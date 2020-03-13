社評：疫症大流行力挽狂瀾 美成最大不確定因素

抗疫未有對症下藥

美向歐封關起爭端

今次是2009年豬流感後，世衛再次宣布大流行，也是首度有冠狀病毒疫症大流行。當年豬流感大流行，感染者雖眾，惟奪命大約數十萬，死亡率為0.02%，相比之下，COVID-19死亡率初步估計大約1%。疫症全球大流行，難免叫人憂心，然而有兩點必須留意，首先，大流行只意味疫情在全球多國同時擴散，不代表病毒更致命；二是今次疫情仍有控制機會。流感病毒傳播，平均每兩宗病例中，便有一宗是在沒有病徵下傳播，根本無從防控；COVID-19雖有隱形傳播情况，惟比例未如流感般高，意味仍有機會透過大規模檢測隔離遏阻，中國是成功例子，這亦是為何譚德塞說，今次有機會是史上首次能夠控制的大流行，現在絕非氣餒時候。

世衛表示，過去兩周，中國以外確診病例增長13倍，受影響國家數目增加了兩倍，目前疫情遍佈114個國家地區。有人認為世衛決定太遲，然而世衛專家要確認大流行，始終要按實際數據，不能憑直覺辦事。當年豬流感4月爆疫，世衛在6月才宣布大流行。對世衛來說，宣布大流行是雙刃劍。正面看，這可以敦促各國提高防疫意識，不要以為可隔岸觀火，譚德塞宣布時便不點名談到，一些國家不作為的程度令他深以為憂；負面看，一些國家可能更加以鄰為壑。各地政府為防輸入病例，當然有必要加強入境隔離檢疫，然而不必要的封關措施，只會令國際社會更難齊心抗疫。

世衛宣布大流行不久，美國總統特朗普發表全國電視講話，宣布周五深夜起，禁止英國以外的所有歐洲旅客入境美國30天，一眾歐陸盟國事前一無所知。今次是二戰後美歐兩地首度中斷直接往來，特朗普也許認為這是果斷防疫措施，惟實際效果卻是觸發歐美摩擦，歐盟大為不滿，未知有否反擊措施；市場悲觀情緒瀰漫，擔心白宮封關決定令歐美經濟雪上加霜，昨晚歐美股市一度急瀉8%至10%。美股不足半月下跌超過兩成，是2008年金融海嘯後再度進入熊市。

冠狀病毒大流行前所未見，全球疫情充滿變數，若說早期最大不確定性在武漢和中國，現在最大不確定性則在美國。西方看待今次疫情，之前大抵本着「核心—邊陲」的自我中心世界觀出發，認為疫情只發生在中國等「邊陲」地區，然而世上沒有滴水不漏的檢疫封關措施，疫情突然從「邊陲」蔓延到西方這個「核心」，意大利成了歐洲的缺口，德法英西等相繼爆疫，惟至少各方都看到，歐洲正傾力控制疫情，可是華府控疫工作卻是漏洞百出，就連美國疫情規模有多大等真相，至今仍不清不楚；特朗普政府淡化疫情、一味將矛頭指向外人，令人擔心美國疫情嚴重惡化。

外部輸入防不勝防

內部控疫自身責任

特朗普治國思維，一言蔽之就是右翼民粹排外，認為只要把所有外來的「劣東西、壞影響」踢走，美國就能「再度偉大」，其主張迎合了一批思想偏狹的人。然而以這種思維抗疫，以為對別人封關就可以拒病毒於境外、忽略內部防疫，卻「撞正大板」。美國公共衛生專家戈斯登（Lawrence Gostin）直指，針對歐洲的旅行禁令，對現時美國控疫不會有作用。疫情已在美國境內蔓延，與其擴大封關，不如盡快加強病毒檢測，早發現早隔離早治療。

全美3.2億人，迄今相信大約只有6000人接受過病毒檢測，相比之下，人口1700萬的荷蘭，單是一天就檢測6000人；人口5100萬的韓國，更是平均每天檢測1萬人。特朗普全國講話最令人失望的，是完全未提任何措施，加強全國各地病毒檢測能力。以美國之國力，檢測病毒工作如此滯後，實是匪夷所思；就算檢測工具不足，只要白宮願意，大可從德國等盟國大量輸入。美國病毒檢測延宕多時，難免令人質疑當局是否有心去做。如果有人抱着「驗得少確診少」的自欺欺人心態處理疫情，將會害死很多人。

病毒無國界，外部輸入防不勝防，封關作用有限；內部控疫做好檢測隔離，則是自身責任，不能諉過於人。美國國會及最高法院主診醫生莫納漢（Brian Monaha）本周在一個閉門會議表示，美國估計將有7000萬至1.5億人感染。特朗普講話仍在大談這是「外國病毒」，「歐洲把關不嚴導致病毒經由歐洲輸美」，卻未有正視病毒境內擴散的現實，正陷美國民眾於險境。美國《科學期刊》刊出主編索普（Holden Thorp）的社評，批評華府扭曲疫情事實，要求特朗普「幫下大家忙」尊重科學，正正反映了美國科學界對華府抗疫的憂慮。

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