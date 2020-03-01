社評：禁買賣禁吃野生動物 執行迫切方法要科學

這次新型肺炎的病毒，禍害全球，全球的醫學專家對病毒源頭，以及如何診斷、開什麼方處什麼藥，以至在研製疫苗等問題上，各師各法。人類對新型病毒統一認識需要一個過程，但對於這個新型肺炎來自蝙蝠攜帶的冠狀病毒，再透過中間宿主傳播到人身上，則有相當一致的看法。

中國社會在轉型

各種群體差異大

全國人大常委會在2月24日的會議上，通過了《全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康》的草案，以「決定」形式頒布全國立即執行。該決定包羅萬有，對於捕獵、買賣、運輸、經營餐廳和食用顧客，都有嚴格規定，一律禁止，違者嚴懲。在很短時間內，沒有經過充分討論而通過這個決定，因為有迫切性，是關乎人民健康的大事，一天也不能拖延。

中國的社會結構，存在小量游牧、大部分農耕和工業、部分進入知識型社會，全國城鎮化已經達到六成，發展出了人口達2000萬的北京、上海、廣州和深圳等超級城市。這兩個因素的演化轉型與逐步過渡，是一個漫長的過程，對於中國人的飲食文化影響，在農村與大城市之間、在農民與城市市民之間，千差萬別，素食主義者與食用野生動物的市民，會共存一段長時間。

然而，人類無法解決的問題是，無法知道哪些野生動物攜帶什麼病毒，對人類會有多大的影響，以及何時侵入人類的免疫系統，更加無法防止在捕獵、運輸和宰殺過程中，何時會出現病毒在動物之間以及動物與人類之間的交叉感染。既然沒有一套有效的管理方法，而野生動物攜帶的病毒隨時變種發作，全面禁止食用就是唯一的辦法，雖然有「斬腳趾避沙蟲」之嫌，但在犧牲食用野生動物與避免病毒瘟疫之間，兩害取其輕，只能採取這種比較進取的辦法。

全國人大常委會的法令，還需要國務院擬定名單和執行細則，全面禁止食用野生動物爭議不大，但實際上目前很多食用的野生動物是在養殖場人工繁殖的，人大的決定也規定，要幫助農戶轉變生產經營活動，並給予一定的補償。如何執行，就要各個地方政府根據當地實際情况通過立法作細緻的規定。

過度嚴苛法例

無法長治久安

法令要做到令出必行、立竿見影，必須合情合理，才能讓國民真心實意地去執行。17年前發生的SARS疫情，蝙蝠和果子狸等被認為是罪魁禍首，嚴令禁止，但在大城市杜絕了買賣，廣袤的農村還是禁而不絕，香港海關也不時查獲走私野生動物的案例。這次新型肺炎帶來的禍害比SARS還要大，人們的認識更加深刻，對於更廣泛禁止食用野生動物，將會取得更大的共識。雖然如此，採取一刀切的做法，能起到一時之效，卻不能長治久安。

深圳市提出《全面禁止食用野生動物條例》草案，列出一個「白名單」，即除了名單上可以食用的動物外，其他都屬於「黑名單」。而規定中，只有豬、牛、羊、鹿、兔、雞、鴨、鵝、鴿9種家畜家禽可以吃，其餘一律禁止。這樣嚴苛的法令，相信難以在市民之間取得共識，因為疫情一過，人們對於食用野生動物的危害警告，會很快淡忘，而且人們還會拿出外國的例子，澳洲人吃袋鼠、日本人吃馬、美國人吃火雞，怎麼中國人就連山豬也不能吃呢？

野生動物和家畜家禽之間，有很大一個動物族群，什麼應該可以留在白名單內，什麼應該列入黑名單，立法禁止的根據，應該是聽取專家按照科學的依據來給意見，不能聽從民粹，更不能憑官僚的懶政慵政，避免麻煩一刀切而過度執法。

禁止食用野生動物的政策目標，是杜絕病毒的傳播，保障人民的生命健康安全，如果由於人民的陋習成為執行這條法律的障礙，應該立足於教育，通過廣泛深入的推廣宣傳，讓人民知道其危害，他們自然不但不會反對，還會自覺遵守而不是陽奉陰違去偷買走私野味。對於真正危害人類健康的野生動物，禁止食用的法律，應該以最嚴格的手段執行，並且要有常設的機關經常監督，但不能因為矯枉過正，而對沒有危害健康的灰色地帶全面封殺。

過去在大城市沒有嚴格執行禁止野生動物買賣，是政府的責任，人們沒有認真對待，是對科學的認識不足，而今要嚴厲打擊食用野生動物，也不能不尊重科學。

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