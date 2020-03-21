社評：全球化本納鳥同林 大難臨頭嬰城自保

全球化從國際層面組織生產系統的角度看，一個手機，從設計到零部件裝嵌成製成品銷售，數百個工序可能是由幾十個國家的不同單位分工完成，由於貿易壁壘的放寬以及物流的便捷，使各種生產要素發揮得淋漓盡致，利用靠近原材料生產國到靠近消費市場，以及工人與設備的專門化等等因素，組織成一個嚴密的國際分工大網絡。

疫情擴大，首當其衝的是某個地區的生產停頓，生產鏈條某個環節的延誤，整個生產也會受到嚴重影響，比如全球藥業都依賴中國的化學原材料或半製成品，由於中國工廠停擺了一個多月，美國和印度的製藥廠幾乎要停工；德國汽車的某個零件完全依賴意大利供應，疫情導致德國汽車廠生產暫停。全球化本來的優點是減少重複建設以降低成本，由於過度依賴單一地區或某一專門化的工廠，這次疫情的影響，立即浮現。

全球化的另一個好處是產量取決於市場需求，各個環節都毋須庫存，產品成本可以大幅降低且減少浪費，條件是信息及時，國際交通順暢。而今疫情出現，人們居家工作，信息還可以經互聯網通達全球每一個角落，但國際物流則嚴重受阻。貨物因飛機航班大減而付運困難，各國封閉邊界，雖然運送貨物的車輛大都不受限制，但貨車司機不願意冒險，而導致運量下降。

全球化生產鏈

突遭疫情阻斷

最大的問題還在於國家的政策，歐盟經過多年磨合成為單一市場，疫情一來，法國和德國首先禁止口罩和防護設備出口，這種出於自保的政策，為行之有效的國際貿易築起藩籬。人員流動由要求過關後隔離，到乾脆限制所有外國人入境。產品研發到生產，雖然可以通過網上溝通解決，但某些環節還是需要人員在現場執行的，人員流動被禁止，國際分工生產的秩序也會嚴重受阻。即使這些封關政策會傷及盟國及近鄰，為控制疫情也在所不惜。

受疫情打擊最大的是落後國家，這些國家往往醫療系統落後，因為缺乏專業人員和儀器，難以應對疫情，而這些國家原來是原料出產地，或是因為工資低廉而成為製造業生產地，生產鏈條因為疫情阻斷而停工停產，無疑是雪上加霜。

誠如一些論者認為，新冠病毒疫情不是全球化的結果，人命關天，各國政府臨時推出限制措施情有可原，只要疫情這個妨礙全球化的因素消失，各種限制消除，全球化的國際分工生產安排，也會恢復或者重新建立，因為企業仍然會得到全球化的好處，消費者也會繼續受惠。

然而，影響全球化的另一個更大的政策因素，早在疫情出現之前已經陰霾滿佈。美國總統特朗普以「美國優先」作為競選綱領，上任後向全球多國發動貿易戰，這個戰略目標逐漸發展到極致，當中國疫情開始的時候，美國商務代表羅斯表示，相信病毒在中國爆發會加速美國企業將生產搬回美國。當美國的藥業生產商由於中國原材料斷供，一些鷹派主張將藥業上升為國家安全產品，要求製藥商減低對中國的依賴；當新冠病毒疫苗成為唯一的救命靈丹，特朗普出巨資引誘德國一間藥廠將研發部門遷到美國，招致德國總理默克爾發聲明反對。

過去國際貿易的限制措施，是兩大陣營出於意識形態的分歧而人為設置，國際分工亦因此受阻，無法使生產要素有效配置，隨着冷戰結束，各種藩籬被拆除，催生了全球化。新冠病毒疫情如果只是對全球化生產模式的臨時障礙，並不會影響大趨勢，正如「沒有一個春天不會到來」的比喻，全球化在疫情消退後還會繼續容光煥發，最可怕的是冷戰重臨。

新冷戰重創經濟

比新冠疫情可怕

種種迹象表明，美國對國際貿易和人員流動設置的限制，是藉疫情強化了原來已經開始執行的「美國優先」國際戰略。疫情結束後，全球經濟重創，美國抵禦經濟蕭條的能力又比其他國家差，恐怕會變本加厲，對全球化的恢復設置重重障礙，中美貿易戰戰火重燃並非沒有可能，歐洲與美國的矛盾加劇也不能避免。

全球化一旦倒退，美國可以其影響力壟斷更多的資源和生產要素，畫地為牢繼續做霸主，而歐盟作為一個大集團、中國具有完整的工業體系和大市場，還可以在地區範圍繼續運行「局部全球化」的國際分工，生產成本可能略為提高，但不至於受到嚴重拖累。最難過的是小國和落後國家，他們的發展空間將會受到威脅。強者愈強，弱者愈弱的局面勢成水火，共贏共榮的希望將成為泡影。

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