社評：本應攜手抗疫症 中美齟齬惹塵埃

疫情當前，美中之間的嘴仗，上至國務卿對外交部長，下至網民對販夫走卒，議題有直接涉及疫情的，也有從疫情溢出周邊的，更多的還是恒常的兩國關係問題。美國國務卿蓬佩奧上周五公開指摘，跟中國要疫情數據令人十分沮喪，這會直接阻慢美國的防疫速度。是耶非耶，相信外交部發言人正在為下周一的反駁擬定聲明措辭，但中國網民不等官方回應，已經在網上開罵，美國連檢測試劑都不敷應用，而且窮人付不起測試費用，等等。罵戰是全方位的，但不負責任的口沫橫飛，未必會對兩國的關係帶來實質影響，關鍵還是要看實際行動。

美國國會在5日通過《台北法案》，旨在協助台灣維護「邦交」，中國外交部發言人聲明這是違反中美兩國關係的所有基礎與準則。美國在野政黨也支持此法案，是要授權政府對付中國的手段，至於將來如何執行，還取決於國際形勢。但眼下最危險的是兩軍的對抗手段，美國指摘解放軍用雷射槍閃照美軍巡航的機師。

即使兩軍交戰

3種人不能殺

即使「兩軍交戰」，有3種人不能殺。一是醫生，美國多次要求派醫學界代表團來中國考察疫情，中國沒有答應，世界衛生組織派遣聯合考察團，一番爭議後，美國政府的疾控中心和國家衛生研究院的代表，還是成為了考察團成員。醫生救死扶傷是政治中立的天職，「殺」了醫生就是置病人的福祉於不顧，任何國家在任何情况下都使不得。

第二種不能「殺」的是記者，記者是本着新聞的原則報道事實，派到對方國家的記者愈多，更能夠幫助本國國民了解對方的國情，應該是多多益善。然而，《華爾街日報》刊登了一篇評論文章，指摘中國對疫情的處置，並說中國是真正的「亞洲病夫」，外交部多番要求該報道歉未果，最後取消該報3名駐華記者的資格。過去中國驅逐外國記者，大多數是指控他們從事與身分不相符的行為，意思是指他們是間諜。這次就評論的觀點作為藉口驅趕記者，肯定是指桑罵槐了。但借題發揮的事情，美國也不少做，美國將中國的5家駐美媒體列為政府代理人，並且限制新華社、《中國日報》等駐美機構的人數上限，實則也是在驅趕記者。

第三種不能「殺」的是學者，學術是中立的，學者的研究成果，可以造福全人類。目前美國有大量華人、華裔和中國留學生，在科技和工程學科起到舉足輕重的作用。而且他們跟中國學者有千絲萬縷的關係，在很多領域合作，美國現在懷疑這些學者中間有人直接或者間接將研究成果轉移到中國，下令驅逐的有之，送上法庭判刑的有之。這次疫情，全球都在跟時間競賽，盡快研製出疫苗，讓全世界的人免於受到這個病毒的蹂躪，當中要共享數據，探討研發方向，如果中美政府對此橫加阻撓，受害的是整個世界。

研製疫苗的競爭

最終會造福世界

很多評論認為中美兩國已經進入冷戰狀態，是否如此，留待學者研判，但很難想像，兩國在對方國家的相互投資額和貿易額這麼巨大，互相依存度那麼高，怎麼會回到冷戰時期老死不相往來的狀態。美國目前缺乏醫療器具應對疫情，立即宣布免去中國進口口罩和防護衣等用品的關稅，即是一例。

中美兩國今後在很長一段時間，毫無疑問將會全方位對抗，最近的一個例子是在聯合國世界知識產權組織總幹事競選，中國政府支持的候選人是現任該組織副總幹事王彬穎，美國則公開表示，任何其他候選人都可以，就是不能讓中國人當這個職位，於是在美國的插手下，新加坡的候選人鄧鴻森以55票擊敗了28票的王彬穎。

美國在國際組織的影響力，還是十分強大的，要阻截一個中國候選人，沒有難度。然而，中國受理的發明專利申請量連續9年位居世界第一，這是否意味着中國今後在保護知識產權方面有更大的誘因，可以另說，但國際組織不能忽視中國的實力，則是不爭的事實。中美之間要在各個領域上比併實力，無可厚非，如果良性競爭取得進步，全球因此而受惠，也是好事。

當前肆虐的病毒對全球來說都是壞事，即使發達國家在應對方面也被搞得焦頭爛額，勞民傷財，更何况那些醫療系統薄弱，設備與管理落後的欠發達國家，它們只能依靠中美兩個大國，在應對手段和研製疫苗方面起到帶頭示範作用。面對疫情，希望兩個領導人識大體重大局，一起攜手跟病毒鬥，而不是互相先鬥起來。

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