社評：全民派錢特事特辦 節流避免結構赤字

非常時期非常手段

派錢留意細節操作

過去一年香港經濟急轉直下，接連受到中美貿易戰和反修例風暴打擊，新一年還要面對新型肺炎疫情衝擊，經濟雪上加霜。政府累積上萬億元財政儲備，現在不用更待何時。今次預算案赤字史無前例，超過1000億元，可是當前香港處境嚴峻特殊，確也需要因時制宜。預算案提出多項紓困措施，包括寬減薪俸稅和個人入息稅、寬免住宅物業全年差餉、綜援和長者生活津貼「出雙糧」等，不過最多人關注的始終是全民派錢。立法會選舉9月舉行，泛民與建制政黨罕有立場一致，要求全民派錢1萬元，預算案最終亦回應了此一訴求，所有18歲或以上的香港永久居民，人人有份。至於未能受惠的低收入新移民，政府料將參考過去經驗，透過關愛基金照顧。

換了在正常狀况，政府理財應着眼投資未來、針對社會痛點和有需要人士投放資源，民粹式派錢並不可取，可是當下香港正處於非常時期，疫情打擊百業，消費市道低迷，全民派錢多少可以提振一下人心，作為疫後催谷消費的手段，亦有一定作用，現在最重要是確保派錢安排簡便公道，為刺激經濟發揮最大作用。當局必須汲取前年關愛基金派錢4000元的教訓，設法減省行政成本，申請程序盡量從簡。另外，政府今次派錢，受惠者除了居港永久居民，也包括移居海外多年的數十萬港人，他們沒有向港府納稅，又談不上一起抗疫同甘共苦，難免容易引起紛爭矛盾，政府需要小心處理。

疫情發展難料，既要有最壞打算，亦應抱最大希望，倘若疫情今夏有所紓緩，理應是趁機催谷消費市道的最好時機。刻下市民因為擔心新型肺炎，不願外出消費，就算現在有錢到手，相信主要也會用在採購口罩等防疫物資，在人們有錢爭相購買下，它們的價格有可能再被抬高，受益的是小撮商戶，整體消費市道卻無法受惠。從發揮最大經濟效益的角度考慮，7、8月將錢放入市民口袋中，不失為一個較理想的時機，當然這還得看屆時社會氣氛是否和平穩定。無論如何，政府和商界需要及早籌謀，制訂吸引消費大計，設法令市民收錢後留港消費，而不是將錢拿來到外地旅遊。

本港經濟衰退民生困頓，政府需要推出逆周期措施，一次過紓困措施涉款逾千億元，金額雖大，惟不會構成長遠財政承擔，港府庫房仍有9000多億元，相當於16個月開支水平，仍有充裕財力投資未來。真正令人關注的是，預算案提到連續6個財政年度政府都會錄得赤字。政府估計，由2021/22年度起4個財政年度，政府整體綜合帳目的赤字，介乎74億至170億元。由於金額不算大，最終埋單計數是正是負，難以斷言，當局似乎認為可以多觀察一年半載，判斷是否真的出現結構性財赤。然而無可否認，赤字的紅燈已經亮起，政府經營帳目赤字每年預料約有500億元，反映當局需要開源節流。

近年政府在扶貧、安老、醫療、教育、創科等方面加強投入，社福開支倍增，公共開支佔GDP比例，來年預料將超過26%，較數年前不足20%顯著上升。政府「追落後」改善民生促進經濟，當然有其必要，比起很多發達國家公共開支佔GDP比例超過四成，本港水平亦未算很高，可是港府開支不斷上升，收入卻沒有太大保證，易受經濟波動影響，收窄公共財政缺口的問題，必須及早處理。

公營部門膨脹急速

適時整固避免浪費

政府投入大量資源催谷創科發展，希望未來數年可以為本港經濟注入新動力，惟實際成效仍待觀察。就算當局如意算盤打得響，以本港可見將來的社會氣氛和政治環境，旅遊等產業不易回復舊觀，政府面對政黨和民情壓力，能否減少「派糖」也是一大疑問。擴闊稅基討論多年，一直只聞樓梯響，政府開源不易，就要設法考慮節流。近年公務員人手增長顯著，雖說有助加強公共服務，然而公營部門經過數年急速擴張，亦是時候加以整固，政府應檢視各部門情况，看看公帑有否善用、服務是否到位、人手配置是否合理，減省不必要的開支和浪費。

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