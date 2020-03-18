社評：港人子弟回港「避疫」 政府須有周全配套

大批港人湧回香港

檢疫隔離不能粗疏

疫情對全球帶來巨大挑戰，各地政府都收緊了入境限制，美國和新加坡等傾向的是旅遊禁令，禁止來自爆疫國家的人入境，亦有一些地方選擇加強入境檢疫隔離，當中包括香港。上月初，港府因應內地疫情，規定抵港前14天曾到內地的人，必須接受強制檢疫。近期本港多數確診個案均屬外國輸入，面對第二波疫情，港府入境檢疫隔離措施涵蓋的地區亦不斷擴大，昨天更宣布所有抵港人士均將要強制檢疫14天。

過去兩個月，香港上下花了很大力氣，總算有效抑制疫情，累計確診病例百多宗，面對新形勢，香港當然要調整防疫檢疫策略，提防外國病例輸入，以免前功盡廢。本周澳洲和新西蘭政府均宣布，所有入境者需要家居隔離14天，港府最新的強制檢疫措施，做法大致相同。英美疫情嚴重，預料短期將有成千上萬港人留學生返港「避疫」，專家相信當中難免有人染疫，就算他們只佔回港人士總數1%，也意味可能有上百人帶着病毒回來，港府要設法確保健康申報和檢疫隔離工作到位，嚴防社區爆發壓垮醫療系統。

港府規定所有入境者，包括港人在內，均要申報健康交代有否病徵，然而有回港市民表示，如實申報後要在機場呆等6小時，才被送往醫院檢測，有人更擔心，等候期間與20多人共處一室，倘若有人帶有病毒，「無病都變有病」。當局必須避免這類情况出現，否則可能助長其他人嫌麻煩迴避如實申報。與此同時，面對大批人短期內湧回香港，政府也要確保有足夠的檢疫隔離配套，諸如病毒檢測和隔離牀位。雖然當局有上月初處理大批港人從內地回港的經驗，然而絕對不能掉以輕心，否則有可能「倒瀉籮蟹」。

研究顯示COVID-19對年輕人的健康影響相對較小，可是對長者和長期病人卻足以構成致命威脅，回港學生未必發病，卻有可能傳染家中長輩。政府應積極考慮，是否可以將來自高危地區的港人，由機場直接送往同一地方作醫學檢查及病毒測試。雖然當局已增購大量電子手環，準備用於從歐美抵港接受家居檢疫的人，然而政府仍應致力物色更多檢疫隔離設施，讓更多有需要人士暫時入住。有意見主張，為了集中力量處理大批回港人士檢疫隔離和診治工作，政府應進一步封關，未來數周拒絕所有非香港居民入境，有關做法是否需要，應視乎客觀出入境數據。根據上月針對內地的強制檢疫經驗，絕大多數來港接受強制檢疫者都是港人，內地人和外國人比例很小。當然，如果數據證明近日有很多非本港居民入境，對集中資源處理回港市民需要構成「顯著妨礙」，進一步收緊入境限制可審慎考慮。

隨着疫情不斷擴大，世界各地應付疫情的大方向，似乎也有趨同之勢。美國總統特朗普和英國首相約翰遜，近日都開始多談減少社交活動、避免人群聚集，至於德國和加拿大也開始加強入境限制，然而各地的入境限制措施，其實可以很大差別，並非「封關」二字可以概括。以德國為例，當局最新公布的入境限制並非「全面封關」，除了德國人，跨境出入德國通勤者一樣得到豁免。加拿大宣布禁止外國人入境，惟美國人除外，也是考慮到兩地交往緊密的情况，儘管有卑詩省官員質疑美國爆疫嚴重，豁免安排如同中門大開。

各地抗疫有同有異

入境限制因時制宜

科學研究一再證明，單靠封關不足以防疫，必須做好社區抗疫及檢測工作。因應疫症大流行，澳門和大馬昨天宣布全面封關，禁止非本地居民入境，有關做法對控疫的作用，有待觀察，然而像香港、新加坡這類高度開放經濟體，是否適合或能夠照跟，又是另一回事。香港走的是嚴格入境檢疫路線，跟新加坡針對爆疫國封關的防疫方法迥異，目前兩地均面對輸入病例風險增加，惟疫情大致仍受控制，新加坡在保持社交距離方面未如香港般嚴厲，未有下令停課，確診病例比香港要多。新加坡政府最近也針對德法意西四國「封關」，惟當局同時承認，新加坡無法孤立自絕於世，隨着病毒全球擴散，入境控制作用將愈來愈小，當局未來將要更多依靠社區防疫措施。香港看待防疫策略，亦要考慮相關問題。

歡迎回應 editorial@mingpao.com