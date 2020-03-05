社評：維修疏漏事關管理層 港鐵須做好車務本業

東鐵線列車出軌事故

不能只歸咎前線犯錯

去年9月17日，東鐵線一列載客列車準備進入紅磡站，駛經道岔時出軌，造成8人輕傷。經過數月調查，港鐵及機電工程署本周分別公開調查報告，確認出軌原因是肇事路軌間距過闊，不涉外來因素干擾。機電署報告指出，出軌位置及附近軌道多條枕木內部腐爛，枕木上的螺絲孔亦已拉長和擴大，路軌無法穩固在枕木上，導致間距擴闊，每當列車駛經有關路段，列車重量會令軌距進一步增闊，最終導致出軌。港鐵表示，已就事故發現的問題，作出多項改善措施，包括更換2627條木材軌枕、引入新科技實時監察路軌等。

列車出軌可大可小，倘若高速失事，隨時可以導致百計乘客傷亡，可幸出事列車當時正準備「埋站」，減慢了車速，才未有導致更嚴重的事態。鐵路營運必須安全至上，少許差錯也可釀成巨禍，事後亡羊補牢已是太遲。以往港鐵的廣告宣傳，不時強調公司重視路軌維修保養，即使路軌有微細裂紋亦能發現，叫市民放心，然而出軌調查報告卻顯示，港鐵維修檢查工作明顯存在疏漏，有損鐵路安全形象，打擊公眾信心。

港鐵調查報告表示，維修人員沒有嚴格按照港鐵既定程序跟進檢查、修正軌距及整理報告，亦沒有上報情况。港鐵在記者會上，多次把出軌事故歸咎於涉事位置「情况特殊」，前線維修人員對問題「認知不足」，糾正處理判斷有誤，管理層並不知情，云云。可是觀乎報告細節，港鐵管理層顯然亦要負上一定責任，不能簡單將事故歸因於技術疏忽，把所有問題都推到前線人員身上。

港鐵報告提到，2018年7月，前線人員已發現出事岔道的路軌間距，偏離標準間距多達18毫米，其後維修人員採取一系列措施處理，包括在去年8月，即出軌事故前一個月，將其中兩條位於彎位、狀態轉差的木材軌枕，更換為合成軌枕，未料有關做法反而衍生新的問題，最終導致列車出軌。前線人員維修判斷有誤，事後又未有持續密切檢查軌枕狀况，固然對出軌事故有責，可是港鐵在監管方面顯然亦有問題。港鐵管理層有責任審核及抽查維修紀錄，了解前線人員的檢查工作，做好鐵路維修保養質素把關。若說維修人員沒有嚴格按照既定程序辦事，沒有上報情况，港鐵管理層亦要躬身自省，何解監管機制鬆懈廢弛，出現如此不理想的情况。

港鐵面對艱難逆境

專注車務奮發圖強

近年港鐵醜聞不斷事故頻生，由工程建造、日常營運到維修保養，各方面都鬧出問題，在在令人關注港鐵內部管理。高鐵和沙中線嚴重超支，固然惹來市民不滿，沙中線工程風波不絕，更動搖了公眾的信心；港鐵列車服務屢因技術故障延誤甚至癱瘓，加上嚴重出軌事故發生，亦令「鐵路服務安全高效」的金漆照牌褪色。去年的反修例風暴，更將港鐵推向政治風口浪尖，屢遭黑衣人大肆攻擊破壞，乘客人次亦因為提早收車而銳減，踏入2020年，又遇上新冠肺炎疫情，全線業務持續低迷。港鐵面對數十年來最艱難的逆境，更應奮發圖強、大刀闊斧改革，首要任務肯定是重新做好車務本業，重新擦亮「安全高效」的金漆招牌。

港鐵多年來不斷擴張發展，公司規模愈來愈大，業務亦愈益龐雜，地產發展、物業管理、商場營運等不一而足。港鐵旁騖多多，難免令人關注有否專注做好車務本業。近年港鐵事故頻頻，由沙中線工程到東鐵線列車出軌，均突顯公司內部管理存在不少問題，高層對前線很多狀况缺乏掌握。港鐵有必要大力整頓公司管治，加強內部監督。做好鐵路日常維修保養，是服務安全高效之本，絕對不能得過且過，類似東鐵線列車出軌這種嚴重事故，不應再度發生，港鐵管理層必須認真檢討查找不足，不能諉過於人。

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