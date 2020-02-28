社評：移民港人近百萬 照獲派錢惹爭議

疫後振興香港經濟

派錢聚焦本地港人

香港經濟困頓，預算案推出1200億元逆周期措施，財政司長陳茂波表示，連同抗疫基金及去年4輪紓困措施，相信對本地經濟起到3個百分點的提振作用，若不採取這些措施，經濟萎縮勢必更快更嚴重。政府向每名18歲或以上香港永久居民派1萬元，是今次預算案的焦點，雖然有關做法迹近「全民派錢」，但是觀乎社會反應，似乎仍談不上「皆大歡喜」。

關注新移民權益的人認為，很多低下階層新移民一樣有辛勤工作貢獻社會，將他們排除於派錢計劃之外並不公道；有政黨則認為，派錢1萬元計劃，應將18歲以下本港居民也包括在內，云云。平情而論，去年政府推出紓困措施，向學生發放津貼，已令絕大部分18歲以下的本港永久居民受惠；至於新移民方面，政府則提出參考2011年派錢6000元的做法，建議由關愛基金「補漏拾遺」發放津貼。若論公平公道，派錢計劃應否涵蓋移居海外多年的港人，也許更值得關注。

若說政府理財原則是「應使則使」，不應使的當然勿使。新加坡政府對全民派錢向有保留，惟過去十多年偶爾亦有派錢。星洲當局的原則是不承認雙重國籍（22歲或以下人士除外），派錢操作也較為容易，受惠者只限新加坡公民，擁有其他國籍者一律無份。相比之下，香港情况則較為複雜。中國大陸不承認雙重國籍，然而基於歷史原因，香港在一國兩制之下，容許已經入籍外國的港人移民，繼續擁有香港永久居民身分。港府沒有移居外地香港永久居民的統計資料，惟保守估計這類人至少超過60萬，就算接近80萬、90萬亦不足為奇。政府派錢若要「預埋」他們，涉及金額可能逼近百億元，絕非小數目。

誠然，部分擁有外國國籍的港人，實際仍以香港為家，很多時間在本港生活和工作、為社會貢獻，可是亦有數以萬計的移民港人，早已在外國落地生根，甚少回來香港，也沒有向港府納稅。本港法律規定，非中國籍的香港永久居民，連續36個月不在香港，才會喪失永久居民身分，意味他們每3年回港1次，就可保住「三粒星」身分證。政府今次派錢1萬元，目標是鼓勵市民疫後消費刺激香港經濟，向長年不在香港生活的移民港人照派1萬元，政策邏輯很難自圓其說；就算只談人情常理，沒有共患難卻來「共富貴」，恐怕也會有很多人不服氣。

港府派錢應否「一視同仁」，讓移居外國多年港人與本地港人看齊，早在2011年「派錢6000元」時已有激烈討論。今次港府提出「照派」，理由跟9年前的大致相同。財政司長陳茂波表示，希望可以趕及在暑假派錢，一刀切規定所有「三粒星」香港永久居民受惠，可以簡化行政程序，減省行政成本和時間；若要加設限制剔除某些人，除了行政手續變得繁複，也意味要投入人力物力抽查覆核，行政開支增加，亦將延遲派發時間。另外，當局似乎亦擔心，將某部分香港永久居民剔出派錢計劃，可能被指「差別對待」，惹來司法覆核。

政府派錢不想節外生枝，司法覆核難免令事情變得複雜，可是就算最終政府敗訴，也不過是事後補派給相關人士，當局擔心官司影響派錢進度，是否過慮值得斟酌。前年政府派錢4000元，手續繁瑣行政開支又大，必須避免重蹈覆轍，不過當局仍應認真研究，是否有較為簡單的方法，確保派錢受惠對象以本地港人為主。

架設行政門檻

要求在港申領

倘若政府基於法律和行政成本等原因，認為很難一刀切將長居海外的移民港人剔出派錢計劃，大可考慮在申領程序等行政安排方面，添加一些合情合理的門檻。舉例說，政府應積極研究，是否可以規定申領程序一定要在香港進行，申請人要提供本地住址證明，即使網上申請，也要看IP位址，所有並非來自本地的IP位址，一律無法登入網站申請，翻牆登入當然亦不接受。當然，架設門檻目的只是製造麻煩不便，移民港人仍可在港申領，然而他們起碼要考慮遠涉重洋回港申領的成本。倘若他們決定回來申領，順道與親朋敘舊消費，至少亦可令本地市道受惠，為振興香港經濟出一分力。

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