社評：理順檢疫隔離安排 抗新一波輸入病例

強制檢疫新措施生效

疑似病人送院現瓶頸

疫情衝擊全球航空業，國際航班銳減。機管局數字顯示，1月份本港平均每日約有900航班升降，現今每天僅約150班客機，僅及正常的一成半。歐美疫情愈演愈烈，大批港人和留學生陸續返港避疫，不排除部分人回港前已受感染，本地社區爆發風險無可避免增加。鑑於最近外國輸入病例急增，當局昨天起擴大衛生檢疫安排，所有從外國抵港的人，無分國籍均須接受14天強制檢疫，當中以家居檢疫為主，接受強制檢疫者獲發電子手帶或手環，以便當局監察。

昨天有不少航班從歐美抵港，回港市民大多認為入境過程尚算暢順，沒有病徵者要填寫健康申報表、佩戴手帶、聽取家居隔離指引等，雖然多花一些時間，然而大致可以接受。可是亦有回港市民因為有輕微病徵，結果要在機場等候逾20小時，仍未能送院檢查，反映當局的檢疫配套安排存在不足。抗疫成功之道，離不開早發現、早隔離、早治療。未來兩周是外地港人回港高峰期，現在只是開始，當局要由機場開始，理順整個檢疫隔離工作流程，否則可能影響日後抵港者如實申報健康狀况的意欲。

歐美疫情失控，香港面對新一波輸入病例，未來數周必須高度戒備，若能安然度過，未有出現大規模社區爆發，才算有效控制。政府眼前要務是調動充足資源，確保檢疫隔離工作穩妥周全，由公院隔離病牀、病毒檢測試劑以至暫住措施等，在在都是考驗。隨着海外港人紛紛回來，醫管局表示，近日的呈報個案數目較之前數周明顯增加。過去兩、三天至少有數十名抵港者，被列為懷疑傳染病個案，要由機場送院檢查隔離，公院壓力增加，下周還要處理第二批滯留湖北港人返港，倘若需要隔離的入院者持續大增，隔離病房和牀位安排可能相當緊張，當局必須及早籌謀，制訂應變策略。另外，醫護人員的保護裝備持續緊張，面對新一波輸入病例，當局應密切留意情况，加強支援。

增購試劑支援公院

不應冷待酒店隔離

衛生防護中心昨天起在機場向無病徵者提供樣本瓶，要求當事人指定時間在家居自行收集深喉唾液樣本，交回衛生署指定診所化驗，以免走漏隱形病人。醫管局則表示，近日公院已經加快測試工作，疫情開始初期每日只做3至4轉，有些醫院現時可以每日做5至6轉，希望可以盡快出報告，讓未有染疫的病人快些出院，騰空隔離設施。不過當局同時亦透露，疫症全球大流行，各地都在搶購醫療物資，當局早前訂購的部分試劑暫未送抵香港，供應情况未知會否有變。雖然當局現時仍有「數以月計」存貨，理應足以應付未來數周大批海外港人回來的需要，惟防護中心亦承認，試劑量稱不上很充裕。目前多國均以戰時方式處理疫情，若外國以禁令限制試劑出口，即使港府訂購了也未必有貨到手。今次抗疫將是一場持久戰，當局需要擴大試劑蒐購範圍，確保有足夠供應。

近日不少海外留學生提前返港，有人擔心自己受感染之餘，亦擔心傳染家人；有人則選擇先到酒店暫住，隔離14天。業界人士表示，目前有十多間本港酒店願意讓需要強制隔離的人入住，可以提供過千間房，一些防疫專家亦認為，由政府物色合適酒店，讓強制隔離者入住，總勝過家居隔離又或任由他們分散入住各區酒店，可是當局未有積極回應，僅重申在家隔離是強制檢疫的首選位置，若隔離者或家人希望入住酒店，可以自行找有關酒店租用房間，簡言之就是「貴客自理」，政府無意介入。

也許政府認為，回港者數目眾多，處理有難度，然而家居隔離所帶來的家居感染和社區傳播風險，絕對不能低估。此一時彼一時，部分酒店近期生意慘淡，門堪羅雀，不再像之前那樣抗拒政府借用作為隔離設施，當局沒理由因為疫情初期業界抗拒，便放棄重新磋商。有業界人士提出，具體合作模式可以是由政府「包底」確保入住率，住宿費用則由入住者自付。有關安排涉及公帑，難免較為敏感，然而抗疫是眼前要務，只要金額合理合度，仍然值得考慮。

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