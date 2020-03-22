社評：罵避疫華人相煎急 宣泄後應回歸包容

被指千里投毒

引發網民痛斥

一名澳洲華人在內地疫情接近尾聲時回北京工作，但她沒有遵守居家隔離的規定，不戴口罩到小區內跑步，被保安人員發現批評時，這名華婦卻以激烈的態度辯駁，狀甚蠻橫。這段記錄雙方爭執過程的視頻在網上迅速廣泛流傳，引發群情洶湧，最後該華人就職的跨國公司將她開除，國家有關部門又吊銷其工作簽證，下逐客令讓她離開中國。網民對此發出怨言，「你是來避難的，你不是來當大爺的」。

一波未平一波又起，一名旅美華人在波士頓確診感染了新冠病毒，卻帶着全家飛回中國，她在登機前服用了退燒藥騙過檢測，到了北京機場後馬上被救護車送到醫院。對於這名刻意隱瞞病情千里迢迢跑回來的華人，網民罵得更加激烈：「家鄉建設你不在，千里送毒你最快」。

其實，網民指摘背後隱含着一股情緒，中國控制疫情的方法是全部居家隔離，國家為此付出的代價是經濟活動停擺，民眾付出的代價是暫時犧牲自由的權利，任何個體不合作，都有可能令整個疫情防控計劃所取得的成績付諸東流。經過兩個多月的「隱忍」，疫情終於得到控制，而有些海外華人華僑回到內地的行徑，可能危害控制疫情的成果，這才是國民最不能接受的事情。

網民認為，所有人都應該遵守中國法規，海外華人沒有不遵守的特權，這是放諸四海皆準的原則，合情合理。對於隱瞞病情者的指摘也毫無爭議，因為這種行為對同機的乘客帶來風險，也是不道德的行徑，都應該譴責，但由此而引伸到愛國定義的議論，則溢出了守法原則和道德責任的範疇。

網民的指摘透露的邏輯是，海外華人在太平盛世時到國外安享逸樂，到了外國出現難以控制疫情的危機時，則回國避疫，這些人的表現不夠「愛國」。其實，人民有遷徙的自由，只要有能力，外國接受，可以有選擇到世界任何地方生活的權利，他們的違法缺德行為，應該撻伐，但不必把什麼都上綱到「愛國」的高度，他們中一些人取得了外國籍，已經不是中國公民，罵他們「不愛國」，更是無的放矢。

這些外籍華人，他們無論從國籍和個人行為，在國人眼裏，就是一個「外」字。澳洲華人到小區跑步，聲稱這是人權，成為激化矛盾的導火線。國人對外國的人權標準如何認識與認同，是另外一回事，但外國一些國家對中國的態度，使得國人將冲天怨氣都投射到所有海外華人身上，難免令他們有相煎何太急之痛。

中國疫情初起時，國際上掀起一股歧視亞裔特別是華人的歪風，美國率先禁止中國人入境，停飛往中國的航班，對於新冠病毒奪去3000多條中國人性命沒有半點同情。國人對這些外界的不滿情緒，油然而生。

自我膨脹意識

不利民族自省

然而，任何事情理性對待都應該有一個度，幾聲怨憤，幾聲恨怒，無可厚非。自從中國疫情得到控制後，國人對國家處置疫情的措施充滿信心，確是值得引以為傲的，民族自信心上升，也無不可。但當外國疫情一發不可收拾，死亡人數超過中國，而且疫情不斷擴大而束手無策時，不去理性討論中國的處置模式是否適用於外國，不去探討國情國策不同的原因，而是繼續沉醉於自己的「成就」，則有點無限自我膨脹的隱憂，這個趨勢發展下去，不利於中華民族冷靜檢討得失，精益求精。

現在國家已經派出多個醫療團隊，馳援伊拉克、伊朗、意大利、塞爾維亞等國，也大量送出口罩及醫療儀器，支援外國抗疫，這是國際責任，也是中國人的大度。國人對於外籍華人以至外國人的怨憤，應該適可而止，畢竟因為兩三個月的疫情遏抑了的情緒已經得到宣泄，而且在面對復工復產所帶來的複雜局面時，還要冷靜處置，更有甚者，對即將來臨的全球大蕭條要有所準備，未來要過的苦日子是地球人一起面對的，世界每一個角落的人，在這樣巨大的打擊面前，都不能獨善其身。

在疫情剛起時，很多國人還不知道病毒的厲害而沒有嚴肅對待的時候，網民發出呼籲「收起你盲目無知的自信」，在全球即將出現空前災難的時候，中華民族也應該收起無限膨脹的意識。

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