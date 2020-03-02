社評：復工復產是大考 中小微企是關鍵

防疫措施難到位

隱憂來自中小企

新型冠狀病毒具有傳染力強和諸多不明因素，中國幅員廣闊，人口眾多，能夠在短時間內將疫情控制住，是依靠停工停產，阻斷人群聚集的方法，但嚴厲措施這把雙刃劍，防止疫情進一步蔓延要付出百業蕭條的沉重經濟代價。目前全國的復工率已經達到八成以上，工人在車間勞動，如何在不可避免的聚集而又做到防止病毒傳播，是一場重大的考驗。復工率取決於疫情緩和程度，目前有16個省份已經將疫情級別從一級降低到二級或三級，這些地方具備復工的條件，但復工復產也在考驗企業的管理水平。

大企業大多是國企，具有一套嚴密的組織架構，即使是私營大企業，也有一套完善的管理制度，相信在執行防疫措施方面，較有保證。令人擔心的是中小微企，管理制度本來就比較鬆散，加上地理分佈甚廣，也缺乏提供寬裕宿舍和就餐環境的條件，對於落實防疫措施，政府也難於監督。復工復產造成疫情反彈的死角，很大可能就會發生在中小微企中間。

中小微企的老闆，也充分估計到風險的存在，所以到目前為止，復工率只是在30%左右。然而，中小微企對經濟的影響十分巨大，對國家稅收的貢獻率是50%、GDP的60%，以及就業崗位的80%。而反映商業活動榮枯的PMI指數低於50%已經顯示蕭條，2月份大中小企業分別為36.3%、35.5%和34.1%，中小企的經理明顯較大企業更為悲觀。

採購經理指數蒐集新訂單、產量、配送、僱員和價格等信息，反映總體經濟情况和變化趨勢。疫情對大企業帶來的困難當然不少，但大企業資金充裕，有固定的訂單和僱員，政府的扶持政策，它們都可以享受到，即使出現一時的艱難，相信也能夠挺過去。擺在當前的一道坎，相信會難倒中小微企一大片。

中小微企對於資金、產量、庫存和僱員開支等等生產要素都十分敏感，任何一個環節出現問題，都會影響整個生產鏈條。政府在扶持中小微企渡過難關，也有針對性的措施，資金方面，讓銀行不要逼債並減息，還讓企業延遲繳納稅金和員工保險費，財政能力充裕的城市，還免企業兩個月的租金等等，協助它們在資金周轉方面的難題；僱員方面，政府給外來勞工發補貼，協助企業招聘，細心的政府還給企業發口罩，為企業防疫提供保障。平情而論，這次政府的「出招」，無論在廣度與深度，都是史無前例的規模。

然而，國家的政策，由政府系統從上而下執行，但小微企業規模小而且分散，很大一部分是在政府系統的「雷達區」之外，又或這些企業對政府措施的了解也缺乏能力與門路，所以能夠受惠於政府政策，有結構性的困難。這次廣東省政府設立網上熱線，專門解答中小微企對扶持政策的疑問，算是有針對性的服務，至於效果如何，還有待觀察。

復工復產勉強可行

還需培育市場出路

中小微企老闆即使在資金和僱員方面的困難得到協助，他們還是難以為繼的，關鍵是市場還沒有重回正軌，而且前景堪虞。中小微企復工復產的條件勉強具備，但產品沒有出路，而又缺乏資金提高庫存量，所以對復產還在踟躕不前。

目前疫情有所緩和，大城市的公共交通等設施也恢復，但市場只是局部開放，餐廳只准外賣而不准堂食，電影院大門還是關着，很多店舖還沒有開張，顧客也礙於疫情還沒消退而不會光顧，市面上還是十分蕭條。當然，疫情也改變了消費模式，餐飲外賣的生意有所增加，網上學習的軟件產品十分蓬勃，網購量也節節上升。但總的來說，消費者因為收入減少而要面對沉重的樓房還貸壓力，並且對總體經濟前景悲觀，因而降低消費能力與消費意欲，整個市場何時復蘇，言人人殊。

消費力與消費市場，是雞與雞蛋的關係，沒有企業的全面復工復產，就不可能培育消費力，沒有消費力就沒有市場，但反過來看，市場不興旺就不能刺激生產，生產停滯就削弱消費力。國家主席習近平表示，抗疫是對政府治理能力的大考，現在政府需要同時刺激市場刺激生產和扶持生產維持就業率，一榮俱榮，還要嚴防疫情反彈，是巨大的考驗。希望市場目前不興只是由於疫情尚未完全消退，待到大家都把口罩脫掉，將會釋放強大的購買力，市場重新興旺，企業復工復產且回復盈利。

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