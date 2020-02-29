社評：疫情凶險震散美股 特朗普冀「奇蹟」來臨

疫情衝擊經濟與選情

特朗普「定心丸」未止瀉

全球疫情進入新階段，中國新增確診病例趨降，國外病例急升，美國亦出現首宗源頭不明的確診個案，患者住在加州，近期並無外遊，亦無接觸確診患者，相信是美國首宗社區傳播病例，政府衛生專家表示，新病毒打擊美國「無可避免」，國民要為疫症本地傳播做準備。面對疫症威脅，各地官員反應不盡相同，折射不同心態。在日本，東京奧運籌委會主席、前首相森喜朗表示，每天都祈禱疫情早點結束，又堅持不戴口罩；在新加坡，當局則宣布，總統、全體內閣部長減薪一個月，與民眾共渡時艱。在美國，特朗普表示政府已為疫症出現更大範圍傳播做好準備，又跟衛生官員專家唱反調，不信社區爆發「無可避免」，又說疫症早晚過去，「有朝一天消失」，「就像奇蹟那樣」。

疫情陰霾籠罩，美股連日大跌，特朗普派定心丸卻未能「止瀉」，道指周四急瀉4.4%，下跌1191點，論點數計是美股史上最大跌幅，昨天開市後亦一度跌逾千點，本周累計跌幅勢將超過一成，是金融海嘯以來最糟一周，聯儲局前主席耶倫和不少經濟學者均警告，疫情可導致全球衰退，白宮經濟顧問庫德洛形容現在是長線趁低吸納時機，難免叫人感覺「離地」。

特朗普本周任命副總統彭斯統籌抗疫，統一消息發布，衛生官員專家上電視須獲白宮許可。有人翻彭斯舊帳，指他之前任印第安納州長期間，州內爆發歷來最嚴重愛滋病疫潮，一大原因是彭斯遲遲未有聽從專家建議，耽誤抗疫；有人甚至質疑特朗普會否刻意淡化疫情威脅，但求撐住股市，以免影響選情。今次疫情考驗特朗普的危機應對能力，若能有效控疫穩經濟，可以大振民望；倘若處理失當，隨時迎來一場政治災難。2005年，小布殊政府因為卡特里娜風災一蹶不振，特朗普8個多月後便要面對總統大選，更是不容有失。

特朗普有「懼病潔癖」，在美國廣為人知，例如他要求白宮訪客必須先洗手，方能進入總統橢圓辦公室，若有職員在他附近咳嗽打噴嚏，更有可能捱罵。特朗普的管治思維，簡單而言就是「以鄰為壑、美國優先」，主張興建美墨隔離牆正是一例。本月初，世衛將新型肺炎疫情列為「全球突發公共衛生事件」，華府隨即對中國「變相封關」，與意大利等成為最早嚴限中國旅客入境的國家之一，惟有關舉措似乎只起到推遲出現社區傳播的作用，種種迹象顯示，美國國內一些關鍵防疫部署尚未到位，能否遏阻疫情社區擴散，仍是未知之數。

着眼政治盤算誤抗疫

國際須發揮合作精神

美國衛生部表示，美國目前只有3000萬個醫護專用N95口罩，估計要10倍、即3億個才能應付潛在疫情大爆發。有「吹哨者」更向《華盛頓郵報》爆料，政府衛生人員接觸從武漢撤走的美國人，事前並未接受基本訓練，也沒有恰當的保護裝備。本周特朗普強調，衛生人員正為每名有需要的人做病毒測試，有專家更質疑根本不符現實。

本月初，美國疾控中心已提出，為有流感症狀者做新病毒測試，然而由於全國約百間公共衛生實驗室，只有3間能處理新病毒測試，導致計劃一拖再拖，衛生人員只能集中檢查近期到過中國又或與確診病人密切接觸者。及至本周，仍然只有40間公共衛生實驗室準備就緒，最快下周初才有九成實驗室就位。由於未作廣泛測試，根本無法肯定社區擴散情况。2018年起，特朗普大削美國疾控中心撥款，疾控中心被迫將防範國際疫情爆發的工作規模大減八成，專責疫症防治應對的全球衛生安全工作組亦遭解散。總體而言，特朗普在2018年削減了150億美元衛生開支，今次疫情應對，顯然受到影響。本周白宮要求緊急撥款25億美元抗疫，只是臨渴掘井亡羊補牢。

世衛形容，抗擊疫情工作已到「決定階段」，敦促各國加倍努力，遏制疫情蔓延。為阻止疫症全球大流行，各國政府必須協力攜手，不能繼續以鄰為壑、一味着眼國內政治盤算。中國駐美大使崔天凱表示，新型肺炎疫情再次證明，中美應該在全球公共衛生等領域加強合作。2008年金融海嘯，全靠國際社會同心協力，克服難關；今次疫情帶來的衝擊，需要發揮同樣的合作精神，意識形態和種族偏見，只會妨礙全球防疫抗疫。

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