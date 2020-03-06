社評：遏阻百年一遇大瘟疫 全球口罩荒急須協調

多國爆疫紛限出口

恐掀新一波口罩荒

新型冠狀病毒疫情在中國漸受控制，可是國際疫情發展卻愈發令人憂心，韓日伊朗意大利疫情嚴重，美國情况同樣令人憂慮。美國官方確診病例只有160宗，然而愈來愈多人關注美國疫情遭嚴重低估。若以新冠肺炎死亡率約1%估算，美國至今有11人死亡，意味實際感染人數可能遠比官方數字多。當地一項研究甚至認為，新冠病毒可能已在「未被察覺」下，於美國傳播了6周。迄今副總統彭斯仍在高談國民感染風險很低，本周起美國疾控中心不再公布疑似病例檢測對象的數目，更惹來隱瞞質疑。雖然疾控中心聲稱，由於檢測工作正在各州獨立進行，疾控中心的數據未必能準確反映全國範圍最新測試情况，然而有國會議員直指全國不過50州，為何無法掌握並通報數字，質疑當局詭辯。

歐美擁有雄厚財力和先進醫療科技，亦有現代化的公共衛生系統，美國和意大利更是最早向中國封關或停飛的國家之一，如果這些政策真的有效，疫情理應不用擔心。真正問題在於部分歐美國家掉以輕心，對中國爆疫僅作壁上觀，以鄰為壑卻未有做好本地防疫準備。美國衛生部表示，現時全國醫療戰略物資庫存，約有4200萬個口罩，倘若疫症大流行，美國醫療系統未來1年需要35億個，意味現有戰略庫存僅夠滿足1.2%的需要。美國衛生部表示，未來18個月打算添購5億個口罩，然而遠水難救近火，美國疾控中心本周已指示，一旦本地疫情惡化，醫護或要用未獲藥管局（FDA）認證的工業及建築用口罩頂替。

上月初內地疫情處於高峰，全球口罩供應空前緊張，香港等地搶購口罩和日用品的場面，惹來國際不少議論。一個月過去，內地和全球疫情此消彼長，近期歐美和亞洲多國均出現搶購口罩情况。國際衛生專家對社區民眾日常戴口罩的防疫作用向有懷疑。為了保障前線醫護口罩供應，近日多國都加入嚴格管制口罩使用和出口的行列，德國、俄羅斯、捷克和韓國均下令禁止輸出口罩，韓國政府同時宣布每名國民每周限購兩個；法國總統馬克龍更頒令徵用全國所有庫存及新生產的防護口罩，分發給醫護和病人，當局同時呼籲民眾，沒病不用戴口罩。世衛估計，即使節省使用，全球醫護每月至少需要8900萬個口罩應付疫情，若要滿足需要，口罩等防疫物資急需增產四成，呼籲不要囤積和濫用，然而民情現實往往是另一回事。

協調口罩生產分配

抗疫需要國際合作

全球疫症惡化，群眾恐慌情緒很易蔓延，雖然各方都在致力增加口罩生產，可是多國嚴禁出口，加上各地民眾爭相搶購，全球新一波口罩荒隨時爆發，情况可能比上月更嚴峻，港府需要密切留意情况，及早籌謀。港府提出資助口罩生產，不少商家亦願意開設生產線，可是現在要張羅原材料和生產器材，未必如想像般容易，一日未見本地口罩產量顯著增加，都要提防「煲無米粥」。今次疫情頗有可能是一場持久戰，社會上下需要多思考善用口罩的問題，確保前線醫護需要優先得到照顧。

世界首富蓋茨近年積極參與全球公共衛生事務，旗下慈善基金更是世衛四大金主之一。最近蓋茨提到，COVID-19 可能成為全球百年一遇的大瘟疫，令人憶起1918年西班牙流感全球奪命數千萬的歷史。當然，這只是最壞情况，既然中國內地疫情能夠受控，只要國際社會齊心協力，仍有力挽狂瀾機會。

為了阻止疫情輸入，最近多國都採取嚴厲入境檢疫措施，昨天日本更暫停向中韓民眾發出入境簽證，變相封關，港澳免簽證入境安排亦暫停；歐盟則強調，不會因為疫情而封關。加強入境檢疫嚴防疫情輸入，有其必要，可是去得太盡、導致正常人員交流中斷，又會衍生很多問題，世衛一貫立場是反對封關和旅遊禁令，原因之一便是擔心這會妨礙全球合作抗疫。國際社會應透過G20等平台，協調入境防疫政策，避免各自為政。今次疫情規模之大，絕非任何一個國家能獨力處理，國際社會在抗疫研究、疫苗藥物研發等方面，需要加強分工協調，至於口罩等防疫物資的生產和分配，亦要靠各國協商處理，否則必然出現最有需要者卻無得用的情况。

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