社評：輸入型病例漸增多 邊境處置從嚴為佳

3月6日一天，內地新增病例99宗，其中湖北病例74宗，湖北以外病例25宗，其中24宗從國外輸入。一天的具體數據未必恆久，內地新增病例降到雙位數，可能會有反覆，但超過一半的省份已經連續7天無新增病例，相信將有更多的省份把確診病例全部治癒清零；而輸入個案累計達到24宗，當中有政府安排包機從伊朗撤回人員，導致數字急升，甘肅本來已經差不多清零，突然又增加28例，大多數來自伊朗。隨着病毒在全球急速蔓延，輸入型病例增加將會成為趨勢。

現在輸入型的病例，都來自新型肺炎病毒爆發比較嚴重的國家，包括意大利、伊朗和韓國，但也有個別是尚未大規模發生感染的英、美等國。有針對性的防範是有效的，自從韓國大規模爆發後，對來自韓國的旅客，全部集中隔離檢疫14天，有些城市還用徵用酒店作為檢疫中心。目前北京和浙江對所有來自意大利的旅客都要集中隔離，也是因應國際疫情的變化而採取新的應對措施。可是，國際旅客的「旅行史」和「暴露史」是複雜的。

對旅客處置

各口岸不一

從疫區飛到中國的，再到最終目的地，多半是通過輾轉曲折的路徑。一名在伊朗工作的國人回國，從德黑蘭經莫斯科飛到上海，住了一天酒店，乘坐一天火車到達蘭州，再轉火車到達寧夏中衛，才被測出確診。沿途多天大量接觸周圍旅客，傳播病毒的風險十分高。另外一個特點是，這個病毒的潛伏期長以及很可能沒有任何症狀，不容易被篩查出來，一名旅客從西班牙經阿聯酋飛到北京，轉機到深圳兩天後才在醫院被確診。

目前中國各口岸所採取的措施不統一，對於來自疫情一般和嚴重地區有不同的對應，旅客抵埗時有沒有發熱或其他症狀，又有不同的處置，分別是就地隔離或是送往最終目的地隔離或者監察。這種不統一的做法有很大的漏洞，由於確診的地點會影響該省份病例宗數，還要為其他省份的人負擔隔離或住院經費，因此，在防控疫情大於天的情况下，應該由中央統一部署協調，下命令必須要在抵達的第一口岸做測試，該收治或隔離的，不能推到下一站，避免旅客因為多走一段路程而增加傳播病毒的風險。

輸入型病例一定會上升，因為國內的疫情已經得到控制，反之國外的疫情方興未艾，無論是旅居海外工作或者學習的國人、僑胞，乃至是外國人，都有誘因從疫區到中國「避疫」，如果不採取更嚴厲以及統一的處置手段，一旦輸入型病例在各城市社區傳播，不但令過去內地停工停產、採取嚴格的居家隔離措施前功盡棄，還會造成新一輪的感染潮，疫情就更難控制。

更嚴格隔離

無關德與怨

採取更嚴厲的口岸控制措施，還有一個「無形的障礙」，中國在疫情爆發初時，一些國家立即採取停飛航班以及禁止入境的措施，令到中國政府和百姓都十分反感，而今輪到外國疫情爆發，中國是否應該以怨報怨，此其一；更難的是，有些國家並未對中國實施過禁飛禁入境，而今中國要對人家採取嚴厲措施，有以怨報德的感覺。可是，病毒無疆界也不講人情，防疫是保障人民健康安全的頭等大事，不能用「德」和「怨」的標準作為政策制定準則，中國可以另一種方式表達友好，諸如派專家去協助外國防疫，或者贈送醫療設備和防護器具，報答「隆情厚意」，惟不能放鬆口岸這個防止輸入型病例的重要關口。

香港的疫情仍在拉鋸狀態，但也有輸入型病例增加的危機，因為這個新型病毒充滿各種不確定因素。一個20人的旅行團，上月到了疫情不算嚴重的印度，12人回到香港後很多天，才陸續出現一些感染案例，當時沒有要求從印度到香港的旅客實施隔離檢疫，無可厚非。本月2日強制要求從伊朗旅遊回來的40名市民集中隔離14天，也算果斷，但今後的措施如何加強，確實也是擺在港府眼前的頭等大事。

香港對於輸入型病例的應對，同樣是沒有統一標準，目前呼籲市民減少不必要的外遊計劃，絕對正確，但也不能防止必要的旅客出現傳播病毒的風險。應該密切監察國際疫情的變化，制定一個不同程度的清單，對於來自嚴重疫區的旅客，強制要求集中隔離14天的措施，相信是唯一有效的方法。

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