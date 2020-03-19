社評：借用酒店安置回港者 收緊入境限制看數據

各地抗疫各師各法

妥善處理「避疫」港人

COVID-19全球大流行，歐美疫情嚴峻，亞洲地區防疫較嚴的香港、台灣和新加坡，輸入病例顯著增加，單日確診病例昨天同見新高。鑑於輸入個案大增，港府擴大強制檢疫範圍，周四凌晨起，除了由澳門和台灣來港，所有抵港者均要接受14天強制家居檢疫。有本港防疫專家認為，一律強制檢疫做法合適，相信可以顯著減低來港人士誘因，亦有專家認為未夠，應該拒絕所有非香港居民入境。

世界各地抗疫各師各法，防疫專家看法不一亦很正常。台灣、越南等地選擇禁止非本地居民入境；星港則選擇所有入境人士強制檢疫，做法與澳紐大致相同。新冠病毒大流行前所未見，各地抗疫都是摸着石頭過河，只要不是砌辭放棄作為、檢測工作放軟手腳，談不上只有某一做法才是與全球「聯防聯控」。究竟哪一套做法效益最好，相信要疫後科學家深入研究，才能有一個權威說法，現在最重要是堅持抗疫，不能鬆懈，不要放棄。

科學研究證明，世上沒有滴水不漏的入境檢疫或封關措施，必有漏網之魚，以封關為例，禁得了外地人入境，未必防得了自己人帶病毒回來。封關禁止外人入境的複雜性，在於它往往涉及跨境跨地交往的政治問題，不像強制檢疫般只以防疫為主，顯著減少人流只屬「副作用」。舉例說，加拿大對外國人封關，但是美國人除外，當中便明顯涉及疫情以外的考慮因素；歐盟下令對外封關30天，根據彭博社報道，歐盟向各成員國政府發出的內部備忘，提到對外封關決定，其實是希望換取各成員國停止互相限制出入境，備忘更向各國政府明言，入境限制措施未必能有效阻慢病毒散播。

當然，未來疫情充滿變數，本港防疫工作亦要因時制宜，倘若出現特殊情况，亦不能墨守成規。武漢和意大利經驗說明，當局必須防止疫情壓垮本地醫療系統。新加坡政府便關注，東盟其他國家一些疑似感染者，最近紛紛到新加坡檢測求醫，擔心醫療系統不勝負荷。星洲當局本周針對東盟國家推出的入境檢疫新限制，某程度與此有關。倘若香港也出現類似情况，港府確有需要加強入境限制，不過當局眼前要務，仍是如何處理大批港人和留學生從歐美返港「避疫」。

單靠家居檢疫欠穩妥

安排酒店隔離更理想

未來一至兩周是歐美港人回港高峰，昨天政府刊憲訂立《外國地區到港人士強制檢疫規例》，所有抵港者須接受14天強制檢疫，違者可判監禁。上月初香港對內地實施強制檢疫14天安排，內地人來港數字銳減近九成，僅餘的過關者大多是港人。政府可以密切留意新規定實施後，港人和外地人入境數字變化，視乎實際情况，決定是否有需要再收緊入境限制。鑑於歐美回港人士成千上萬，港府現在最重要是做好檢測和隔離工作。政府現有檢疫隔離中心容量有限，要預留給風險最高的人，即確診者的密切接觸者，難以處理大批歐美回港人士，可是家居檢疫似乎亦不夠可靠，難保有人不守規定；就算人人自律，倘若有人帶有病毒，家人很易染疫，增加社區爆發風險。

香港家居空間有限，部分家庭更有長期病人，未必每個家庭都適合讓回港子女家居檢疫，政府應積極考慮借用酒店，供回港留學生隔離檢疫。政府若能在機場直接將外地返港人士送往指定酒店，在單人房檢疫14日，當然最為理想；倘若酒店房間不足，也可以考慮讓相關人士短暫逗留兩至三日，先做病毒檢查，再讓他們家居隔離。防疫專家最初擔心，部分酒店採用中央空調，一旦爆疫可能迅速傳播，惟有外國經驗顯示，以酒店作為檢疫中心，沒有出現交叉感染問題。當局可以審視各間酒店情况，選擇合適者，集中讓回港人士暫住，這種安排，總比讓他們自行入住各區酒店為佳，病毒散播風險可以低一些。

官員表示，疫情初期曾聯絡酒店做檢疫設施，業界反應並不積極，然而此一時彼一時，對部分業界中人來說，與其讓大量房間長期空置、面對結業壓力，還不如幫手抗疫接待回港人士入住，政府應盡快與酒店業界磋商合作。由於部分回港人士可能有病徵，需要入院檢查，港府亦要密切留意公立醫院未來數周的壓力，設法加強支援，減輕醫療系統壓力。

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