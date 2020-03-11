社評：鞏固抗疫戰階段成果 社會運作復常忌急躁

習近平考察武漢

標誌走出黑暗期

內地疫情放緩，當局昨天公布全國新增19宗確診病例，是個多月來最低數字，作為疫情重災區的湖北武漢佔17宗，北京和廣東各有1人確診，均屬境外輸入病例，國家衛健委形容，疫情防控形勢持續向好，各地正逐步推動復工復產復課。上周習近平出席脫貧攻堅座談會，也強調必須將疫情災害對脫貧進程的影響降至最低，強調必須履行承諾，如期實現農村貧困人口今年全部脫貧的目標，突顯中央認為是時候逐步恢復生產和日常秩序，讓國家運作逐漸回歸正常。

1月20日，習近平和總理李克強就疫情首度開腔，標誌武漢疫情惡化，由中央最高層介入統籌指揮抗疫。若說1月底李克強親臨武漢是要掌握事態謀劃對策，今次習近平視察武漢，試圖向國內和國際社會發出的最大信息，就是內地疫情防控「取得重要階段成果」，重災區湖北武漢走出最黑暗時期。

習近平視察了抗疫最前線的火神山醫院，又到武漢一個社區看望居家隔離群眾。習近平的談話，表達了3個信息：一是湖北武漢疫情雖見好轉，惟防控任務依然艱巨繁重，抗疫不能麻痹厭戰；二是感謝前線醫護和武漢民眾為抗疫付出，安撫人心；三是重申要總結疫情經驗教訓，完善治理系統，反對形式主義和官僚主義。武漢疫情嚴重，顯然有官員失職，未有及早正視疫情，疫後必須追究查辦。上周副總理孫春蘭在武漢督導抗疫，有居民「隔窗告狀」投訴日常生活需要被忽略，還有武漢市委書記王忠林提出「感恩教育」惹來公眾反感，無不反映地方官僚作風，流弊同須糾正。

1月底武漢封城，內地以史無前例力度執行隔離防疫措施，惹來國際不少議論，有人質疑手法太粗暴，亦有專家懷疑成效。事隔7周，若從遏阻疫情成效來看，有關做法似乎是成功的。早前世衛專家組赴華考察兩周，來自加拿大的外國專家組長艾爾沃德認同，武漢封城等措施，改變了內地疫情發展軌迹，令疫情緩和下來。最近意大利疫情愈演愈烈，總理孔特亦決定參考中國做法，將原本限於北部的封城措施擴至全國，禁止公眾集會，暫停所有體育賽事，學校關閉，只有因為工作、醫療需要或緊急情况才可以出行，措施維持至下月3日。

輸入病例風險增

防控工作勿鬆懈

中國與西方國情民情大異，早前世衛衛生專家瑞安亦提到，中國封城遏疫手法，在外國未必可行，視乎「社會接受能力」。橘逾淮而為枳，「意式封城」影響6000萬人，能否成功還須拭目以待。意大利疫情擴散，歐盟各國紛現確診病例；大西洋彼岸的美國，確診個案表面有限，最大原因是病毒檢測工作遲遲未到位，有前官員估計，實際病例可能數以千計，遠比目前官方數字多。世衛總幹事譚德塞承認，觀乎疫情趨勢，全球大流行很可能成真。雖然內地疫情初步受到控制，本港疫情亦未算嚴重，可是國際疫情加劇，從外地輸入病例風險愈來愈高，防控工作絕不能因為武漢疫情紓緩便鬆懈下來。昨天新華社就習近平考察武漢發表評論，提到「勝利的曙光已不遠」，有關說法未免言之尚早。

中國與外地疫情此消彼長，抗疫步入新階段，香港和內地一方面應逐步恢復社會正常運作，另一方面亦需設法鞏固抗疫戰階段成果，將控疫重點逐步轉向「外防輸入」。最近湖北省推出「健康碼」個人出行電子憑證，讓民眾申請，政府將根據當事人健康和所在地區風險，決定可否出入省內特定地方。習近平考察武漢後，預料湖北武漢將逐步「解封」，至於其他省市「正常化」步伐更將加快。香港方面，繼政府上周復工後，康文署的部分場館和圖書館本周也將重開。

疫下社會運作「正常化」，需要循序漸進，分寸拿揑至為重要，切忌操之過急，否則之前的抗疫努力和犧牲，隨時前功盡廢。目前內地和港澳合計有超過2億學童因為疫情停課，如何分批有序復課，是一大難題，必須小心處埋。昨天港府因應歐洲疫情，擴大強制入境衛生檢疫適用地區範圍，當局應持續注視歐美疫情發展，適時再作調整；與此同時，市民亦應避免不必要外遊。上月內地疫情嚴重，要求封關之聲四起；當下歐美日韓等地疫情惡化，大流行風險日增，沒理由輕率犯險，未來一段時間減少外遊，無疑是為己為人之舉。

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