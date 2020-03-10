社評：石油戰爭掀環球股災 普京「趁美病索其命」

拒絕沙特減產建議

普京舞劍「意在沛公」

歐美疫情擴散，全球經濟形勢急轉直下，國際原油需求大減，迄至本月初，今年國際油價已累跌三成。為阻油價跌勢，以沙特為首的石油輸出國組織（油組），與俄羅斯等協商減產，可是最終談判破裂。俄國拒絕減產，沙特不甘示弱，向多國八折賣油，引爆油價大戰。昨天國際油價一度暴挫三成，低見每桶30美元水平，跌幅是1991年波斯灣戰爭以來最大。油價急瀉導致環球股市暴挫，本港恒指跌逾4%，美股更罕有因為急跌7%致要暫停交易。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃提出「抗疫三部曲」，各地政府抗疫優次，首先應該是保障民眾健康、阻慢疫情擴散，第二是運用財政政策，支援最受影響的產業和家庭，最後才是從貨幣政策入手。白宮則視貨幣政策為重要抗疫工具，聯儲局早前減息半厘，市場押注本月再減息0.75厘。美國可能迎來負利率，波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫提出，聯儲局或需考慮調整買債做法，將其他類型資產納入其中，更惹來美國會否效法日本央行買股的討論。

美國疫情惡化，白宮抗疫表現惹來不少批評，托市同樣效果不彰，美國10年期國債孳息昨天一度跌見0.3%水平，除了折射市場避險情緒高漲，亦反映債券市場認為，美國和全球經濟面臨衰退，突如其來的石油市場份額爭奪戰，更是雪上加霜。今次石油風雲，表面是俄國與沙特之爭，惟普京劍鋒指向的其實是美國。美國總統特朗普稱，油價大跌對消費者和用家是好消息，可是今次石油戰對美國頁岩油產業的打擊，可以相當致命，甚至衍生意想不到的經濟連鎖效應。

21世紀頁岩油開採技術突破，令美國一躍成為全球主要產油國，成為沙特「油組」以及俄羅斯之外，另一股重要產油力量。2014年初美國支持烏克蘭變天，俄國吞併克里米亞反擊，西方經濟制裁俄國，同年稍後爆發的石油價格戰，正是在此地緣政治背景下發生。沙特出手壓低油價，打擊俄國經濟，幫了西方一把；與此同時，由於美國頁岩油生產成本高，壓低油價亦有助沙特抗擊美國產油業對手。時移世易，這次俄羅斯拒絕因應疫情減產、挑起國際油價戰，卻是有備而來，頗有「趁美病索你命」味道。

全球疫情肆虐，原油需求大減，產油大國產量不減反增，只會加劇供過於求、油價大跌，卻無助刺激經濟活動和生產。就像貿易戰一樣，石油減價戰的贏家，不一定是最強的一方，而是看誰最能忍痛。論產油成本，沙特比美俄低很多，可是論經濟和財政收入對石油的依賴度，沙特也遠高於美俄。沙特政府要收支平衡，油價要高達每桶83美元，俄國政府則是42美元，美國產油商也要有40美元水平，才能避免做蝕本生意。油價長遠低於30美元，所有產油方都是輸家，不過沙特俄國產油業背後有政府強大支持，相比之下，美國產油業在減價戰下的處境便凶險得多，面臨很大減產壓力。

開採頁岩油氣需要龐大資金投入，美國頁岩油企業為此大量舉債，當中很多是垃圾債券，過去頗獲一些追逐高風險高回報的機構投資者青睞。萬一石油減價戰像貿易戰般曠日持久，美國頁岩油企業將面臨巨大融資壓力，甚至有債務違約危機，目前美國信貸市場未見異動，暫時亦看不到銀行體系有系統風險，可是金融風暴往往都是驟然而來，這次石油減價戰對全球經濟的衝擊，必須密切留意。

油價戰曾搞垮蘇聯

疫情下俄國大報復

疫症肆虐，本是國際社會同心協力之時，可是政治現實往往是另一回事，疫情反而成了報仇雪恨的「曬冷」（show hand）時機。美歐支持烏克蘭變天遏制俄國，美俄關係持續緊張，早前華府打壓俄羅斯石油公司Rosneft與委內瑞拉的合作，又利用制裁措施阻止俄德天然氣管道合作，俄美新仇舊恨又添一筆。近年俄國與油組協議限產支持石油價格，美國油企未有參與其中，莫斯科早已不滿美國坐享其成，今次減價戰可說是一次大反擊。

1980年代初，全球經濟不景，國際油價走勢向下，1986年沙特大舉增產，更將國際油價壓至每桶10美元（相當於現今大約30美元）的水平，重挫蘇聯石油收入，甚至被視為蘇聯經濟崩潰走向滅亡的推手。這段歷史，普京肯定知之甚詳。今次俄國沙特爆發石油戰爭，事態發展難料，美國最想見到的，當然是俄國沙特盡快達成協議，結束減價戰，然而普京會否輕易罷手，實是一大疑問。

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