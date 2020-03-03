社評：內外疫情新階段 防控勿鬆須深化

防疫持久戰不能鬆懈

社會運作須適度恢復

內地疫情近期有所紓緩，除了湖北武漢外，其他省市第一波疫情已大抵受控，確診病例顯著減少，反觀外國疫情卻在急速惡化，韓國、伊朗和意大利疫情令人關注，美國西岸先後發現數宗病源不明病例，錄得兩宗死亡個案，亦令人懷疑病毒已在社區擴散。迄今美國、印尼等國確診個案不多，也許只因檢測不足未被發現。

內地2月底復工復產後，會否出現第二波疫情，目前仍然有待觀察，然而可以肯定的是，外國新增確診病例連續多日超過中國大陸，全球疫情已經進入新階段。世衛暫未宣布疫症「全球大流行」（pandemic），惟觀乎各大洲相繼出現本地傳播病例，歐美韓日等地疫情可能只屬第一波爆發初期，「全球大流行」也許只是時間問題，疫症威脅短期不會消失。香港與全球各地往來頻密，政府需要提防病毒經由外國輸入，同時亦要為長期抗疫作準備。

抗疫戰曠日持久，對社會有雙重意味。首先，為免「久守必失」，防疫工作絕對不能掉以輕心，所有人都要保持高度警惕，持續嚴防大規模社區爆發，尤其是院舍和醫院，一旦爆疫事態可以極為嚴重，更是不容有失。昨天筲箕灣愛東邨有護老院傳出疑似個案，就算可能是虛驚一場，其實亦是一個必須注意的警號。其次，社會總不能因為疫情而長期近乎停擺。如何一邊做好防疫工夫，一邊讓社會逐步恢復正常運作，是必須妥善處理的問題。誠如本港防疫專家梁卓偉所言，如果疫情多月後才告一段落，為免整個社會長期半癱瘓，逐步恢復公共服務亦屬合理。從這一角度看，政府部門本周起復工，可以視為本港抗疫進入新階段，轉向持久戰。

自1月底以來，政府多個部門因應疫情，暫停多項公共服務，容許公務員在家上班，盡量減少社交接觸。當局強調一些緊急服務仍然維持正常，可是一些涉及服務市民的工作，並非在家上班便能處理，部分公共服務長期停頓，對民生和社會運作確有很大影響。舉例說，運輸署停擺個多月，便給職業司機以至一般駕駛者帶來不少麻煩，有市民無法申請續牌，結果被道路監測系統發現，被控「無牌駕駛」，部分職業司機為了續牌開工，更是急如熱鍋上的螞蟻。

另外，稅務局、入境處等部門暫停正常服務，亦令很多市民苦惱不已，有人為外傭簽證到期憂心，有人擔心遲交商業登記費和印花稅，亦有律師樓職員表示，稅局停擺導致他們積壓了很多待辦事務。政府服務停擺對市民構成諸多不便，當局應本着體恤原則，酌情處理受影響市民的個案，若遇遲交費用又或未有及時續牌等問題，可視乎具體個案，決定是否通融。

隨着政府本周起逐步恢復多項公共服務，公務員陸續復工，結束超過一個月在家工作，不少私人企業和資助機構亦跟隨當局做法，恢復員工上班安排。比起2月情况，昨天上下班繁忙時間，港鐵月台及車廂人潮明顯有所增多。社會正常運作需要逐步回復，然而多了人上班，人流增多，疾病傳染機率亦必然增加，無論政府、企業還是一般市民，都要保持警覺留意風險。

體恤受影響市民

上班安排留彈性

為了香港抗疫大局和照顧員工，政府和私人機構在上班安排等方面，應保持適度靈活，讓員工可以安心，若能提供酒精搓手液乃至口罩等防疫用品，當然最理想，倘若出於現實限制未能做到，亦應鼓勵彈性上班及午飯時間，避免上班族在高峰時段聚集，保持社交距離，減少交叉感染風險。內地多個省市最近復工復產，鑑於早前有杭州企業發生員工開會後集體感染，多達11人中招，中國疾控中心研究員呼籲企業減少會議次數，多些安排視像會議，減少面對面開會安排，類似建議亦值得參考。

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