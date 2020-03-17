社評：外國輸入病例驟增 疫情考驗公民素質

部分國家「佛系抗疫」

港須加強檢疫隔離

截至昨天，中國以外全球各地確診病例，合計已超過8.7萬宗，死亡人數則升至3241，相比之下，中國累計確診病例接近8.1萬，共有3213人死亡。世衛形容歐洲刻下成為了疫情「震央」，意德法西確診數字急升，瑞士英國疫情亦有失控之虞。上周英國政府提出容讓大量人口染病藉以建立「群體免疫」，拒絕仿效其他歐洲國家封城停課，各方炮轟當局放棄作為，數百名公共衛生專家聯署，批評英國政府的主張實際是草菅人命。雖然英國政府之後改變口風，聲稱「群體免疫」只是科學概念而非抗疫策略，可是當局控疫的決心，已備受質疑。

大西洋彼岸的美國，疫情同樣未許樂觀。總統特朗普一再淡化疫情，直至上周五始見較大動作，宣布全國進入緊急狀態，答允加強病毒檢測工作，然而能否追回之前數周的耽誤，仍是未知之數。美國聯儲局兩周內兩度出招救市，大幅減息1厘，又推出7000億美元的量化寬鬆（QE）買債計劃。美國重回零息時代，又有所謂「QE 4.0」，可是投資者卻不賣帳，昨晚美股開市又再跌至停板，究其原因就是市場對疫情控制缺乏信心，華府托市措施「大曬冷」，投資者反而更關注疫情可能顯著惡化，亦擔心當局救市措施無以為繼。

抗疫需要承受經濟代價，然而任由疫情擴散，壓垮醫療系統，人命和社會代價其實更大。部分國家不願忍受經濟「短痛」，奉行「佛系抗疫」，既誤己亦害人。新加坡政府周日宣布，曾到訪日本、瑞士或英國的外國訪客，入境後均要自我隔離14天，星洲官員解釋，英國及瑞士等國的做法，儼如已經放棄控制疫情，新加坡有必要加緊防範。英美等地與香港有緊密來往，不少港人在當地讀書或生活，留學生數以萬計，預料短期內將有很多港生回來「避疫」。眼下英美等地疫情不明，防疫意識亦不足。外部疫情嚴峻複雜，各國控疫力度鬆緊不一，香港處境被動，唯有加強檢疫隔離措施。

本港累計有158宗確診病例，防疫成績暫算不俗，惟絕對不能因此掉以輕心，意大利等地經驗說明，一旦社區防疫鬆懈出現缺口，病例可以在短短數周失控暴增。本月香港確診超過50宗病例，相當於累計總數三分之一，這些新病例有超過七成涉及中國以外的輸入個案，很多確診者都有外遊紀錄。過去數天，港府已向美國、英國和歐陸約30個國家發出紅色外遊警示，呼籲市民避免前往，同時要求由這些國家抵港的人，須接受家居強制檢疫14天。

政府抗疫從緊從嚴

市民切勿掉以輕心

世上沒有滴水不漏的檢疫措施，香港作為國際都會和高度開放的小型經濟體，難以隔絕與外界聯繫，是否應該效法澳紐等個別國家，一刀切要求所有入境者強制檢疫，還是像新加坡那樣，視乎某地病例增加速度，以及當地政府防疫有否「放軟手腳」等，再作決定，有待港府和防疫專家權衡利弊，然而大方向應該是從緊從嚴，確保本已備受壓力的公營醫療系統，不會被疫情大爆發壓垮，重演意大利醫療系統崩潰的災難。

防控疫情是全港所有人的責任，外國輸入病例風險增加，本港疫情稍後可能加劇，當局必須設法確保前線醫護有充足防疫裝備，政府也應設法提升病毒測試處理能力、擴大檢疫中心設施容量。與此同時，市民也要堅持防疫，不能因為抗疫戰曠日持久，出現「厭戰」情緒，率性而為。

港大專家袁國勇提到，最近市民防疫意識似乎有所下降，個人衛生開始鬆懈下來。有人無視強制家居檢疫要求，如常四出活動；政府再三呼籲暫時避免外遊，有些人卻仍然照去旅遊行樂。本港最近多宗確診病例，患者不僅曾經外遊，回港前更已出現輕微症狀，但入境填寫健康申報表時卻沒有交代。違反強制檢疫令擅離家居、入境時沒有如實申報健康，均屬違法行為，政府有必要加強抽查，嚴格執行罰則以儆效尤，然而市民亦應自律合作，今次疫情正是考驗港人公德心和責任心的時候。最近當局發現有人濫用檢疫隔離住宿設施，儼然視之為政府提供免費食宿和口罩的「度假酒店」，找藉口重複入住。有關行徑是濫用香港防疫資源，絕不要得，政府決定每日徵收200元，若然仍未起到遏阻作用，應考慮向重複入住者「全面收回成本」，打擊濫用。

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