社評：鼓勵企業復工靠政策 提振信心靠獎勵醫護

突如其來的新型肺炎疫情，全國幾乎停擺一個月，最新的數字顯示，全國還有51,606名確診病人在醫院救治，近九成都在湖北省，湖北以外的情况大致受到了控制，廣東省在過去5天，除了21日的新增確診病例是6宗，其餘4天都在4宗以下，深圳在過去5天內只有1宗新增病例。但全國的數字則還在小幅波動，無論從實際情况，以及對執行控疫措施不能放鬆的角度看，都不能輕易宣布轉捩點已經到來。

在嚴格執行封閉式管理模式之下，全國人民幾乎都在「居家隔離」，很多城市還限制居民每兩天才能派一人外出購物，這種嚴防疫情擴散的措施，相當於全國都在停工停學，現在從新增確診和疑似的數字看，湖北以外的情况，似乎已經得到某程度的控制。習近平主席在19日的最高層會議上表示，「有序推動復工復產，是人流、物流、資金流有序轉動起來，暢通經濟社會循環」。

復工復產是政府、企業和員工的共同希望，政府關心全國的經濟運行，是否能夠做到全年增長「保六」的承諾；企業要追訂單，停工一段時間未能按時完成產量是要罰款的，毁約更加會將買家趕到別的國家，永不回頭，而繼續停工還要支付貸款的利息，以及設備折舊的開支，更是一筆沉重的負擔；許多員工手停口停，但房租房貸和生活開支不能停。

防疫與勞工短缺

企業承受雙重困難

問題是大量員工的聚集，如何防止感染，是一大難題，一旦復工後出現員工感染，得不償失。工作間增加空氣對流、宿舍不能過於擁擠、飯堂要分座分餐、定時給員工量體溫和應付政府的檢查等等措施，雖然會增加成本，但作為對員工和社會負責任的角度，企業還是要遵守的。而嚴格執行防疫措施，確實是可以防止感染，最先宣布復工的蘇州市，自從2月8日復工以來，每天新增確診病例不超過4宗，過去5天都保持零紀錄。

企業復工復產，還要面對招工難的問題，本來低技術的勞動人口已經在不斷下降，遇上疫情，農村外出做工的積極性受到嚴重打擊，製造業仍然佔經濟半壁江山的廣東、江蘇和浙江等省份，政府與企業共同籌措「搶人計劃」，派專車到四川和雲南等勞工輸出省份接人，做到從家門口到廠門口的無縫銜接，沿途還有專人負責檢查健康情况，珠海市書記還到車站迎接，很多城市都給員工現金補貼以資鼓勵。

對一個城市經濟舉足輕重的大企業，政府自然會着力幫助，而小微企業無論在應對防疫措施、籌措資金、交通物流，以及聘請員工方面，所面對的困難，並非老闆或者管理層能夠輕易解決的。而經濟結構轉型還在依賴這些小微企業發揮更大的作用，它們更加需要政府的協助。

非製造業的企業，可以讓員工居家辦公，降低感染風險，製造業加班加點，或可追回疫情造成的停工損失，服務業的損失卻是無法挽回，現在餐廳還不讓顧客堂食，娛樂場所等非必要的人群聚集還在禁止之列，即使在疫情消散後，消費者也不會多吃多穿多旅遊多進電影院，更何况國民收入減少，消費力與消費意欲都會受到嚴重影響。

財經評估機構就疫情對全國經濟的影響，有不同的評估，首季度受到嚴重影響是必然的，現在除湖北外各級政府鼓勵復工復產，也是為了將損失降到最低，問題是鼓勵措施是否足夠，目前已經出台的優惠政策，包括企業融資成本降至1.6%；央行撥出3000億元人民幣專項再貸款利率補貼，延遲繳納員工的保險和退休金供款；廣東省則降低小額貸款及再貸款利率5%；這些都是針對企業出現資金短缺的燃眉之急而設，但稅費品種過多和稅率過高的結構性問題，仍然是企業的硬傷。

首要控住疫情

補貼醫護日後論功行賞

要全面復工復產，鼓勵員工響應，鼓勵企業家配合，政府的政策固然重要，首要問題是盡快將疫情控制住，才能夠提振國民與投資者的信心。而控制疫情，則要端賴醫護人員付出汗水與專業服務，他們在過去一個多月以來，堅守崗位，承受着艱難的任務和無形的壓力，在疫情前期湖北醫護人員甚至是在缺乏防疫裝備保護下去拯救病人，1700多名醫護人員因而受到感染，多人獻出了性命。

中央政府應該立即發放定額補助給所有醫護人員，還應該宣布設立特殊的獎金與勳章，留待疫情結束後，對他們論功行賞，表彰他們的奉獻精神和專業服務。

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