社評：全球疫情關鍵期 公共衛生要做足

封武漢阻慢國際疫情

換來防疫空間須善用

新病毒致命率遠遠未如SARS，惟傳染性很強。港大公共衛生學院院長、世衛前助理總幹事福田敬二認為，新病毒有可能長期存在，像季節性流感般不時出現。目前全球疫情發展正處於關鍵時期，世衛專家小組完成在華考察，外國專家組長艾爾沃德表示，考察組通過不同信息來源，確認內地新增確診病例顯著減少，兩周之內下降了八成。倘若這一趨勢持續，當然是好消息，不過近期韓國、意大利和伊朗大規模爆疫的情况，確實叫人憂慮。不少專家擔心疫症「全球大流行」（ pandemic），世衛總幹事譚德塞則強調，現時尚未見到全球疫情失控大爆發，以及大規模死亡情况，「全球大流行」的潛在風險確實存在，惟目前未到這個程度。

武漢封城控疫，規模史無前例，在國際社會惹來不少爭議，有人質疑專制粗暴，亦有衛生專家關注成效；本月初美國、意大利等相繼對華停飛或封關，能否有效阻止疫情輸入，同樣備受關注。中美意大利10多位專家早前攜手，初步評估武漢封城和封關停飛的成效。疫情仍在發展中，很多事情現階段都難作定論，不過一眾專家的初步推算，仍有不少參考價值。

3國專家根據數學模型推算，認為1月23日武漢封城來得太遲，病毒已開始在上海北京等大城市出現，武漢封城對於阻止內地疫情擴散，估計只起到阻慢數天的作用。相比之下，封城措施對阻慢疫情在外國擴散的短期作用，則較為明顯。數學模型估算，截至2月底，外國輸入個案可能少了八成。至於多國嚴格限制入境，專家們初步認為，數學模型顯示，除非配合其他嚴格防疫舉措，包括及早偵測隔離、社會提高警覺，以及改變行為習慣注重衛生，否則封關停飛等措施作用有限。

專家推算顯示，封關停飛等措施推出初期，輸入個案確會銳減，然而即使減少多達九成人員往來，如果政府和民間不在其他方面認真下工夫，在社區將病毒可傳性降低，數周過後，感染個案數目便會顯著上升。專家得出的初步評估，與過去有關豬流感和伊波拉病毒傳播的研究結論，方向大抵一致，若比照最近意大利爆疫情况，似乎亦有一定啟發性。

行山「避疫」亂棄口罩

忽略衛生清潔誤防疫

放眼世界歷史，禁止入境企圖阻擋瘟疫入侵，做法由來已久，觀念根深柢固，甚至被當成「金科玉律」，然而現實是出入境限制鮮能做到滴水不漏，科學研究顯示，面對流感一類傳染病，有關做法可以阻慢疫情擴散，但指望永遠封堵則近乎沒可能。世衛指出，這次中國採取的強力控疫措施，為全球部署應對疫症，爭取了時間空間，可是這一空間正在縮窄，各國必須及時把握機會。世衛肯定了阻慢疫情擴散對防治工作的作用，然而更重要是如何善用這些寶貴時間，做好防疫抗疫準備，若以為有了封關等措施便可高枕無憂，忽略公共衛生或社交距離，實際是為病毒傳播製造機會。

本港新增確診病例持續增加，迄今有85宗，單論累計總數，比韓日意星為好，可是如果人們掉以輕心，情况可以顯著轉壞。疫症威脅下，北角、深水埗等舊區衛生環境難言理想，當局應加強全城清潔工作，減少疾病傳播風險。昨天教育局宣布延長停課期，學童最快在復活節假期後才復課，為的是擔心校園人多聚集，容易交叉感染。面對疫症威脅，正是每個人展現公民責任的時候，避免不必要餐宴聚會、注重公共衛生清潔、若感不適要盡快求診及多留家中休息，全是舉手之勞，人人都做得到。

當然，市民長時間活在疫情陰霾之下，總不能天天足不出戶，也得設法過合理生活，保持身心健康。近期不少港人為了「避疫」，減少出入商場，多去行山親近大自然，呼吸新鮮空氣，每逢假日，各區行山熱點人潮如鯽，惟不少「行山友」投訴，有些人不理「自己垃圾自己帶走」的行山守則，亂拋垃圾，甚至將口罩棄置路旁，除了破壞自然環境，更有可能四處散播病毒。抗疫防疫人人有責，這類漠視公共衛生的行為，絕對不應該出現。

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