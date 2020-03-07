社評：「疫下生活」長路漫漫 抗疫呼喚人性光輝

確診病例破十萬關口

1918瘟疫歷史防重演

根據中國傳統智慧，瘟疫往往始於冬季，盛於立春，滅於清明。有內地專家認為，若按近期國內疫情走勢，4月初疫情有望消退，民眾毋須再戴口罩。倘若事態發展真的如此理想，當然最好不過，可是中國以外地區疫情，似乎尚在初步爆發階段。世衛總幹事譚德塞不點名批評，部分國家太鬆懈，要麼未有認真看待疫情，要麼認為沒有什麼可做，未有採取所有必要措施，防止疫情擴散，也未有以行動展現足夠的政治決心抗疫。譚德塞的「三不一是」論，正是針對這一情况。

今次疫情與2003年的SARS，雖然同因冠狀病毒而起，然而發展軌迹卻未必像SARS那樣入夏後煙消雲散。SARS「來得快走得快」，有專家認為原因之一是病徵明顯，發病後才會「播毒」，較易早發現早隔離，反觀新病毒隱性較強，傳播方面有點類似流感，未有病徵照樣可以「播毒」。根據現有資料，新病毒死亡率介乎1%至2%，傳播率則為2.2（平均1個傳播2.2人），兩組數字與1918年俗稱「西班牙流感」的瘟疫大流行較為接近；相比之下，一般流感的死亡率和傳播率，分別只有0.1%和1.3。

1918年瘟疫大流行持續約一年，估計全球近1億人死亡。21世紀科技和公共醫療水平，遠非當年可比，惟現今全球化緊扣相連程度，亦無法跟20世紀初相提並論。譚德塞再三強調，今次疫情仍有控制機會，國際社會為了應付這一可能情况，「準備了數十年，現在正是執行對策的時候」。現在國際社會需要做的，就是攜手阻止最壞情况發生，避免歷史重演。

病毒長期存在於大自然，又容易變種，科學家一直認為，出現類似1918年大瘟疫般容易傳播又致命的病毒，只是遲早問題。兩年前，美國疾控專家奧斯特霍姆（Michael Osterholm）曾形容，瘟疫大流行有些像地震海嘯，每隔一段時間出現，災禍可大可小，以為1918年瘟疫大流行不會重演是愚蠢想法。瘟疫大流行如何終結，科學界其中一種看法認為，病毒在廣泛傳播過程中，致命度會逐步下降，原因是病毒不斷變異，最危險致命的病毒株，多與宿主「同歸於盡」逐漸消亡，漸漸剩下的將是一些致命度較低的病毒株。當然，這個過程意味將有很多人病死，理想情况還是盡快研發出疫苗或治療藥物，惟無論哪一情况都意味，疫情可能持續大半年或更長時間。面對疫情，既要抱最大希望，亦須有最壞打算。「疫下生活」時間可能比想像為長，各方要有一定心理和應對準備。

全球確診病例昨天突破10萬這個心理關口，當中八成來自內地，近一成半來自韓國、伊朗、意大利，美國、日本和歐洲其他國家確診病例最近亦見急增。單看現階段確診數字，香港累計107宗病例，情况未算很糟，全民抗疫高度戒備，發揮了重要作用。當然，為了減少人流聚集、保持社交距離，防疫付出的社會代價也很大。以教育為例，聯合國教科文組織一份報告便形容，全球因疫情停課的規模史無前例，港澳、內地、日本、意大利等十多國家地區均停課防疫，全球合計近3億學生未能如常上學，雖說可以在家學習又或網上授課，可是停課曠日持久，有可能危及兒童基本學習權利，基層學童及窮困學生所受影響尤其嚴重。

疫情暴露人性陰暗面

世人應取合作捨排他

病毒無國界，世上沒有滴水不漏的封關或檢疫把關，不是關起門就能獨善其身。近年國際社會愈益走向以鄰為壑，以一己利益優先，今次疫情，理應是重新促使國際合作的契機，這亦最符合各國利益。然而另一邊廂，疫情同時亦在個人、社區以至國家層面，為孤立主義和民粹主義添柴加薪，助長對他者的排拒歧視。在內地，武漢和湖北人遭其他省市排擠；在香港和鄰近亞洲地區，內地人則成為排拒對象；在歐美，亞洲人則成為歧視對象；口罩戴與不戴，在不同國家不同社會都有可能面對敵視目光，視乎當地民眾觀念而定。一些疫情愈發嚴重的國家，不排除部分政客為掩飾抗疫失誤，煽動排外仇恨情緒，藉以轉移民眾視線。疫情呼喚人性光輝一面，亦會暴露人性陰暗面，每一國家以至每一個人的選擇，將決定世界走向團結合作還是排他歧視。

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