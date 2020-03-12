社評：打嘴炮贏不了病毒 美抗疫要靠真本事

白宮淡化疫情

影響民眾防疫

美國疫情蔓延，最新確診病例破千，至少31死，國家衛生總監呼籲美國人做好心理準備，病毒會在國內大規模爆發。目前華盛頓州、加州和紐約州等已進入緊急狀態，紐約州長葛謨更在重災區新羅謝爾市設立「控疫區」，區內學校及大型公眾場所關閉，國民警衛軍將為「自律隔離」的居民運送食物，惟毋須隔離檢疫的人，他們仍可自由進出。中國和意大利政治制度迥異，為了控疫都推出強制封城措施，相比之下，紐約州奉行「自律隔離」，州長強調是隔離「設施」而非隔離人。美國人自由至上意識根深柢固，論者普遍認為強制隔離在美國行不通，不過美式「自律隔離」能否有效抗疫，乃是未知之數，效用有待驗證。

美國擁有一流醫療科技和頂尖衛生防疫專家，然而華府控疫工作卻未能予人信心，一般民眾防疫意識亦很鬆懈，部分人甚至相信「流感更具威脅」。特朗普一再表示美國已準備好「應付任何情况」、「美國人感染風險很低」，現實卻似乎是另一回事。

美國疾控專家福奇（Anthony Fauci）自列根時代以來一直是華府防疫權威顧問，地位近似中國的鍾南山。本周他再次促請美國人要「開始」認真正視疫症威脅，全國上下要明白不能再像數個月前般生活。美國衛生部長亦表示，COVID-19是重大健康威脅，「無人試圖淡化這一點」，然而未幾特朗普卻在推特發文，大談一年有 3.7萬美國人死於普通流感，生活如常毋須封閉什麼，「現在只有數百宗確診病例，請想一下」。特朗普最關心兩組數字，一是民調支持率，一是美股指數。特朗普屢跟衛生官員和專家唱反調，惹來「托股市保選情」質疑，如果這確是他的想法，美國疫情發展實在令人憂心。

特朗普抗疫政策，主要離不開三招，第一招是封關停飛，餘下兩招則是減息減稅托市撐經濟，問題是減息減稅並非能醫百病的萬靈丹，醫療衛生危機，唯有靠醫療解決，至於封關停飛，很多研究早已顯示，若不配合其他社區防疫部署，這些做法充其量只能拖遲爆疫。美國確診病例比很多國家低，只因病毒檢測工作嚴重滯後，迄至上月底仍只限於檢測到過中國等地方的人，以及病人密切接觸者，而且測試工具不足，3月初美國疫情惡化，華府才採取措施加大檢測能力，副總統彭斯上周聲稱，任何美國人都可接受測試，然而現實是很多人至今仍無法得到檢測。美國疾控中心上周二起不再在網站公開檢測數目，更惹來隱瞞的質疑。

美式資本主義受考驗

抗疫戰事關民主公信

本月起白宮統一疫情資訊發布口徑，所有政府官員和專家上電視談疫情，都要事先獲副總統辦公室批准，就連殿堂級專家福奇亦不例外。雖然福奇強調沒有人要他噤聲，惟他亦坦言，「你不會希望跟總統開戰，需要小心求取平衡，確保你可以繼續說真相」。當權威專家說真話也要考慮政治壓力，情况豈能說是理想。專研瘟疫史的歷史學家巴利（John Barry）指出，1918年大瘟疫，當時美國政府嚴控疫情資訊發布，官員們聲稱病毒只是普通流感，導致疫情惡化，特朗普忽視當年各國淡化和隱瞞疫情的教訓，恐惹禍端。

病毒不會打嘴炮，抗疫要講真本事。本身是醫生的新加坡外長維文形容，今次疫情是對每一國家的醫療系統、管治質素及社會資本的嚴峻考驗。美國醫療科技先進，醫療服務卻存在很多問題。美式資本主義之下，美國沒有大型公共醫療系統，社會安全網也很薄弱，很多窮人沒有醫療保險，難以支付數千美元的病毒檢測和治療費，大有可能放棄求醫，成為社區內潛在「播毒者」；特朗普對驅逐非法移民態度強硬，亦可能令很多非法移民有病也不敢求醫，以防執法人員拘捕。美國近四分之一打工仔並無有薪病假，為免手停口停，他們別無選擇下只能抱病工作，可能傳染同事及顧客。凡此種種，都加劇了美國疫情擴散的風險。特朗普任內大削醫療防疫開支，更令人擔心一旦疫症大爆發，有可能壓垮美國醫療系統。

西方輿論常強調，民主國家資訊自由開放、不會隱瞞疫情，在防控疫情上有制度優勢。華府控疫表現是好是壞，不僅關乎人命，同時也關乎民主政治的公信力。倘若美國疫情大爆發，全球都會受到嚴重影響，無人希望美國疫情失控，華府為己為人，必須加強抗疫應對，勿再淡化疫情。

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