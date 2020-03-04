社評：富國減息抗疫難見效 G20平台多元堪大用

G7救市聲明空洞

美減息非對症下藥

中國以外地區疫情近日急轉直下，單日錄得的新增確診個案，差不多是中國大陸的9倍。內地浙江省甚至發現來自意大利的輸入病例，北京、上海和廣東等地已宣布，加強對外國爆疫地區訪客的檢疫隔離措施，嚴防境外輸入病例。迄今伊朗至少有66人死於新冠肺炎，是中國以外最多死亡個案的國家。歐洲疫情最嚴重的意大利，亦有52人死亡。美國方面，短短數日先後證實了6宗死亡個案，疫情同樣值得關注。

根據現有資料，新冠病毒死亡率介乎1%至2%，傳播率則為2.2（平均1個傳播2.2人），兩組數字均與1918年俗稱「西班牙流感」的瘟疫大流行相近，相比之下，一般流感的死亡率和傳播率，分別只有0.1%和1.3。世衛形容，疫情發展至此，已來到未知境界（uncharted territory），惟國際社會仍有機會阻止全球大流行，畢竟中國疫情已初步受控，其餘逾60個出現疫情的國家及地區，近三分之二只有10宗或以下病例，大多數確診病例都集中在韓國伊朗意大利。國際社會若能同心協力，仍有機會避免出現最壞情况，不讓百年前瘟疫大流行導致全球數千萬人死亡的歷史重演。

世衛再三強調新冠病毒不是一般季節流感，有兩層涵意，一是強調疫情仍有控制機會，不似季節流感般無法遏阻；二是絕對不能對新病毒掉以輕心，低估殺傷力。世衛有關說法，也許是對美國總統特朗普的一種善意提醒。上周特朗普首度開腔談論疫情，將新冠病毒與季節流感相提並論，認為美國人也許應該更關心季節流感的威脅，甚至認為隨着氣候回暖，新病毒疫情就會像季節流感那樣紓緩下來。華府以G7輪任主席國身分，昨天召開七國財長和央行代表電話會議，討論疫情應對，亦令人覺得當下白宮最關心的不是遏阻疫情，而是如何救市。

新冠肺炎疫情爆發以來，各國態度大抵就是各家自掃門前雪。發達國家手握最多資源，亦擁有最先進醫療科技，然而一直未見有發達國家領袖站出來，號召各國共商抗疫，就算在國際場合談到疫情，也只是關注疫情對經濟的影響。上月底法國財長表示，預料疫情只會令法國增長減少0.1個百分點，背後顯然假設疫情不會「燒到埋身」；在美國，社區傳播個案陸續曝光，導致上周美股暴挫多天，迫使華府有所行動，然而白宮針對疫情發起的第一項國際行動，並不是牽頭共商抗疫，而是邀請G7成員國財金領導人開會，發表「救市聲明」。

市場對西方發達國聯手救市的憧憬，刺激美股周一急升1300點，可是G7最終出來的聲明，卻是雷聲大雨點小，僅承諾共同致力減輕疫情對經濟的損害，若有需要會聯合行動，未有具體談及減息減稅。平情而論，目前G7成員國息口普遍已很低，部分國家甚至是負利率，減息空間和刺激作用很有限，何况疫情仍屬初期，對全球經濟影響尚未真正浮現，太早落重藥推出財金政策大灑金錢，之後可能無以為繼。G7多國領袖不像特朗普般快將面對大選，當然不想貿然出招。

G7聲明未見具體行動，投資者頗為失望，雖然美國聯儲局隨後宣布大幅減息半厘，然而美股早段不升反跌。說到底，環球經濟受壓，是因為疫情擴散，不去設法遏阻疫情，卻去聚焦救市，根本是本末倒置；減息可以鼓勵借款、將錢放進民眾口袋，然而這對疫情干擾全球供應鏈的問題，並無多少補救作用，疫情威脅之下，減息能否刺激消費，也是一個疑問。

重拾海嘯合作精神

G20可起領導作用

今次疫情，可能是2008年金融海嘯以來，國際社會再一次面對的重大共同挑戰，問題是形形色色的族群主義和保護主義，近年在世界各地抬頭，民粹主義大行其道，令國際協調合作難上加難。世衛不過是無兵司令，根本無法號令天下，事到如今，國際社會明顯有必要攜手合作，傾力遏阻疫症大流行。2009年，英國首相白高敦發起以G20作為平台，由發達國和發展中國家合力應付全球經濟危機。正如《金融時報》所言，各國必須以行動證明，他們仍有能力像金融海嘯時那樣，為了整體利益而合作。面對今次疫情，也許是G20再度發揮領導作用的時候。

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