分國民每人派錢1000美元。

標榜「美國優先」爭連任

特朗普矛頭指向中國

白宮抗疫亡羊補牢，能否及時「追落後」力挽狂瀾，仍需觀察。以派遣醫療船為例，國防部承認相信要在多周之後；至於引用《國防生產法》一事，特朗普事後補充，只會在最壞情况下才做，「希望無此需要」。抗疫成敗影響特朗普連任機會，不少分析師相信，美國以至全球經濟衰退已成定局，特朗普經濟牌不再靈光，美國疫情又殊不樂觀，特朗普為了爭取選舉籌碼，有可能加緊操作「美國優先」以及鼓動右翼民粹仇恨，將矛頭指向中國。德國傳媒稱，特朗普主張高價收購一間正在研發COVID-19疫苗的德國生物公司，又或以獨家合約方式採購其疫苗，德國政府消息稱特朗普要取得「只屬美國」的疫苗。雖然美方形容有關說法「誇大」，然而德方對事件相當緊張，突顯「美國優先」帶來的國際猜疑和分化。

病毒無國界，更不會講政治或意識形態。正如克萊因所言，病毒威脅長存於自然，抗疫不濟則是人為。由武漢、鑽石公主號、意大利以至美國等地，疫情失控一定涉及人禍，不能諉過於人，然而回歸現實，私心、偏見、歧視這些人類劣根性，從來不分種族疆界，疫情之下最易暴露這些人性黑暗面，民粹政客可以操作的空間很多。內地爆疫初期，特朗普和幕僚已一再形容這是「中國病毒」，隨着美國疫情惡化，美中最近就疫源的外交文宣戰更愈演愈烈。美國大幅收緊中國傳媒駐美人數限制，中方反擊變相驅逐多間美媒的記者，標誌兩國關係進一步惡化。疫情之下，美軍航母戰鬥群依舊活躍於南海和中東，軍事活動未見減少。美國著名中國通利明璋（Bill Bishop）形容，近40年中美關係從未試過如今般危險。疫情成為華府鷹派推動中美脫鈎的最新藉口，倘若美國疫情失控，經濟人命損失慘重，華府的民粹仇華操作，有可能顯著升級，敵意惡意滿滿，任何政治意圖上的誤判，隨時可帶來災難後果。

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