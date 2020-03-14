社評：歐美再迎世紀危機 抗疫長痛不如短痛

歐美抗疫態度大不同

默克爾特朗普唱對台

疫情全球大流行，美國向歐洲封關，歐美股市迎來「黑色星期四」，下挫多達一成。雖然昨天歐美股市反彈，可是正如一些經濟分析師所言，近期股市一再暴瀉，根源是投資者看不到當政者有拿出正確藥方控制疫情，央行泵水再多也無用。

西方主導世界秩序百多年，一套自我中心世界觀早已根深柢固：西方國家位於世界「核心」，標誌着繁榮、民主、安全，發展中國家位於「邊陲」，充滿混亂、動盪和不安，邊陲國家「獨有」的亂象，不會在西方發生。然而踏入21世紀，九一一恐襲粉碎了西方世界安全的神話；金融海嘯則證明，金融危機絕非新興市場獨有，一樣可以在西方出現。當下疫情蔓延歐美，有可能成為西方新一場危機挑戰。

1918年瘟疫大流行，正值第一次世界大戰，當年美國和一眾西方參戰國為免影響戰况隱瞞疫情，將病毒淡化為普通流感，導致疫情一發不可收拾。百年後的今天，這段歷史早已被大多數人遺忘。現今西方世界很多人眼中，像伊波拉、MERS等疫症，只會在「邊陲」地方爆發不會危及西方，西方政府也不會隱瞞淡化疫情。今次疫情爆發之初，西方世界多作壁上觀，沒料到疫症會驟然來到家門，歐美多國措手不及，亞洲各地抗疫經驗，反成西方借鑑對象。當然，各國國情和文化差異巨大，中國的一套肯定不可能搬到美國，星韓抗疫做法也未必適用於歐洲，然而單論當下歐美兩地抗疫的態度，分別也相當鮮明。

在美國，特朗普多番淡化疫情，屢將新病毒比作流感，防疫措施聚焦「封關」，強調這是「外國病毒」，國務卿蓬佩奧堅持將COVID-19說作「武漢肺炎」。在德國，總理默克爾則說COVID-19疫情緊急，必須做好檢疫隔離等工作，默克爾一邊警告國民，全國5800萬人口，最終可能多達七成人感染；另一邊則強調絕不會對意大利封關，因為「這不足以阻止病毒擴散」。《紐約時報》形容，默克爾對疫情的取態，強化了她的西方自由價值領軍人物地位，與特朗普右翼民粹唱對台。

封城封關大不同

短期犧牲要決心

意大利「全國封城」，美國「封關防疫」，兩者皆有「封」字，概念卻差天共地。嚴重爆疫地區「封城」，目的是阻止病毒擴散到其他地方，性質以「為他」為主，「封城」後如何隔離防治遏抑城內疫情是後話；「封關」目標是企圖防止病毒輸入，本質是「為己」。世上沒有滴水不漏的封關檢疫，以往針對豬流感旅遊禁令的研究，證明封關無法阻止病毒傳入，最大作用只是推遲爆發，以便爭取時間部署抗疫；相比之下，疫情輸出地「封城」，雖然必有漏網之魚去到其他城市「播毒」，然而人數可望比不封城顯著減少。世衛外國專家組考察中國，認為武漢封城和一系列隔離防治措施，確實扭轉了內地疫情走勢。意大利「全國封城」顯然也有參考中韓做法。

世衛和國際衛生專家汲取教訓，早在2015年已宣布，不再以地名等為某種病毒命名，以免污名化妨礙國際合作抗疫。默克爾展現了真正忠於自由價值的領袖風範，值得尊敬。有人批評默克爾的「七成國民恐受感染論」太誇張，散播恐慌，惟如果民情對防疫太鬆懈，有時也可能真的要以最壞情况，喚醒國民防疫意識。

美國與歐洲大國抗疫手法迥異，折射了現今西方世界兩條路線，哪一套是抗疫成功之道，未來數月將有答案。然而可以肯定的是，疫情一旦大爆發，必須面對現實，抱着長痛不如短痛的決心，採取嚴厲隔離防治措施，作出經濟犧牲，無論是中國、韓國，還是意大利，都展現了這方面的決心，美國方面如何，還看特朗普態度。大規模防疫隔離和停課停工，對短期經濟民生影響巨大，可是至少有機會令疫情受控；為了托市保經濟，將新病毒視為流感，任由它蔓延，疫情可能急劇惡化，導致醫療系統不勝負荷崩潰，最終將令更多人受害，付出遠比短期經濟犧牲高昂的社會代價。

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