社評：全球大流行危機增 抗疫轉為阻慢傳播

日韓中東歐洲爆疫

全球疫情進新階段

新病毒肆虐，全球約30個國家及地區發現病例，確診宗數超過7.9萬宗，東亞、中東和歐洲最近都傳出大規模爆發的消息。繼停泊橫濱的「鑽石公主」號出現大量確診病例後，韓國也傳出嚴重疫情，短短數天確診病例急增近10倍，直逼900宗，成為中國以外病例最多的國家。中東方面，伊朗確診個案66宗，至少12人死亡，鄰近的科威特和巴林等地相繼發現病例。鑑於新型肺炎死亡率為2％左右，外國專家推算伊朗感染人數遠比想像嚴重。歐洲方面，意大利北部疫情同樣嚴峻，當局下令11市鎮「封城」。雖然近期中國大陸疫情有所放緩，湖北武漢確診病例呈下降趨勢，可是隨着內地各省陸續復工恢復經濟生產，不少衛生專家關注內地疫情會否出現反覆。

儘管中國以外確診病例相對有限，惟不少個案感染源頭並不清晰，感染者並無前往中國旅遊。世衛指出，這意味當地疫情已獨立於中國之外，病毒散播跟中國疫情和中方控疫行動已無關係。早前本港專家梁卓偉向外媒表示，倘若中國大規模封城也無法遏阻疫症擴散，各方就要面對「新病毒可能無法封堵局限」的現實。觀乎最新發展，一些外國專家相信全球已經來到這個轉捩點。美國全球公共衛生專家Lawrence Gostin便認為，人們要做好準備，新病毒可能「全球大流行」，影響各大洲。

疫症全球蔓延，各地民眾難免忐忑，然而疫症大流行，並不等於「世界末日」。首先，目前專家尚未能確定新病毒有多致命。以現階段所知，新病毒比一般流感嚴重，致命率估計高出約10倍乃至20倍，絕對不能掉以輕心，惟與 SARS和中東呼吸綜合症（MERS）的一成致命率相比，亦有一定差距。「隱形感染者」的存在，既意味新病毒更易傳播，亦意味它的「毒性」相對SARS等明顯較低，感染者不一定有病徵，倘若這類人為數不少，亦會進一步拉低死亡率。專家談論新型肺炎「全球大流行」，目的不是想嚇壞一般人，而是要提醒各國政府和民眾，必須掌握疫情最新發展，適當調整防疫抗疫策略。

世衛表示，過去兩三天疫情出現重大變化，全球防控手段可能要由之前集中封堵病毒，改為集中努力減輕疫症影響。當年專家成功以封堵策略對付SARS，原因是感染者出現病徵後才會播毒，早發現早隔離是有效防控手段，惟新病毒在這方面跟SARS頗為不同。美國傳染病專家Michael Osterholm指出，要以封堵局限方法，阻止一種類似流感般傳播的病毒，就像企圖制止大風吹一樣不可能，當下疫情擴散，不是因為封堵局限做得不夠盡，而是這一策略根本不可能成功，「病毒已在，我不認為全球各地封閉起來就能阻止它繼續擴散」。

意大利是最早向中國實施嚴厲旅遊限制的歐盟成員國，比美國頒令限制入境還要早。1月底，意大利出現首宗確診病例後，隨即宣布停止所有來往意大利和兩岸四地的航班，對中國「變相封關」，中方抗議意方限制措施「反應過度」，意國政府則堅持「優先為國民健康提供最大保障」，然而疫情發展卻與意方期望背馳。過去已有外國研究指出，封關鎖港無法阻止病毒擴散，以10多年前的豬流感為例，當年多國向墨西哥實施嚴格旅遊限制，惟研究顯示這些封關措施充其量不過令疫情遲了數天乃至數周出現。

疫症全球大流行，意味防疫策略和目標均須調整。哈佛大學傳染病專家利普西奇（ Marc Lipsitch）指出，當疫症已擴散開來，封堵已非可行選擇，必須採取新的反制措施，防疫目標應由遏阻疫症傳入，改為阻慢擴散，換取更多時間應對疫情發展，諸如掌握診治照顧之道、加快藥物和疫苗開發。堅持徒勞無功的做法，甚至將抗疫政治化，遷怒外人煽動排外，反而妨礙國際合作抗疫。

封堵策略難阻傳播

政府需準備持久戰

香港社會面對疫症威脅，很早便處於高度戒備狀態，避免大型活動和人多場合，反觀很多西方民眾並無這方面心理準備，甚或以為有了嚴格限制入境措施，病毒就不會犯境；至於非洲等地的發展中國家，即連基本醫療物資也缺乏。倘若全球抗疫由封堵轉向阻慢擴散，意味疫情持續時間較久，醫療系統承受的壓力也會「攤長」，醫護長期作戰必然辛苦，惟「攤長戰線」亦可減少高峰壓力一下子壓垮醫療系統的風險。面對抗疫持久戰，政府必須及早因應部署，包括確保醫護人員有足夠防護裝備、維護醫療系統有效運作，商界和普羅大眾亦要思考應對之道。

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