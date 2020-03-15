社評：中國對外傳經驗 完整真實最重要

新型肺炎疫情在中國已經逐漸消退，有關疫症成因以及爆發初期政府應對措施是否得當的討論，日趨熱烈，外國政府對此也十分關注。新型冠狀病毒的性質及傳播途徑，中國醫學界掌握大量的第一手資料，對於尋找病毒的來源、感染者的症狀、藥物的療效，以及研製疫苗的進度，對國際醫學界都有參考作用。中國的專家克盡國際義務，將有關數據公之於世，與國際同行分享，這是有目共睹的。

科研的論文和藥物的研發，醫學界專家需要根據準確的數據來分析，觀點可以爭議，但必須有根有據，以嚴謹的態度採集與處理數據，得出的結論才會有說服力。對抗疫策略的經驗，也應以求真務實的態度來總結，方能達到惕勵自己、幫助別人的目的。

嚴限人群聚集

僅中國做得到

中國在控制疫情方面，嚴格限制人群聚集，截斷傳播的渠道，採取最嚴厲的手段，農村封村是不讓村民外出，也不讓外人進村；城市封小區是只允許居民每兩天派一人外出採購，武漢市更是組織統一採購，由超市送貨到小區門口；疫情嚴重的湖北則封省，機場與高速公路全部關閉，隔絕與外省的任何連繫。被封的村、住宅區和省份，嚴禁人群聚集，幾乎等於每個人都在居家隔離。

這種辦法，犧牲了國民暫時的流動遷徙自由，恐怕是外國無法完全仿效的，意大利的封城計劃，也做不到禁止人群聚集，美國不同的州份對人群聚集的定義不一，有的是限制250人以上的集會，有的是500，有的甚至是1000，至於數百人聚集對病毒傳播的風險，也只能由這些政府去考量。中國幅員廣闊，在執行的時候，也會出現漏洞，湖北一名刑滿出獄但已受感染的女子，竟然被警察送出武漢，由親人用車接到北京市中心的住宅，事情爆出以後，中央政府立即派出兩隊人馬，分別調查武漢與北京的各個處置環節，一大批官員因此受到處分。

一個政策在執行過程中出現了漏洞，但處置手法迅速且公開透明，也會得到人民的理解。而最近出現的一樁事件，則令人氣憤。《人物》雜誌訪問了武漢市中心醫院急診科主任艾芬，該文首次透露出幾個事實，一是李文亮醫生在社交媒體上發布了病毒跟SARS類似，提醒同行警惕，資料是來自一份報告，而提供這份報告的是艾芬醫生，如果說李文亮是「吹哨人」的話，艾芬醫生說她才是「發哨人」；二是艾芬醫生因此而受到醫院領導的訓斥，指摘她造謠生事，而且武漢市衛健委曾經就此發出指令，以口頭傳達方式，禁止醫護人員透露有關疫情信息；三是早在1月初已經出現多宗醫護人員受感染病例，人傳人的證據是很充分的。

禁言隱瞞事實

中國也做不到

這篇報道在網上流傳後，馬上遭到網管人員封殺，然而，這次網民的反應迥異，紛紛以各種方式將文章複製還原，發放到網上擴散，有翻譯成各種外國語言的，也有改變橫排為豎排，甚至是廣東話拼音的，林林總總，不一而足，蔚為大觀。民眾紛紛詰問，「刪得過來嗎？」最後，有關部門才停止刪文，使得這篇報道繼續大白於天下。

古今中外，隱瞞疫情以防引起恐慌的事例，不知凡幾。但事後都證明，隱瞞疫情對抗擊疫情毫無幫助，甚至有百害而無一利。鍾南山院士曾經表示，如果武漢封城的決定再晚5天，感染規模將擴大3倍。這個說法可以倒過來理解，如果武漢封城早5天，感染人數將會大量減少。而是否封城的決定，取決於信息的透明度，如果當時病毒人傳人的事實早點公之於世，起碼人們的警覺性會更早地提高很多。

中國的醫療專家受邀到伊拉克、伊朗和意大利，中國在前段時間自顧不暇，口罩和防護服等都嚴重短缺，現在能夠騰出手協助別國抗疫，且帶備醫療物資馳援，是盡國際義務，很多國家也急需知道中國在短時間內能夠控制疫情的經驗，至於這些經驗是否對他們有用，留待他們去考量，但這些法寶必須是完整和真實的，否則就不是「中國模式」，難以取信於人。中國能夠汲取教訓，避免重蹈覆轍的方法，必定有利於對症下藥，造福人類。

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