社評：發放綠卡引真正人才 修訂條例要釋除疑慮

隨着經濟急速發展及國際融合的程度愈來愈高，移民中國的人數大幅增加，聯合國估算近年移居中國的外國人數目達到72萬人，若加上短期留居的人數，可能超過百萬，而從2004年中國開始發放綠卡的數量，估計只有2萬多張，很多申請者都希望中國對此能夠適當放寬和加快審批。司法部2月27日公布修改有關法例的意見稿，徵求意見一個月，但由於事前沒有提供充分的說明，修正意見中確實有降低門檻的條文，導致網民幾乎是眾口一詞的反對。

國際人才搶飯碗

國人沒必要擔心

反對聲音中出於對法例不了解的可能佔多數，他們憂慮目前在中國非法居留的非洲人，從此會將黃種人「染黑」，也有從更高的層次提出憂慮，歐洲由於缺乏廉價勞工所以大量引入移民，擔心中國會步其後塵，將來會出現由於民族和宗教差異，引發移民跟漢族人產生矛盾，形成社會不穩定因素。這些都應該是杞人憂天，因為無論從現有條文和修改意見，都是針對在國家重點發展行業具備特殊學歷與技能，而又長期在中國合法居住的人群，並非無條件開放給非技術工人。

發放綠卡的標準，是針對國家重點發展行業的「急需緊缺人才」，或者在高新科技企業擔任高管的人員，在大學助理教授級以上的學者，又或者根據對他們在華居留的年期，對年薪收入有具體的要求，比如在華連續工作滿4年，實際逗留不少於兩年，年薪是當地平均工資的6倍，而且必須提供納稅證明和保持良好的信用紀錄。雖然究竟是以什麼崗位的平均工資計算並不明確，但搶飯碗的說法也是不成立的。

觀乎過去批准綠卡把關甚為嚴格的情况看，有些反對的理由確實是沒有合理根據的。但細看條例修改意見稿，當中引起不滿的地方，並非人才的標準，而是擔心大量並非真正的人才會「濫竽充數」。首先是投資移民，投資金額由過去的1200萬降低到1000萬元人民幣，其實，這個投資額還高於美國等國家對投資移民的要求，但美國對投資移民的法律規定十分細緻，即使這樣，也有很多漏洞可以鑽，更何况中國在投資行業和僱用工人數目的要求沒有具體規定，加上地方政府執法力度參差，門戶一旦大開，就會造成易放難收的局面。

反對意見中最大的質疑是公平問題，獲得綠卡的外國人，可以享受跟國民一樣的待遇，比如子女9年免費教育，以及買房的權利，目前連非本地居民都不可以到北京上海等大城市買房，即使引入的是真正的人才，他們所能享受的，已經是超級的「國民待遇」。雖然條例中列明發放綠卡數量由國務院「定額審批」，由於完全沒有一個數量說明，擔心引入人才分薄資源也不無道理。

其實，國家需要國際人才，只要充分說明這些人才對國家發展帶來的好處，相信國民也是能夠包容的，因為這些人才即使享有較高的待遇，但他們長期為中國服務，短期的不公平也可以有合理的解釋，難以服眾的是特權。

特權華人再享特權

對國人不公也失責

目前綠卡申請者中，大量是已經獲得美國國籍的華人，他們持有美國護照，回到中國長期生活，需要經常更新簽證而十分不方便。前幾年曾經提出過給這類人發「華人證」，但遭到否決，近年給這類人發出5年多次往返的簽證，算是解決了這個麻煩，但他們還不能在中國買房子，這是實際的經濟損失，如果有了綠卡，給他們優惠，也就是給他們特權了。

事實上，大部分華人申請者是符合上述人才的要求的，他們學有所長，能夠對學術研究、科研創新或者對企業管理有所貢獻，優惠就不是特權了。而引起很多人不滿的是，本來就是憑藉特權出國的高官孩子，拿到外國護照後又沒有能力在外國立足，但又不願意放棄外國國籍，現在又以各種理由獲得長期居留並享有特殊照顧，這對其他的國人十分不公平。

由於群情洶湧，司法部未具名的負責人公開澄清，將會認真研究各種意見建議，在條例「進一步修改完善之前，不會倉促出台」。這總算是從善如流的做法，其實，在疫情嚴峻的時期，一切可能干擾抗疫的事情都不應該提出，以免引起不必要的麻煩，現在適宜擱置修正案，並且由有關部門對此提供充足的資料，做出充分的說明，釋除國民不必要的擔憂與疑慮，才能再次提出修正案，否則，引進人才這個合情合理的目標，也會因為無謂的爭拗而不能達到。

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